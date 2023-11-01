孢子丝菌病是由真菌申克孢子丝菌导致的一种感染。
当真菌通过皮肤的小伤口和擦伤进入体内时，感染就发生了。
通常，皮肤和附近的淋巴结被感染，导致皮肤肿块和淋巴结肿大。
极少见的情况下可累及骨、关节、肺或其它组织。
通过感染组织标本培养或检查发现真菌确诊。
绝大多数感染可用伊曲康唑治疗，但全身感染需用两性霉素 B。
（也请参见真菌感染概述。）
孢子丝菌真菌典型地生长在玫瑰灌木丛、刺檗灌木丛、泥炭藓和其它覆盖物上。对比许多其它真菌感染，孢子丝菌通常不是吸入而是通过皮肤小切口或擦伤进入人体。大多数情况下，感染发生于农民、园丁、园艺家和木材工人。
孢子丝菌病主要累及皮肤和附近的淋巴管。
很少有人在孢子被吸入后发生肺部感染。
骨骼、关节或脑部和脊髓也很少被感染，通常是免疫系统受损的人，如艾滋病患者。
孢子丝菌病的症状
在孢子丝菌病中，皮肤的感染通常始于手指或手，出现一个小的、无痛的肿块（结节）。肿块缓慢增大并形成开放性溃疡。
在接下来的几天或几周内，感染通过手指、手和手臂的淋巴管扩散到淋巴结，沿途形成更多的结节和开放性溃疡。淋巴结的脓液可能穿透皮肤，导致感染物通过皮肤裂口引流。但在本期，病变部位很少或无疼痛。通常情况下病人无其它症状。
这种感染很少致命。
其它症状罕见。肺部感染可引起肺炎，伴有轻微胸痛和咳嗽，常发生于有其它肺部疾病的人，如肺气肿。肺感染通常发生于存在其它肺疾病（如肺气肿）的患者。
关节感染引起肿胀和活动时疼痛。
孢子丝菌病很少在全身传播。这种感染可危及生命，在免疫力低下的人群中更为常见。
孢子丝菌病的诊断
医师的评估
感染组织的样本培养
特征性结节和溃疡可能导致医生怀疑孢子丝菌病，尤其是暴露于真菌的人群（例如，园艺工人、庭园设计家和林务员）。
取感染组织的标本进行孢子丝菌培养和鉴定可确诊此病。
孢子丝菌病的治疗
抗真菌药物
皮肤感染采用口服伊曲康唑进行治疗。
如果感染严重，可给予静脉注射两性霉素 B 联合伊曲康唑。治疗总共需要 1 年。
感染控制后，艾滋病患者或其它削弱免疫系统的疾病患者可能需要口服伊曲康唑，直到他们的免疫系统恢复，可能终生用药。伊曲康唑可预防孢子丝菌病在患者免疫系统虚弱时复发。