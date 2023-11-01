芽生菌病是由真菌皮炎芽生菌引起的一种感染，主要累及肺部。

可有发热、寒战、盗汗、胸痛、呼吸困难及咳嗽。

感染可扩散至皮肤、骨骼、泌尿生殖道、脑膜组织，导致肿胀、疼痛及其它症状。

将感染的痰液或组织样本取出并送去培养，并进行胸部 X线检查。

必须连续使用数月抗真菌药物。

（也请参见真菌感染概述。）

在吸入孢子时，芽生菌的孢子通过气道进入体内。因而芽生菌病主要累及肺，但真菌有时可经血液播散至机体其它部位，最常见于皮肤。一旦进入肺部，芽生菌病也可以扩散到前列腺、附睾、睾丸、精囊、肾脏、椎骨、长骨末端、皮肤最深层、中枢神经系统、口腔或鼻内膜、甲状腺、淋巴结和骨髓中。

芽生菌病可发生于免疫系统正常的人中。然而，在某些免疫系统较弱的人中，这种病况可能更常见，也可能更重。与大多数真菌感染不同，牙生菌病在艾滋病患者中的发病率并未升高。然而，艾滋病患者往往更为严重。

大多数芽生菌病病例发生在北美洲地区，在该地区真菌生活在河床附近的土壤中：

俄亥俄州和密西西比河河谷（延伸到大西洋中部和东南部各州）

中西部的北部

纽约北部

加拿大南部与五大湖和圣劳伦斯河接壤的地区

感染很少发生在中东或非洲。

芽生菌病的症状 有时，肺部芽生菌病不会导致任何症状或导致症状迅速消失而无法识别。 当症状出现时，可突然或逐渐开始。包括发热、寒战和出汗等。 也可出现胸痛、呼吸困难、伴痰或不伴痰干咳。肺部感染进展缓慢，有时无治疗患者也可可自行好转。 有些患者感染迅速进展。 当芽生菌病从肺部传播时，它可以影响身体的许多部位，但最常见的部位如下： 皮肤

骨骼

生殖和泌尿道（包括前列腺）

脑部和覆盖它的组织 皮肤感染首先为细小的高出皮面的包块（丘疹），包块中含有脓。突出的疣状斑块继续发展为无痛脓肿。 皮炎芽生菌病 隐藏详情 在芽生菌病中，皮肤感染可能以非常小的凸起肿块开始。这张照片显示水疱。 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 皮炎芽生菌病 图片 图片由 www.doctorfungus.org 提供 © 2005 年。 感染骨骼表面组织肿胀、皮温升高、疼痛。 男性可出现睾丸表面的弯曲小管（附睾）肿胀疼痛，或前列腺感染（前列腺炎）可引起不适。在女性中，生殖器问题较少见，但芽生菌病可导致卵巢和输卵管形成脓肿（脓包），子宫内膜感染和输卵管感染。 真菌可以扩散到覆盖脑部和脊髓的组织（脑脊膜），引起真菌性脑膜炎。脓肿可能会在脑部发生。可致头痛或精神错乱。

芽生菌病的诊断 取感染组织的样本检验和培养

胸部 X 线检查 医生通过将感染组织或痰液标本送实验室行显微镜检查或培养确诊本病。 胸部 X线检查可以反应肺部是否存在炎症。 医生也可以进行尿液和血液检查，寻找真菌释放的蛋白质（抗原）。 可以进行检测微生物遗传物质的测试，例如聚合酶链反应 (PCR)。PCR 测试用于从微生物中产生基因的许多拷贝，从而使微生物更容易鉴定。