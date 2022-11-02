鼠咬热是由念珠状链杆菌或小螺菌引起的感染。
人们通常会在被感染的大鼠咬伤时感染。
念珠状链杆菌性鼠咬热引起关节痛。
螺菌性鼠咬热可引起淋巴结肿大。
这两种类型都会引起间歇性发热和皮疹。
医生根据症状诊断鼠咬热，可将血液或感染组织样本送到实验室培养（念珠状链杆菌性鼠咬热），或者可在显微镜下检查样本（螺菌性鼠咬热）。
用抗生素可有效治疗鼠咬热。
（另见细菌概述。）
鼠咬热有两种类型：
念珠状链杆菌性鼠咬热
螺菌性鼠咬热
念珠状链杆菌性鼠咬热由念珠状链杆菌引起，该细菌在健康大鼠、小鼠和沙鼠的口腔和咽喉中生活。它是一种叫做杆菌的杆状细菌（参见图细菌如何塑形）。人们通常会在被野生或宠物大鼠或小鼠咬伤或抓挠时感染。其它啮齿类动物和黄鼠狼也可以传播感染。有时，人们喝含有细菌的未经巴氏消毒的牛奶会被感染。由摄入细菌引起的感染被称为哈弗希尔热。念珠状链杆菌性鼠咬热通常发生在美国。
螺菌性鼠咬热（鼠毒）由小螺菌引起。它是一种螺旋状细菌，与螺旋体相似（参见图细菌如何塑形）。人们通常会在被大鼠咬伤或偶尔小鼠咬伤时感染。食入螺菌不会引起感染。螺菌性鼠咬热主要发生在亚洲。
鼠咬热的症状
两种类型的鼠咬热都引起许多相同的症状，但有一些差异。
念珠状链杆菌性鼠咬热
螺菌性鼠咬热
在螺菌性鼠咬热中，咬伤部位通常很快愈合。但是，几天到约 4周后咬伤部位红肿（发炎），出现间歇性发热。淋巴结肿大。有时会发生皮疹，但不如链杆菌皮疹明显。关节很少出现疼痛。
如果不治疗，间歇性发热通常会持续长达 8 周。
鼠咬热的诊断
对于念珠状链杆菌性鼠咬热，血液或关节液样本培养
对于螺菌性鼠咬热，检查血液或感染组织样本
医生通常通过寻找症状的关键差异来诊断鼠咬热的类型。例如，医生会查看患者是否有关节疼痛，这种疼痛发生在念珠状链杆菌性鼠咬热中，或者看看患者是否有淋巴结肿大，这发生在螺菌性鼠咬热中。
为确诊念珠状链杆菌性鼠咬热，医生采集血液或关节液样本，并将其送到实验室，如果存在细菌，可以培育（培养）并分析。偶尔，用特殊染色液染色样本，并在显微镜下检查。血液化验有时会有帮助。
为确诊螺菌性鼠咬热，医生在咬伤周围或从感染淋巴结采集血液或组织样本。当在显微镜下检查样本时，可以鉴别出螺菌细菌。这些细菌不能培养。
鼠咬热的预后
如果不进行治疗，约 10% 的鼠咬热患者会死亡。
鼠咬热的治疗
抗生素
两种类型的鼠咬热都通过静脉注射青霉素和头孢曲松等抗生素治疗，然后换用口服氨苄西林、阿莫西林或青霉素等抗生素。对青霉素过敏的患者可以服用多西环素。
如果念珠状链杆菌引起心内膜炎，使用高剂量的青霉素加另一种抗生素治疗。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心（CDC）：鼠咬热： 关于鼠咬热的信息，包括有关风险、治疗和动物感染的链接