COVID-19 是一种可能导致重症的急性呼吸系统疾病，由一种名为 SARS-CoV-2 的冠状病毒引起。
COVID-19 的症状差异很大。
有两种类型的检测可用于诊断 COVID-19 感染。
应采取措施预防感染，尤其是接种疫苗。
COVID-19 的治疗取决于疾病的严重程度以及患者的重症可能性。
COVID-19 于 2019 年底首次报告，此后在全球广泛传播。有关病例和死亡人数的最新信息，请参见美国疾病控制与预防中心：2019 新型冠状病毒和世界卫生组织新型冠状病毒 (COVID-19) 仪表板。
导致 COVID-19 的冠状病毒被称为 SARS-CoV-2。它与导致 SARS 的冠状病毒有关，但略有不同。
健康的社会决定因素（人们出生、生活、学习、工作和玩耍的地方的状况）影响广泛的健康风险和结果，例如暴露于 SARS-CoV-2 感染、重度 COVID-19 感染和死亡，以及接受检测、疫苗接种和治疗。在美国，COVID-19 病例、住院治疗和死亡率在某些种族和族裔少数群体中较高，包括黑人、西班牙裔或拉丁裔、美洲印第安人和阿拉斯加土著人。
大多数病毒（包括 SARS-CoV-2 病毒）会不断进化，发展出新的病毒变异株。传播性更强、更可能引发严重疾病或更难治疗或检测的病毒变异株被称为“受关注的变异株”，通常以希腊字母表的顺序命名。在美国和世界大部分地区，主要的变异株是阿尔法、贝塔、德尔塔和奥密克戎。奥密克戎变异株是 2022 年 3 月以来全球最常见的变异株，其最新的、传播性更强的奥密克戎子变体取代原始奥密克戎毒株。
COVID-19的传播
COVID-19主要通过感染者咳嗽、打喷嚏、唱歌、锻炼或谈话时产生的呼吸道飞沫在人与人之间传播。该病毒既可通过较大的呼吸道飞沫液滴短距离传播，也可通过较小的呼吸道气溶胶颗粒传播，后者可在空气中停留数个小时，传播更长的距离（> 6 英尺）后才被吸入。
一般而言，与感染者互动的距离越近，时间越久，病毒传播风险越高。与感染者之间的距离、与感染者共处的时间长度、空气空间大小、气流的方向与速度等因素均可能影响这一风险。人们还可能通过触摸带有病毒的物品，然后触摸自己的嘴、鼻子或眼睛而感染COVID-19。
该病毒通常由具有感染症状的人传播。但是，患者在出现症状之前（症状前）也会发生人际传播，甚至可以由被感染但从未出现症状的（无症状）患者传播。
传播风险高的情况包括聚集生活设施（如老年护理或其他长期护理设施、寄宿学校、监狱、船舶）和通风不良的拥挤环境（如室内宗教服务、健身房、酒吧、夜总会、室内餐厅和肉类包装设施）。由于年龄和潜在的医学疾病，老年护理院的居住者也存在重症高风险。
大型室内活动，如会议或婚礼，也有更高的传播风险。这些被称为高传播风险事件，在这类情形下，空气流动不佳、通风不良，大量人群相互靠近，大大增加了感染几率。
无论 COVID-19 患者症状如何，病毒检测可能至少持续 3 个月呈阳性。然而，即使症状仍存在，患者在感染 10 天后通常会被视为不再具有传染力。
COVID-19 的症状
COVID-19 患者的症状各不相同，可能包括：
发热
咳嗽
喉咙痛
鼻塞或流鼻涕
气短或呼吸困难
畏寒或反复寒战发抖
新近失去嗅觉或味觉
疲劳
肌痛
头痛
恶心或呕吐
腹泻
如果人们出现症状，则症状通常出现于感染后的大约 2 至 10 天（潜伏期）。对于奥密克戎变异株，症状通常在仅 2 至 4 天内出现。许多感染者没有症状或仅患轻度疾病。
COVID-19 患者患严重疾病和死亡的风险
随年龄增加
在吸烟或既往吸烟的人群中
在患有其他严重疾病（如癌症或慢性心脏、肺、肾脏或肝脏疾病、镰状细胞病、糖尿病、肥胖症或免疫功能低下疾病）的人群中
对于所有年龄组，接种 COVID-19 疫苗的人群的重症与死亡风险都会下降。
并发症
除了可能会导致死亡的重度呼吸道疾病外，其他重度并发症还包括
儿童中已报告了一种罕见的并发症，称为儿童多系统炎性综合征 (MIS-C)，可能与 COVID-19 相关。其症状可能类似于罕见的川崎病，包括发热、腹痛和皮疹。疫苗接种有助于避免出现 MIS-C。在年轻和中年成人中报告了类似的并发症（成人多系统炎症综合征[MIS-A]）。
大多数患者的症状在大约一周内消退。但在一些患者中，症状持续时间更长，有时伴有呼吸急促、咳嗽和极度疲劳，持续数周。长期症状似乎更常见于原本患有严重疾病的患者，但即使是轻度疾病患者，也可能有持续的症状。
25% 至 50% 的 COVID-19 患者症状持续数月。这种情况有多种名称，包括长期 COVID、长病程 COVID 和急性后 COVID-19 综合征或疾病。
COVID-19 的诊断
病毒鉴定测试
医生根据患者的感染症状可初步怀疑COVID-19。近期密切接触COVID-19患者会增加感染的可能性。怀疑自己可能患有COVID-19的人应在接受检测和前往诊所之前先给医生打电话，以便其采取适当的预防措施。
以下患者应接受 COVID-19 检测（也请参见 COVID-19 检测）：
有 COVID-19 症状的患者。
对于与 COVID-19 感染者密切接触但无症状的患者，应在接触后至少 5 天接受检测；建议佩戴口罩，直至获得阴性检测结果
因学校、工作场所、卫生保健环境或政府要求而被要求接受检测的人
参加使自己面临 COVID-19 高风险的活动的人（如参加大型社交聚会或身处拥挤的室内环境，但没有正确而持续地佩戴口罩），也可能需要接受检测。
有两种类型的检测可诊断 COVID-19 感染：
NAAT（核酸扩增检测）
抗原检测
NAAT 有多种类型。RT-PCR（实时逆转录酶聚合酶链反应）检测，通常简称为 PCR 检测，是具有最高敏感性和特异性的 NAAT 类型，这意味着它们更准确，因此是 COVID-19 的首选初始检测。RT-PCR 检测可使用上下呼吸道分泌物（来自鼻拭子或口腔拭子或唾液的样本）识别病毒。
抗原检测可以在家中或医疗保健环境中进行，但通常不如 NAAT 准确，包括 RT-PCR 检测。（另见 FDA：COVID-19 居家抗原检测 - 采取措施降低假阴性结果的风险。） 因此，可能需要使用 RT-PCR 或其他 NAAT 对一些抗原检测结果进行确认（例如，有症状的人的检测结果为阴性）。许多抗原检测试剂盒也建议在几天内重复该检测，以增加检测到感染的可能性。此外，有些检测可能无法检测到奥密克戎变异株或其他新出现的变异株（参见 FDA：SARS-CoV-2 病毒突变：对 COVID-19 检测的影响）。
另一种类型是抗体检测。抗体检测（也称为血清学检查）不用于诊断当前感染。抗体检测有助于确定受试者是否先前被感染，这对追踪病例和研究病毒很重要。
COVID-19 的治疗
使用药物减轻发热和肌肉疼痛
有时，对于患有轻度至中度疾病且有患严重疾病高风险的患者：奈玛特韦片/利托那韦片组合包装；瑞德西韦（短期）；莫诺拉韦
对于严重疾病：瑞德西韦；地塞米松；免疫调节剂
COVID-19 的治疗取决于疾病的严重程度以及患者的重症可能性。
对于轻症，通常在家休息即可。对乙酰氨基酚，或布洛芬之类的非甾体类抗炎药(NSAID)， 可用于减轻发热和肌肉疼痛。尽管起初有一些传闻顾虑，但并无科学证据表明 NSAID 会导致 COVID-19 病情恶化。同样，没有科学证据表明 COVID-19 患者应停止使用称为血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI) 或血管紧张素受体阻滞剂 (ARB) 的降压药物。
对于更严重的病情，有些患者需要住院治疗，包括补充氧气或机械通气。
对于 COVID-19 重症患者或面临重症高风险的患者，推荐使用某些药物和其他疗法。例如，一些免疫调节疗法（如托珠单抗、巴瑞替尼或 sarilumab）可用于治疗重度疾病。这一主题正在迅速发展之中（参见美国国立卫生研究院 (NIH) COVID-19 治疗指南和美国传染病学会 (IDSA) COVID-19 患者治疗与管理指南）。
奈玛特韦片/利托那韦片组合包装是一种口服抗病毒药物。它可用于治疗轻度至中度 COVID-19 感染但面临 COVID-19 重症高风险（包括住院或死亡）的成人和青少年。该药未获准连续使用超过 5 天。
一些患者在使用奈玛特韦片/利托那韦片后症状会复发，SARS-CoV-2 检测可能再次呈阳性，即使没有症状的患者也是如此。目前不建议进行其他治疗，但如果出现反弹症状或检查结果，患者应进行隔离。（另见 CDC：Paxlovid 治疗后 COVID-19 复发。）
瑞德西韦（一种抗病毒药物）用于治疗某些 COVID-19 患者。瑞德西韦通过静脉给药。建议治疗持续时间为 3 至 10 天。瑞德西韦和皮质类固醇地塞米松联合用药常用于需要供氧的住院患者。
莫诺匹拉韦是一种口服抗病毒药物。它可用于治疗轻度至中度 COVID-19 感染但面临 COVID-19 重症高风险（包括住院或死亡）且没有其他合适的替代治疗选择的非住院成年患者。莫诺匹拉韦未获准连续使用超过 5 天。不建议在怀孕期间使用。
Bamlanivimab/etesevimab、casirivimab/imdevimab、sotrovimab 和 bebtelovimab 均为单克隆抗体疗法。它们对奥密克戎变异株无效。因此，FDA 不建议将它们用于治疗 COVID-19，因为奥密克戎已成为美国的主要变异株。
以下疗法也不建议用于治疗或预防 COVID-19：
维罗贝利单抗，单克隆抗体（尚未在临床指南中推荐使用）
来自康复患者的血浆
非特异性免疫球蛋白 (IVIG) 和间充质干细胞治疗
其他免疫调节疗法，包括干扰素、激酶抑制剂和白细胞介素抑制剂
阿奇霉素和抗逆转录病毒药物
洛匹那韦/利托那韦（一种 HIV 逆转录病毒药物）
氯喹和羟氯喹（抗疟药物）
伊维菌素（一种抗寄生虫药物）：FDA 和其他组织已经发布了关于因不当用于大型动物的伊维菌素制剂而导致毒性的警告（参见 FDA：为什么不应使用伊维菌素治疗或预防 COVID-19）。
COVID-19 的预防
疫苗接种
预防 COVID-19 感染、严重疾病和死亡的最佳方法是及时接种最新 COVID-19 疫苗。未接种疫苗者因 COVID-19 死亡的可能性也比接种疫苗者要高。
有关在美国获批疫苗的详细讨论，请参阅 COVID-19 疫苗。
目前全世界范围内有多种 COVID-19 疫苗正在使用。有关全球疫苗批准和临床试验的更多信息，请参阅联合国儿童基金会 (UNICEF) COVID-19 疫苗市场仪表板 (COVID-19 Vaccine Market Dashboard) 和世界卫生组织的 COVID-19 疫苗追踪和展望 (COVID-19 vaccine tracker and landscape)。
遵照建议接种疫苗对自身健康、家人健康以及周围社区的健康非常重要。
CDC 建议 6 个月及以上人群接种 2023-2024 年更新的 COVID-19 疫苗，以预防 COVID-19 引起的严重疾病。CDC 还建议 65 岁及以上的成人接受额外更新的 2023-2024 COVID-19 疫苗剂量（参见 CDC：老年人现在能够接受额外剂量的更新 COVID-19 疫苗）。疫苗由辉瑞-拜恩泰科、莫德纳或 Novavax 生产。更新的 2023-2024 年疫苗针对 XBB.1.5 奥密克戎变异株，并取代先前使用的疫苗。参见 CDC：了解最新 COVID-19 疫苗信息，包括制造商和根据年龄、既往疫苗接种史和免疫力低下状态建议的接种剂量。
口罩和其他常规措施
除了及时了解最新 COVID-19 疫苗信息外，人们还可以通过经常洗手、戴口罩、与其他人保持适当社交距离、避免通风不良的空间和人群以及采取美国疾病控制与预防中心 (CDC) 建议的其他措施来避免暴露于病毒。
CDC 建议以下人群佩戴合适的口罩，覆盖口腔和鼻部（参见口罩和呼吸道病毒预防）：
呼吸道病毒引起大量疾病的社区人群。
曾接触过或身边有近期暴露于呼吸道病毒的人、生病或正在康复中的人。
自己或身边其他人存在感染严重疾病的风险因素。
除下列 CDC 建议外，当地法律、法规、规定、业务或工作场所指南也可能要求人们佩戴口罩，这可能因疫苗接种状态而异。严重疾病风险增加的人群，或家中有高风险的人，不论任何要求，均可选择佩戴口罩。严重疾病风险增加的人群包括未接种疫苗、免疫系统受损、有基础疾病、怀孕或最近怀孕的人群以及 65 岁以上人群（呼吸道病毒导致严重疾病的危险因素）。不同类别的口罩提供不同水平的保护，包括（保护水平从低到高）：多层布口罩；多层外科口罩和 K95 口罩；以及 N95 口罩（参见 CDC：社区呼吸器与口罩）。
除了及时接种疫苗和戴口罩外，以下措施还有助于防止 COVID-19 和其他呼吸道病毒的传播：
有 COVID-19 症状的人应考虑进行检测（参见 CDC：检测和呼吸道病毒）
如果因 COVID-19 而患重病的风险增加，应避免拥挤的场所和室内空间，因为这些空间没有室外新鲜空气（参见 CDC：采取措施获得清洁空气以预防呼吸道病毒感染）
与其他人保持适当社交距离，尤其是在患 COVID-19 重病的风险较高的情况下（参见 CDC：关于身体距离和呼吸道病毒）
如果可能，在 COVID-19 患病者和其他家庭成员之间保持适当社交距离
经常用肥皂和水洗手至少 20 秒钟，尤其是去洗手间后、进食前以及擤鼻涕、咳嗽或打喷嚏后（参见 CDC：卫生和呼吸道病毒预防）
如果不便于使用肥皂和水，则使用含至少 60% 酒精的酒精类洗手液
避免用未洗的手接触眼睛、鼻子和嘴
生病时待在家里（参见 CDC：生病时预防呼吸道病毒传播）
咳嗽或打喷嚏时，应用纸巾遮挡，然后把纸巾丢进垃圾桶
使用常规的家用清洁剂或抹布清洁和消毒经常触摸的物体和表面
监测健康状况以发现潜在症状，如果出现症状，则测量体温
针对暴露者或感染者的措施
没有症状但暴露于（密切接触）COVID-19 感染者的人应考虑在暴露后至少 5 天后（或如果他们出现症状，应更早）接受检测。暴露者在其他人周围应戴口罩，直到得到阴性检测结果。参见 CDC：检测和呼吸道病毒，了解有关戴口罩和暴露后进行检测的其他信息。
对于 COVID-19 感染者，建议采取隔离和预防措施以限制 SARS-CoV-2 感染的传播（参见 CDC：生病时预防呼吸道病毒传播）。有症状的患者应待在家里并与他人隔离。在症状改善后的 5 天，无论是在公共场所还是在家中，当周围有其他人时，应始终佩戴口罩并采取其他预防措施。
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