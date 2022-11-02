鼠咬热是由念珠状链杆菌或小螺菌引起的感染。

人们通常会在被感染的大鼠咬伤时感染。

念珠状链杆菌性鼠咬热引起关节痛。

螺菌性鼠咬热可引起淋巴结肿大。

这两种类型都会引起间歇性发热和皮疹。

医生根据症状诊断鼠咬热，可将血液或感染组织样本送到实验室培养（念珠状链杆菌性鼠咬热），或者可在显微镜下检查样本（螺菌性鼠咬热）。

用抗生素可有效治疗鼠咬热。

（另见细菌概述。）

鼠咬热有两种类型：

念珠状链杆菌性鼠咬热

螺菌性鼠咬热

念珠状链杆菌性鼠咬热由念珠状链杆菌引起，该细菌在健康大鼠、小鼠和沙鼠的口腔和咽喉中生活。它是一种叫做杆菌的杆状细菌（参见图细菌如何塑形）。人们通常会在被野生或宠物大鼠或小鼠咬伤或抓挠时感染。其它啮齿类动物和黄鼠狼也可以传播感染。有时，人们喝含有细菌的未经巴氏消毒的牛奶会被感染。由摄入细菌引起的感染被称为哈弗希尔热。念珠状链杆菌性鼠咬热通常发生在美国。

螺菌性鼠咬热（鼠毒）由小螺菌引起。它是一种螺旋状细菌，与螺旋体相似（参见图细菌如何塑形）。人们通常会在被大鼠咬伤或偶尔小鼠咬伤时感染。食入螺菌不会引起感染。螺菌性鼠咬热主要发生在亚洲。

鼠咬热的症状 两种类型的鼠咬热都引起许多相同的症状，但有一些差异。 念珠状链杆菌性鼠咬热 在念珠状链杆菌性鼠咬热中，大鼠咬伤（如果存在）通常很快愈合。在咬伤愈合后一天到约 3 周之间，症状突然出现。包括寒战、发热、呕吐、头痛、背部和关节疼痛。几天后，手脚上通常会出现一个小的扁平红色肿块皮疹。若无治疗，关节疼痛和感染性关节炎（关节液和组织感染）可持续数天或数月。发热可能会反复出现，持续数周至数月。 哈弗希尔热会引起类似症状，但呕吐更严重，咽喉可能疼痛。 链杆菌可能感染心脏，导致心内膜炎。脓肿可形成于脑或其它组织。这些问题和感染性关节炎很少见，但严重。 螺菌性鼠咬热 在螺菌性鼠咬热中，咬伤部位通常很快愈合。但是，几天到约 4周后咬伤部位红肿（发炎），出现间歇性发热。淋巴结肿大。有时会发生皮疹，但不如链杆菌皮疹明显。关节很少出现疼痛。 如果不治疗，间歇性发热通常会持续长达 8 周。

鼠咬热的诊断 对于念珠状链杆菌性鼠咬热，血液或关节液样本培养

对于螺菌性鼠咬热，检查血液或感染组织样本 医生通常通过寻找症状的关键差异来诊断鼠咬热的类型。例如，医生会查看患者是否有关节疼痛，这种疼痛发生在念珠状链杆菌性鼠咬热中，或者看看患者是否有淋巴结肿大，这发生在螺菌性鼠咬热中。 为确诊念珠状链杆菌性鼠咬热，医生采集血液或关节液样本，并将其送到实验室，如果存在细菌，可以培育（培养）并分析。偶尔，用特殊染色液染色样本，并在显微镜下检查。血液化验有时会有帮助。 为确诊螺菌性鼠咬热，医生在咬伤周围或从感染淋巴结采集血液或组织样本。当在显微镜下检查样本时，可以鉴别出螺菌细菌。这些细菌不能培养。

鼠咬热的预后 如果不进行治疗，约 10% 的鼠咬热患者会死亡。