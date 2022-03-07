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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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脑脓肿

作者：John E. Greenlee, MD, University of Utah Health
已审核/已修订 3月 2022 | 修改的 9月 2022
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小知识

脓液局限在脑组织内称为脑脓肿。

  • 来自头部其他部位的感染、血液感染、或感染伤口的细菌进入脑部，便可引起脑脓肿。

  • 可出现头痛、嗜睡、恶心、一侧肢体肌无力、或癫痫发作。

  • 必须做脑部影像学检查。

  • 给予抗生素，通常随后用针引流脓肿或手术将其清除。

（另请参见脑部感染概述

脑脓肿相当罕见。

脑脊液聚集在脑脓肿周围的组织中。因此，周围脑组织出现肿胀，颅压增加。脓肿越大，肿胀和压力越大。如果脓肿渗漏、破溃，脓液进入到脑脊液，可导致急性脑膜炎。

脑脓肿的原因

脑脓肿可能是由以下原因引起

  • 从头部某处（例如牙、鼻、耳部）传播的感染

  • 从身体的另一部位通过血流传播到脑部的感染

  • 穿过脑部的头部创伤后进入的细菌，包括在脑部手术中形成的切口

有些病因尚不清。

许多细菌，包括链球菌金黄色葡萄球菌、脆弱类杆菌都可引起脑脓肿。原虫(例如弓形虫，可引起弓形虫病)和真菌，例如曲霉菌，是免疫系统减弱的人出现脑脓肿的常见原因。免疫系统可能会因疾病(例如导致艾滋病的人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染)或抑制免疫系统的药物(免疫抑制剂)而削弱。免疫抑制剂可用于预防移植器官的排异反应或治疗癌症或自身免疫疾病

脑脓肿的症状

依据脑脓肿的部位、大小、及脓肿周围脑组织炎症和水肿程度，脑脓肿的临床表现各异。

病初可出现发热和寒战，随后消失。

脑脓肿患者可能会头痛、恶心、呕吐、变得异常困倦，然后陷入昏迷(这通常发生在脑部压力持续增加的时候)。可能出现癫痫发作、一侧肢体肌无力，或思维障碍。症状可持续进展数天或数周。不过，有些人发热和寒战程度轻微，直到感染晚期才出现，或根本不出现。

脑脓肿的诊断

  • 磁共振成像或计算机断层扫描

  • 抽取和检测脓肿脓液样本

如果医生怀疑脑脓肿，则在钆静脉注射前后进行磁共振成像(MRI)。钆（MRI造影剂）可使脓肿在MRI扫描时更易显像。如果MRI不可用，可以在静脉注射不透射线的造影剂(使脓肿更容易在CT扫描中看到)后进行电脑断层扫描(CT)。MRI具有较高的分辨率并能显示早期病灶，因而优于CT。然而，可能需要额外的测试来确定诊断，因为脑瘤或中风或多发性硬化症引起的损伤可能类似于脑脓肿。

为了确定病原体，从而确定哪种药物最有效，医生用针从脓肿中抽取脓液样本。脓液样本在显微镜下进行检查，然后被送到实验室在液体中培养细菌，这样就可以识别它们。可使用MRI或CT引导穿刺针插入脓肿。这一操作（称为立体定向穿刺）需要将一个框架附在颅骨上。这种框架可提供MRI或CT扫描中可识别的参考点。因此，在头骨上钻一个小洞后，医生可以精确地将针导入脓肿。

然而，医生不会等待培养的结果即开始治疗。

脑脓肿的治疗

  • 抗生素

  • 通常，用针排脓或手术清除脓肿

  • 有时使用减轻肿胀和压力的药物

若不应用抗生素及进行必要的手术治疗，脑脓肿可致命。最常使用的抗生素包括

  • 头孢菌素类（例如头孢噻肟或头孢曲松）

  • 万古霉素（或萘夫西林）

  • 甲硝唑

这些抗生素可以一起使用，直到医生确定哪种抗生素对引起脓肿的有机体最有效。抗生素通常给药4-8周，MRI或CT每2周或更频繁地重复一次，以监测对治疗的反应。

对于较大的脓肿，以及尽管进行了抗生素治疗，但脓肿变得更大的情况，外科医生会使用针(使用立体定向技术来引导针的放置)引流脓肿，或者进行开放性手术来去除整个脓肿。

恢复可能会很快或很慢，取决于

  • 手术的成功程度

  • 脓肿的数量

  • 免疫系统的功能情况

如果免疫系统减弱的人因弓形虫或真菌而出现脓肿，他们可能不得不终生服用抗生素。

医生应积极治疗颅内肿胀和压力增高，因为这些问题可造成永久性脑功能损害。可使用皮质类固醇激素（如地塞米松）和其他减轻脑肿胀、降低颅内压的药物（如甘露醇）。

可以使用抗癫痫药物来防止癫痫发作。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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