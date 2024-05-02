心肌炎是指心脏肌肉组织（心肌）发炎并引起组织坏死。
心肌炎可能由许多疾病引起，包括感染、影响心脏的毒素和药物以及结节病等系统性（全身性）疾病，但通常原因不明。
症状有所不同，可能包括疲劳、气短、肿胀（水肿）、心悸（感觉到心跳）和猝死。
诊断依据是心电图 (ECG)、心脏生物标志物的测定结果、心脏影像学检查结果以及心肌活检结果。
治疗方法取决于病因，包括用药治疗心力衰竭和心律失常，极少数情况下需做手术。
炎症可扩散至整个心肌或局限于一个或几个区域。如果炎症蔓延到心包内（包裹心脏的两层软囊），则会导致心肌心包炎。根据心肌受累程度和是否蔓延至心包，可以确定症状的类型。炎症遍布整个心脏可能导致心力衰竭、异常心律，有时也会发生心源性猝死。不太广泛的炎症不太可能导致心力衰竭，但仍可引起异常心律和心源性猝死。心包受累可引起胸痛和心包炎的其他典型症状。有些感染者没有任何症状。
心肌炎的原因
心肌炎可能由感染性或非感染性病因引起。许多病例无法确诊（特发性）。
在美国和其他大多数发达国家，感染性心肌炎最常由病毒感染引起。（其他感染更常见于资源较匮乏的地区。） 在美国，最常见的致病病毒是细小病毒 B19 和人疱疹病毒 6 型。SARS-CoV-2（即引起 COVID-19 的病毒）有时会引起心肌炎。在资源较匮乏的国家，感染性心肌炎最常由风湿热、南美锥虫病或人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染引起。
非感染性病因包括对心脏有毒的物质（如酒精和可卡因）、某些药物以及一些自身免疫性和炎症性疾病。接种 mRNA 新冠疫苗后也可能发生心肌炎，但较为罕见。这种情况主要发生在青少年和年轻男性中，通常是在接种疫苗后一周内。由药物引起的心肌炎称为超敏性心肌炎。
心肌炎的原因
病因
举例
巨细胞心肌炎
巨细胞心肌炎是一种罕见的重度心肌炎，起病迅速。病因不明，但可能是自身免疫性疾病。诊断前需做活检。
在巨细胞心肌炎患者中，心脏突然不能泵出足够的血液来支持机体功能（称为心源性休克）。患者也经常出现很难纠正的异常心律。
巨细胞心肌炎的预后不佳，但免疫抑制治疗有助于延长生存期。
心肌炎的症状
患者可能只有轻微的症状，或有严重且迅速发展的心力衰竭和重度心律异常。症状取决于心肌炎的病因以及炎症的范围和严重程度。
心力衰竭的症状可能包括疲乏、气短和肿胀（水肿）。
有些人可能心悸（感觉到心跳）或晕厥。在有些人中，首发症状是突然出现重度异常心律。
当心包炎伴有心肌炎时，患者可能出现胸痛。钝痛或锐痛可能扩散至颈部、背部或肩部。疼痛轻重不一。心包炎引起的胸痛通常会因胸部运动（如咳嗽、呼吸或吞咽食物）而加重。坐起和前倾可缓解疼痛。
感染性心肌炎患者可能有感染症状，如心肌炎发生前的发热和肌肉酸痛。药物相关性或超敏性心肌炎可伴有皮疹。患者可出现淋巴结肿大。
心肌炎可能为急性、亚急性或慢性。在某些情况下，心肌炎可导致扩张型心肌病。
心肌炎的诊断
心电图 (ECG) 检查和测量心脏标志物
心脏影像学检查
有时进行心内膜心肌活检
做检查明确病因
如果在其他方面健康且没有心脏病风险因素的人出现心力衰竭的症状或异常心律，医生会疑诊心肌炎。
医生会做心电图检查以寻找心脏问题的证据。
医生会检测心脏标志物（心脏受损时出现的物质）的水平。
心肌炎患者的超声心动图会显示出异常。
在心肌炎患者中，心脏磁共振成像可能显示出一种特征性的异常模式。
做心内膜心肌活检（医生从心脏内壁采集组织样本以在显微镜下检查）可确诊心肌炎。但诊断结论取决于医生从显示病变的区域获取的组织样本，因此心内膜心肌活检可能不是诊断心肌炎的最佳检查方法。因此，如果心内膜心肌活检显示心肌炎的证据，则确诊该病，但如果仅仅是组织样本没有显示心肌炎的迹象，并不意味着医生可以排除这种诊断。此外，由于心内膜心肌活检存在引起严重并发症（包括心壁撕裂和死亡）的风险，因此除非医生怀疑巨细胞心肌炎（因为立即治疗巨细胞心肌炎可能挽救生命）或心肌炎引起重度心力衰竭或心律异常，否则按照常规不会进行此项检查。