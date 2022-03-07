脓液局限在脑组织内称为脑脓肿。
来自头部其他部位的感染、血液感染、或感染伤口的细菌进入脑部，便可引起脑脓肿。
可出现头痛、嗜睡、恶心、一侧肢体肌无力、或癫痫发作。
必须做脑部影像学检查。
给予抗生素，通常随后用针引流脓肿或手术将其清除。
（另请参见脑部感染概述）
脑脓肿相当罕见。
脑脊液聚集在脑脓肿周围的组织中。因此，周围脑组织出现肿胀，颅压增加。脓肿越大，肿胀和压力越大。如果脓肿渗漏、破溃，脓液进入到脑脊液，可导致急性脑膜炎。
脑脓肿的原因
脑脓肿的症状
依据脑脓肿的部位、大小、及脓肿周围脑组织炎症和水肿程度，脑脓肿的临床表现各异。
病初可出现发热和寒战，随后消失。
脑脓肿患者可能会头痛、恶心、呕吐、变得异常困倦，然后陷入昏迷(这通常发生在脑部压力持续增加的时候)。可能出现癫痫发作、一侧肢体肌无力，或思维障碍。症状可持续进展数天或数周。不过，有些人发热和寒战程度轻微，直到感染晚期才出现，或根本不出现。
脑脓肿的诊断
磁共振成像或计算机断层扫描
抽取和检测脓肿脓液样本
如果医生怀疑脑脓肿，则在钆静脉注射前后进行磁共振成像(MRI)。钆（MRI造影剂）可使脓肿在MRI扫描时更易显像。如果MRI不可用，可以在静脉注射不透射线的造影剂(使脓肿更容易在CT扫描中看到)后进行电脑断层扫描(CT)。MRI具有较高的分辨率并能显示早期病灶，因而优于CT。然而，可能需要额外的测试来确定诊断，因为脑瘤或中风或多发性硬化症引起的损伤可能类似于脑脓肿。
为了确定病原体，从而确定哪种药物最有效，医生用针从脓肿中抽取脓液样本。脓液样本在显微镜下进行检查，然后被送到实验室在液体中培养细菌，这样就可以识别它们。可使用MRI或CT引导穿刺针插入脓肿。这一操作（称为立体定向穿刺）需要将一个框架附在颅骨上。这种框架可提供MRI或CT扫描中可识别的参考点。因此，在头骨上钻一个小洞后，医生可以精确地将针导入脓肿。
然而，医生不会等待培养的结果即开始治疗。
脑脓肿的治疗
抗生素
通常，用针排脓或手术清除脓肿
有时使用减轻肿胀和压力的药物
若不应用抗生素及进行必要的手术治疗，脑脓肿可致命。最常使用的抗生素包括
头孢菌素类（例如头孢噻肟或头孢曲松）
万古霉素（或萘夫西林）
甲硝唑
这些抗生素可以一起使用，直到医生确定哪种抗生素对引起脓肿的有机体最有效。抗生素通常给药4-8周，MRI或CT每2周或更频繁地重复一次，以监测对治疗的反应。
对于较大的脓肿，以及尽管进行了抗生素治疗，但脓肿变得更大的情况，外科医生会使用针(使用立体定向技术来引导针的放置)引流脓肿，或者进行开放性手术来去除整个脓肿。
恢复可能会很快或很慢，取决于
手术的成功程度
脓肿的数量
免疫系统的功能情况
如果免疫系统减弱的人因弓形虫或真菌而出现脓肿，他们可能不得不终生服用抗生素。
医生应积极治疗颅内肿胀和压力增高，因为这些问题可造成永久性脑功能损害。可使用皮质类固醇激素（如地塞米松）和其他减轻脑肿胀、降低颅内压的药物（如甘露醇）。
可以使用抗癫痫药物来防止癫痫发作。