副球孢子菌病是由真菌巴西副球孢子菌引起的一种感染。

真菌在土壤中生长的孢子可以被吸入。

大多数人没有症状，但症状，如果发生，通常发生在人们吸入真菌数年之后。

副球孢子菌病通常引起咳嗽、发烧、呼吸急促和呼吸困难，但它可引起疼痛、淋巴结肿大，有时还引起腹痛。

医生经在组织标本发现真菌确诊本病。

医生通常用抗真菌药物伊曲康唑治疗副球孢子菌病。

（也请参见真菌感染概述。）

副球孢子菌病是由吸入真菌（在土壤中生长）的孢子引起的。

副球孢子菌病常累及肺、皮肤、口腔、喉部和淋巴结，有时它也累及肝或脾脏。

它更常见于 20～50 岁的男性，尤其是农业工人，如哥伦比亚、委内瑞拉和巴西的咖啡种植者。但也见于南美洲和中美洲的某些地方。

副球孢子菌病通常感染免疫系统健康的人。但有时它发生在免疫系统受损（因为另一种疾病或使用抑制免疫系统的药物）的人群中。

副球孢子菌病的症状 大多数吸入孢子的人会出现感染，并无症状。症状，如果发生，通常发生在最初暴露后数月至数年。 副球孢子菌病（如果发生）通常与肺炎相似，引起咳嗽、发热、呼吸短促和呼吸困难，并可自行缓解。 感染可从肺部扩散到身体其它部位。 痛性创口（溃疡）可能出现在口腔和皮肤上，最常见的是面部，尤其是鼻子和口腔周围，包括舌头、喉咙和牙龈。 感染的淋巴结会发生肿大，且可以通过皮肤裂口排脓，但很少发生疼痛。最常受感染的淋巴结是颈部和腋下淋巴结。肝脏和脾脏可能增大，有时会引起腹痛。有时症状持续很长时间，但感染很少致命。 一些副球孢子菌病患者发展为慢性肺部疾病，导致瘢痕形成（纤维化）和肺部广泛损害（肺气肿）。 当副球孢子菌病发生于 30 岁以下人群或 HIV 感染患者或艾滋病患者，感染更具侵袭性。它广泛扩散，包括骨髓和其它器官。患者有发热和体重减轻。淋巴结、肝和脾肿大，可出现贫血。

副球孢子菌病的诊断 感染组织样本的检测与培养 医生依据症状和体格检查的结果怀疑副球孢子菌病。 为了诊断副球孢子菌病，医生取组织样本在显微镜下进行检查并进行培养。