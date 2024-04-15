COVID-19 疫苗有类似的副作用（参见 CDC：接种 COVID-19 疫苗）：

注射部位疼痛、肿胀和发红

疲倦

头痛

肌肉和关节疼痛

发热和发冷

恶心

淋巴结肿大

副作用通常持续数天。

严重过敏反应的可能性很小。这通常发生在接种一剂疫苗后的几分钟至 1 小时内，可能需要紧急治疗。如果患者出现呼吸困难，他们或与他们在一起的人应致电寻求紧急医疗护理（美国为 911）或前往最近的医院。对其他疫苗或注射药物曾有过严重过敏反应的患者应与医生讨论过敏反应的风险，并在接种疫苗后接受观察。

另见 CDC：COVID-19 疫苗接种后报告的某些不良事件。

有报告称，接种辉瑞-拜恩泰科、莫德纳和 Novavax 生产的疫苗之后出现心肌炎和心包炎等心脏问题，意味着接种疫苗后出现此类问题的风险可能会增加。年轻男性的风险最高。接种疫苗者接种后如有胸痛、气短或心跳加速、心悸或心跳剧烈的感觉，应立即就医。