COVID-19 是一种可能导致重症的急性呼吸系统疾病，由一种名为 SARS-CoV-2 的冠状病毒引起。

COVID-19 的症状差异很大。

有两种类型的检测可用于诊断 COVID-19 感染。

应采取措施预防感染，尤其是接种疫苗。

COVID-19 的治疗取决于疾病的严重程度以及患者的重症可能性。

COVID-19 病毒 3D 模型

COVID-19 于 2019 年底首次报告，此后在全球广泛传播。有关病例和死亡人数的最新信息，请参见美国疾病控制与预防中心：2019 新型冠状病毒和世界卫生组织新型冠状病毒 (COVID-19) 仪表板。

导致 COVID-19 的冠状病毒被称为 SARS-CoV-2。它与导致 SARS 的冠状病毒有关，但略有不同。

健康的社会决定因素（人们出生、生活、学习、工作和玩耍的地方的状况）影响广泛的健康风险和结果，例如暴露于 SARS-CoV-2 感染、重度 COVID-19 感染和死亡，以及接受检测、疫苗接种和治疗。在美国，COVID-19 病例、住院治疗和死亡率在某些种族和族裔少数群体中较高，包括黑人、西班牙裔或拉丁裔、美洲印第安人和阿拉斯加土著人。

大多数病毒（包括 SARS-CoV-2 病毒）会不断进化，发展出新的病毒变异株。传播性更强、更可能引发严重疾病或更难治疗或检测的病毒变异株被称为“受关注的变异株”，通常以希腊字母表的顺序命名。在美国和世界大部分地区，主要的变异株是阿尔法、贝塔、德尔塔和奥密克戎。奥密克戎变异株是 2022 年 3 月以来全球最常见的变异株，其最新的、传播性更强的奥密克戎子变体取代原始奥密克戎毒株。

COVID-19的传播 COVID-19主要通过感染者咳嗽、打喷嚏、唱歌、锻炼或谈话时产生的呼吸道飞沫在人与人之间传播。该病毒既可通过较大的呼吸道飞沫液滴短距离传播，也可通过较小的呼吸道气溶胶颗粒传播，后者可在空气中停留数个小时，传播更长的距离（> 6 英尺）后才被吸入。 一般而言，与感染者互动的距离越近，时间越久，病毒传播风险越高。与感染者之间的距离、与感染者共处的时间长度、空气空间大小、气流的方向与速度等因素均可能影响这一风险。人们还可能通过触摸带有病毒的物品，然后触摸自己的嘴、鼻子或眼睛而感染COVID-19。 该病毒通常由具有感染症状的人传播。但是，患者在出现症状之前（症状前）也会发生人际传播，甚至可以由被感染但从未出现症状的（无症状）患者传播。 传播风险高的情况包括聚集生活设施（如老年护理或其他长期护理设施、寄宿学校、监狱、船舶）和通风不良的拥挤环境（如室内宗教服务、健身房、酒吧、夜总会、室内餐厅和肉类包装设施）。由于年龄和潜在的医学疾病，老年护理院的居住者也存在重症高风险。 大型室内活动，如会议或婚礼，也有更高的传播风险。这些被称为高传播风险事件，在这类情形下，空气流动不佳、通风不良，大量人群相互靠近，大大增加了感染几率。 无论 COVID-19 患者症状如何，病毒检测可能至少持续 3 个月呈阳性。然而，即使症状仍存在，患者在感染 10 天后通常会被视为不再具有传染力。