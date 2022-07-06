细菌（或较少见，真菌）进入血流，有时会停留在心脏瓣膜上并感染心内膜。异常的、受损的或置换的（人工）瓣膜较正常瓣膜更易被感染。引起亚急性细菌性心内膜炎的病原菌常常感染异常的、受损的或人工的瓣膜。然而，正常瓣膜也能被那些有侵袭性的细菌感染，尤其是多重感染存在时。

尽管在血液中通常不能发现细菌，但皮肤、口唇或牙龈的损伤都会导致少量细菌进入血液（甚至是普通的动作如咀嚼、刷牙引起的损伤）。牙龈炎（牙龈发炎）并伴有感染、小面积皮肤感染以及身体其他部位的感染都能使细菌进入血流。

某些外科、牙科、医疗操作也能使细菌进入血液。在心脏开放性手术或心脏瓣膜置换术中，罕见细菌进入心脏。心瓣膜正常的人通常不会受到伤害，体内的白细胞和免疫应答能够迅速消灭这些细菌。然而，受损瓣膜会拦截细菌，而使细菌附着于心内膜并沉积。

败血症，一种严重的血液感染，使大量细菌进入血流。当细菌数量足够多时，就会发生心内膜炎，甚至在正常瓣膜。

心内膜炎 隐藏详情 在感染性心内膜炎中，感染可累及心内膜、心脏瓣膜、心脏各腔室异常连接的部位或其血管（心脏的出生缺陷）。右上角显示正常的二尖瓣，它可防止血液从左心室进入左心房。右下角显示二尖瓣瓣叶上的赘生物（细菌结合小凝血块），与感染性心内膜炎相同。赘生物和瓣膜的炎症影响瓣膜的正常功能，可引起左心室的血液异常返流至左心房。

如果感染性心内膜炎的病因是注射非法药物或长期使用静脉注射（有时医生给予患有严重疾病的病人长期静脉治疗），三尖瓣（从右心房向右心室开放）最常出现感染。其他的心内膜炎，大多是二尖瓣或主动脉瓣受累。