真菌是活生物，但它们不是植物或动物。所有活生物都被分为几类，称为王国，而真菌有自己的王国。

一些真菌可引起人体感染：

一些真菌会导致皮肤感染（另见皮肤真菌感染。）

真菌可以以两种形式生长：

酵母菌：单个圆形细胞

霉菌：许多细胞形成细长的丝状菌丝

有些真菌在生命周期内以这两种形态存在。这些真菌被称为双形真菌。

真菌通常在土壤和腐烂的植物材料中生长。肉眼可以看到许多真菌，包括面包霉和蘑菇。

你知道吗……

真菌通过传播微孢子繁殖。这些孢子通常存在于空气和土壤中，在那里它们可以被吸入或接触到身体表面（主要是皮肤）。因此，真菌感染的始发部位通常为肺或皮肤。

大量的各种类型孢子落于人皮肤上或被人吸入肺内，多数并不引起感染。少数类型仅在有下列情况之一的人中引起感染：

免疫功能低下

体内异物，包括医疗器械（如人工关节或心脏瓣膜）

当人们服用抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂），例如化学疗法药物或用于防止器官移植排斥的药物，或患有引起免疫缺陷的疾病（例如艾滋病 [AIDS]）时，免疫系统可能会受损。在重症监护病房住院数天的人可能会因医疗程序、基础疾病、营养不良或上述因素的结合而出现免疫系统功能减弱。

除了某些表皮真菌感染，真菌感染很少从一个人传播给另一个人。

真菌感染可以影响身体的一个部位（局限性）或多个部位（全身性）。

局限性真菌感染仅累及身体的一个区域。它们通常影响皮肤和指甲、阴道或口腔，可能发生在免疫系统正常或减弱的人中。

当正常生活在身体某些部位的其他微生物（如细菌)（也称为微生态）不平衡时，有时会发生局限性真菌感染。例如，特定类型的真菌（如念珠菌）正常存在于身体表面或肠道内。通常存在于消化道和阴道中的细菌会限制这些真菌在这些区域的生长。当一个人使用抗生素时，这些有益的细菌被杀死，导致真菌不受约束地生长。真菌的过度增生能引起症状，但这些症状常常轻微。当细菌重新长到正常的时候，平衡得以恢复，真菌过度生长问题得以解决。

全身性真菌感染可累及肺、眼、肝、脑等器官，也可累及皮肤。它们通常发生在免疫系统受损的人中。

真菌感染是

机会性真菌感染 因为这些感染得力于受损的免疫系统，所以将它们称作机会性真菌感染。因此，它们通常发生在免疫系统因艾滋病等疾病或抑制免疫系统的药物而受损的人群中。机会性真菌感染发生在全世界范围内。 机会性真菌感染的例子包括 曲霉菌病

念珠菌病

毛霉菌病 机会性真菌感染可能非常严重，迅速蔓延至其它器官，且常致命。 发生机会性真菌感染的危险因素

原发性真菌感染 原发性真菌感染可能发生在免疫系统正常的人身上，有时会产生严重的后果。这些感染通常发生在人们吸入真菌孢子后，这可能导致肺部发生肺炎，这是感染的首发症状。 某些原发性真菌感染在某些地理区域更常见，比如： 组织胞浆菌病在美国俄亥俄州和密西西比河谷、纽约中部和德克萨斯州尤为常见。它也发生在中美洲和南美洲、非洲、亚洲和澳大利亚的部分地区。

芽生菌病特别常见于美国东部和中部。它也发生在非洲和加拿大的圣劳伦斯河谷。

球孢子菌病几乎只发生在美国西南部和华盛顿州、墨西哥北部和中南美洲。

副球孢子菌病主要发生在南美洲。 感染从传播到发展的时间各不相同，因此旅行者在从这些区域返回后可能会出现症状。 由于许多原发性真菌感染缓慢发病，可能会在人们寻求医疗关注之前数月或数年已经过去了。若免疫正常真菌感染不会向机体深部器官扩散。

真菌感染的诊断 样本的培养和检验

血液化验 如果医生怀疑原发性真菌感染，他们会问一些有助于诊断的问题，如： 他们在哪里旅行和生活过，以确定他们是否曾接触过某些真菌，即使已过了多年

他们是否正在服用任何能抑制免疫系统的药物

他们是否患有免疫系统受损的疾病 然后医生将样本取出在实验室中培育（培养）并在显微镜下检查。样本可能是痰液或血液，但偶尔医生必须从肺部取出样本。要从肺部取出样本，医生会插入一根可弯曲的可视导管（支气管镜）经口腔进入气道。液体从管子喷出，然后吸收回管，带入细胞和任何真菌（或其它微生物）。有时需要活检或手术获取样本。 如果诊断尚不明确，可能进行血液化验。这些测试检查抗体（它是由人的免疫系统针对外来物质，包括真菌产生的）、抗原（来自能够触发体内免疫应答的外来物质的分子）或真菌的其它证据。 对于某些真菌感染，也可检测微生物中的遗传物质。