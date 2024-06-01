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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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军团杆菌感染

（军团病）

作者：Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University
已审核/已修订 6月 2024
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军团杆菌感染是由革兰氏阴性菌嗜肺军团菌引起的感染，最常累及肺部，导致肺炎和流感样症状。

  • 感染常常通过吸入受污染的水滴获得，比如从淋浴头或空调中溅出的水滴。

  • 患者可有发烧、寒战和肌肉痛，呼吸可出现困难和疼痛。

  • 医生通过分析痰液、肺内液体或尿液的样本来鉴定感染。

  • 氟喹诺酮类等抗生素可有效治疗军团病。

（另见细菌概述。）

首例军团杆菌感染发现于1976年，当时美国退伍军人协会在宾夕法尼亚州费城举办了一场大会，大会期间出现了大规模的致命性肺炎暴发流行。所以，该感染被称作军团菌病。

以下情况可增加军团杆菌感染的发生风险：

军团菌通常存在于土壤和淡水中。含这些细菌的淡水可能进入建筑的卫生管道工程系统。因此，军团杆菌的暴发常常始于一座建筑物的供水系统。在这种情况中，人们一般通过吸入从淋浴头、喷雾器、装饰喷泉、漩涡浴、热水浴缸或空调的水冷塔溅出的带菌水滴获得感染。

军团菌病不会从一个人传给另一个人。

军团菌通常会感染肺，导致军团菌病。

有时，该细菌仅影响上呼吸道，不导致肺炎。此感染称为庞蒂亚克热，比军团菌病轻。

罕见情况下，这些细菌也可感染身体其他部位，主要见于免疫系统削弱或有严重疾病的人。心脏最常受累，但脑和脊髓、脾脏、淋巴结、肌肉、关节（包括假肢关节）、手术伤口和肠道也可受累。

军团杆菌感染的症状

军团菌病的症状与流感很像。它可导致发烧、寒战、全身不适、肌肉疼痛、头痛和意识模糊。其他症状包括恶心、稀便或水样便、腹痛、咳嗽和关节痛。患者可有呼吸困难以及呼吸时疼痛。他们可能会咳血。

经过治疗，大多数原本健康的患者可以康复。不过，有些情况可增加死亡风险：

  • 感染是在医院获得（高达一半的感染者会死亡）

  • 老年人

  • 存在免疫系统受损

若未经治疗，约 10% 至 15% 的军团菌病患者会死亡，但老年人、免疫系统受损者或医院内感染患者几率更高（高达 40%）。

庞蒂亚克热患者有发热、头痛和肌肉疼痛，但无咳嗽或其他呼吸系统症状。症状大约在一周内自行消退。

军团杆菌感染的诊断

  • 取痰液或肺液样本进行培养和分析

  • 有时需要化验尿液

为确诊本病，医生会收集痰液样本或采集肺内液体样本，送往实验室进行细菌繁殖（培养）和鉴定。可能会做聚合酶链(PCR)反应检测。该检测可增加细菌的DNA含量，使细菌更容易鉴定。

可以检查尿液样本中该细菌生成的特定物质（抗原）。虽然有些类型的军团杆菌无法通过这些检测检出，但最常见类型的军团菌都可以。

可做胸部X线检查，确认是否有肺炎。

军团杆菌感染的治疗

  • 一种抗生素

军团菌病患者应接受抗生素治疗。通常采用氟喹诺酮类抗生素，如左氧氟沙星或莫西沙星，连续静注或口服 7 至 14 天，免疫系统严重受损的人有时需延长至 3 周。其他有效抗生素包括阿奇霉素，有时使用克拉霉素或多西环素。

庞蒂亚克热患者不需要抗生素，因为这种感染无需治疗即可自行消退。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 美国疾病控制与预防中心（CDC）：军团杆菌：提供军团杆菌相关信息的资源，包括暴发和预防

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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