患者可能只有轻微的症状，或有严重且迅速发展的心力衰竭和重度心律异常。症状取决于心肌炎的病因以及炎症的范围和严重程度。

心力衰竭的症状可能包括疲乏、气短和肿胀（水肿）。

有些人可能心悸（感觉到心跳）或晕厥。在有些人中，首发症状是突然出现重度异常心律。

当心包炎伴有心肌炎时，患者可能出现胸痛。钝痛或锐痛可能扩散至颈部、背部或肩部。疼痛轻重不一。心包炎引起的胸痛通常会因胸部运动（如咳嗽、呼吸或吞咽食物）而加重。坐起和前倾可缓解疼痛。

感染性心肌炎患者可能有感染症状，如心肌炎发生前的发热和肌肉酸痛。药物相关性或超敏性心肌炎可伴有皮疹。患者可出现淋巴结肿大。

心肌炎可能为急性、亚急性或慢性。在某些情况下，心肌炎可导致扩张型心肌病。