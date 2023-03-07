阿米巴性角膜炎（眼部感染）

阿米巴性角膜炎是由棘阿米巴种属，自由生活的阿米巴引起的角膜（虹膜和眼睛瞳孔前的透明层）的一种罕见感染。它通常发生于戴隐形眼镜的人。

阿米巴性角膜炎引起角膜痛性溃疡，视力通常受损。

医生从角膜中取出组织样本进行检查和培养。

如果溃疡表浅，眼科医生清除局部感染和受损的细胞，并用双胍-氯己定或聚六亚甲基双胍滴眼液加普罗帕脒或己脒定滴眼液治疗感染。

为帮助预防这种感染，人们应将隐形眼镜置于无菌溶液中，并且在游泳时、热水浴池中或洗澡时不要佩戴隐形眼镜。

（也请参见寄生虫感染概述。）

自由生活阿米巴（感染性单细胞生物）是生活在土或水中的原虫，其生长不依赖人或其他动物。尽管它们很少引起人类感染，但除阿米巴性角膜炎外，某些类型的阿米巴还可能引起严重的，威胁生命的脑部感染。

阿米巴性角膜炎可呈进行性破坏性改变。大多数 (85%) 感染者佩戴隐形眼镜。游泳时佩戴隐形眼镜或镜片清洁液未消毒更易感染。某些感染在角膜意外划伤后发生。

阿米巴性角膜炎的症状 通常，角膜上形成痛性的溃疡。阿米巴性角膜炎的症状包括眼红、多泪、异物感和眼睛暴露在强光下时疼痛。视力常受影响。

阿米巴性角膜炎的诊断 从角膜上取样本进行检查和培养 为诊断阿米巴性角膜炎，医生从角膜获取组织样本进行显微镜检查和培养。

阿米巴性角膜炎的治疗 抗生素 眼科医生（眼科专家）应该立即开始阿米巴性角膜炎的治疗。早期，角膜表浅感染处理相对容易。如果只是浅表溃疡，医生可用消毒棉球去除感染或坏死组织。 医生用以下抗生素作为滴眼液治疗阿米巴性角膜炎6个月到1年： 氯己定和/或聚六亚甲基双胍

普罗帕脒或己脒定 治疗开始时，这些药物每一或两小时用一次。 第一个月强化治疗，以后治疗强度逐渐降低直至痊愈。治疗一般持续6-12月。过早停药可致疾病复发。不应使用皮质类固醇眼药水。 除非诊断及治疗延迟，一般不必要行外科角膜修复术（角膜成形术）。

阿米巴性角膜炎的预防 为了帮助预防阿米巴性角膜炎，佩戴隐形眼镜的人应该 按照眼保健医务人员和制造商的建议清洁和存放隐形眼镜

处理隐形眼镜前彻底洗手

保持存储溶液新鲜，不可重复使用和加载装满

不应使用自制溶液或自来水

不能在游泳、坐浴或淋浴时佩戴隐形眼镜