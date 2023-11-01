孢子丝菌病是由真菌申克孢子丝菌导致的一种感染。

当真菌通过皮肤的小伤口和擦伤进入体内时，感染就发生了。

通常，皮肤和附近的淋巴结被感染，导致皮肤肿块和淋巴结肿大。

极少见的情况下可累及骨、关节、肺或其它组织。

通过感染组织标本培养或检查发现真菌确诊。

绝大多数感染可用伊曲康唑治疗，但全身感染需用两性霉素 B。

（也请参见真菌感染概述。）

孢子丝菌真菌典型地生长在玫瑰灌木丛、刺檗灌木丛、泥炭藓和其它覆盖物上。对比许多其它真菌感染，孢子丝菌通常不是吸入而是通过皮肤小切口或擦伤进入人体。大多数情况下，感染发生于农民、园丁、园艺家和木材工人。

孢子丝菌病主要累及皮肤和附近的淋巴管。

很少有人在孢子被吸入后发生肺部感染。

骨骼、关节或脑部和脊髓也很少被感染，通常是免疫系统受损的人，如艾滋病患者。

孢子丝菌病的症状 在孢子丝菌病中，皮肤的感染通常始于手指或手，出现一个小的、无痛的肿块（结节）。肿块缓慢增大并形成开放性溃疡。 孢子丝菌病 隐藏详情 孢子丝菌病起初会引起小肿块，之后缓慢扩大，形成开放性溃疡。 图片由 www.doctorfungus.org 提供 © 2005 年。 孢子丝菌病：小结 隐藏详情 孢子丝菌病引起的小肿块可缓慢扩大，形成开放性溃疡。在接下来的几天或几周内，感染通过手指、手和手臂的淋巴管扩散到淋巴结，形成更多的结节和开放性溃疡。 图片由 www.doctorfungus.org 提供 © 2005 年。 在接下来的几天或几周内，感染通过手指、手和手臂的淋巴管扩散到淋巴结，沿途形成更多的结节和开放性溃疡。淋巴结的脓液可能穿透皮肤，导致感染物通过皮肤裂口引流。但在本期，病变部位很少或无疼痛。通常情况下病人无其它症状。 这种感染很少致命。 重度孢子丝菌病 隐藏详情 如不治疗，孢子丝菌病可沿手指、手和手臂的淋巴管播散，导致沿途皮肤出现开放性溃疡。在这张照片中，开放性溃疡被其它细菌感染，导致皮肤更广泛感染。 图片由 Lucille Georg 博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 其它症状罕见。肺部感染可引起肺炎，伴有轻微胸痛和咳嗽，常发生于有其它肺部疾病的人，如肺气肿。肺感染通常发生于存在其它肺疾病（如肺气肿）的患者。 关节感染引起肿胀和活动时疼痛。 孢子丝菌病很少在全身传播。这种感染可危及生命，在免疫力低下的人群中更为常见。

孢子丝菌病的诊断 医师的评估

感染组织的样本培养 特征性结节和溃疡可能导致医生怀疑孢子丝菌病，尤其是暴露于真菌的人群（例如，园艺工人、庭园设计家和林务员）。 取感染组织的标本进行孢子丝菌培养和鉴定可确诊此病。