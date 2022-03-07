抗生素

通常，用针排脓或手术清除脓肿

有时使用减轻肿胀和压力的药物

若不应用抗生素及进行必要的手术治疗，脑脓肿可致命。最常使用的抗生素包括

头孢菌素类（例如头孢噻肟或头孢曲松）

万古霉素（或萘夫西林）

甲硝唑

这些抗生素可以一起使用，直到医生确定哪种抗生素对引起脓肿的有机体最有效。抗生素通常给药4-8周，MRI或CT每2周或更频繁地重复一次，以监测对治疗的反应。

对于较大的脓肿，以及尽管进行了抗生素治疗，但脓肿变得更大的情况，外科医生会使用针(使用立体定向技术来引导针的放置)引流脓肿，或者进行开放性手术来去除整个脓肿。

恢复可能会很快或很慢，取决于

手术的成功程度

脓肿的数量

免疫系统的功能情况

如果免疫系统减弱的人因弓形虫或真菌而出现脓肿，他们可能不得不终生服用抗生素。

医生应积极治疗颅内肿胀和压力增高，因为这些问题可造成永久性脑功能损害。可使用皮质类固醇激素（如地塞米松）和其他减轻脑肿胀、降低颅内压的药物（如甘露醇）。

可以使用抗癫痫药物来防止癫痫发作。