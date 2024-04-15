新型冠状病毒 (COVID-19) 疫苗提供保护以预防 COVID-19。COVID-19 是由 SARS-CoV-2 病毒感染引起的疾病。目前全球范围内有多种 COVID-19 疫苗可用（参见联合国儿童基金会 (UNICEF) COVID-19 疫苗市场仪表板和 WHO 新型冠状病毒 [COVID-19] 仪表板）。本主题仅包括目前在美国使用的疫苗。
在美国，以下 COVID-19 疫苗的 2023-2024 年最新制剂正在使用中：
辉瑞-拜恩泰科生产的 SARS-CoV-2 病毒 (COVID-19) mRNA 疫苗，推荐用于 6 月龄及以上人群
莫德纳生产的 SARS-CoV-2 病毒 (COVID-19) mRNA 疫苗，推荐用于 6 月龄及以上人群
Novavax 生产的 SARS-CoV-2 病毒 (COVID-19) 重组刺突蛋白纳米颗粒疫苗，推荐用于 12 岁及以上人群
杨森/强生生产的 SARS-CoV-2 病毒 (COVID-19) 腺病毒载体疫苗在美国不再市售。
预防 COVID-19 感染、严重疾病和死亡的最佳方法是及时接种最新 COVID-19 疫苗。未接种疫苗者因 COVID-19 死亡的可能性也比接种疫苗者要高。
欲了解更多信息，参见 CDC：美国 COVID-19 疫苗使用的临时临床治疗考虑因素、COVID-19 免疫接种实践咨询委员会疫苗建议、辉瑞-拜恩泰科和莫德纳疫苗的 FDA 处方信息，以及辉瑞-拜恩泰科、莫德纳和 Novavax 的 FDA 情况说明。
（也请参见免疫接种概述。）
COVID-19 疫苗的接种
对于在美国可用的 COVID-19 疫苗，所有剂量和接种信息（包括面向所有年龄组和有特殊条件人群）可从 CDC 获得，参见美国目前批准或授权的 COVID-19 疫苗使用的临时临床治疗考虑因素。
COVID-19 疫苗的副作用
COVID-19 疫苗有类似的副作用（参见 CDC：接种 COVID-19 疫苗）：
注射部位疼痛、肿胀和发红
疲倦
头痛
肌肉和关节疼痛
发热和发冷
恶心
淋巴结肿大
副作用通常持续数天。
严重过敏反应的可能性很小。这通常发生在接种一剂疫苗后的几分钟至 1 小时内，可能需要紧急治疗。如果患者出现呼吸困难，他们或与他们在一起的人应致电寻求紧急医疗护理（美国为 911）或前往最近的医院。对其他疫苗或注射药物曾有过严重过敏反应的患者应与医生讨论过敏反应的风险，并在接种疫苗后接受观察。
另见 CDC：COVID-19 疫苗接种后报告的某些不良事件。
有报告称，接种辉瑞-拜恩泰科、莫德纳和 Novavax 生产的疫苗之后出现心肌炎和心包炎等心脏问题，意味着接种疫苗后出现此类问题的风险可能会增加。年轻男性的风险最高。接种疫苗者接种后如有胸痛、气短或心跳加速、心悸或心跳剧烈的感觉，应立即就医。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心（CDC）：COVID-19 疫苗
欧洲疾病预防控制中心 (ECDC)：新型冠状病毒感染 (COVID-19)：推荐的疫苗接种