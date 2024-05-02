阿米巴病是单细胞原虫溶组织阿米巴引起的一种感染，可累及大肠、肝脏或其他器官。
阿米巴可通过粪口（包括口-肛接触）在人与人之间传播，或通过食物或水间接传播。
感染者可无症状，也可有腹泻、便秘、痉挛性腹痛、上腹部压痛及发热。
医生通过检查粪便标本确诊，必要时也会做结肠镜、超声及血液化验等其它检查。
治疗包括使用一种杀灭阿米巴的药物，然后再使用杀灭大肠中阿米巴休眠体（包囊）的药物。
（也请参见寄生虫感染概述。）
阿米巴病常发生于卫生条件差的地区。寄生虫遍布世界各地，但大多数感染发生在非洲、印度次大陆以及中美洲和南美洲的部分地区。在有卫生食品和水供应的国家，大多数病例发生在新移民和从卫生条件差的国家返回的旅行者中。
每年在全球范围内，约有 5,000 万人发生阿米巴病，多达 73,000 人死亡。
内阿米巴种属以 2 种形式存在：
休眠的寄生虫（包囊）
活跃的寄生虫（滋养体）
其他种类的阿米巴不会通过肠道感染人，而是直接感染大脑（阿米巴脑部感染）或眼睛（阿米巴角膜炎）。
阿米巴病的传播
活动的寄生虫（滋养体）和休眠的寄生虫（包囊）。当人吞食包囊后获得感染，包囊孵化并释放滋养体，滋养体侵犯肠壁并繁殖而致肠壁内层溃疡，导致腹泻。偶尔，它们也会播散至肝脏或身体其它部位。一些滋养体形成包囊，并随着粪便中的滋养体排出。在体外，脆弱的滋养体死亡。然而，坚韧的包囊可以存活数周至数月。
包囊可通过粪口传播直接在人与人之间传播，包括通过口-肛接触。
在卫生不良的地方，阿米巴病是通过食入粪便污染的食物或水而间接传播。人粪施肥的土地、用污染的水洗涤或感染者操作，都可污染水果和蔬菜。如果受感染的人大小便失禁或卫生差（例如，在日托中心或精神病院），即使在卫生设施充足的地方，阿米巴病也可能会发生并传播。
阿米巴病的症状
大多数感染者有很少症状或没有症状。然而，他们会从粪便中排泄包囊，从而传播感染。
阿米巴病症状通常会在 1 至 3 周内发生，可能包括
腹泻，有时粪便中可见血
痉挛性腹痛
体重减轻和发热
严重病例中，触摸时腹部触痛，患者可出现严重腹泻，粪便中含有黏液和血液（称为痢疾）。有些患者有严重的痉挛性腹痛和高热。腹泻可导致脱水。慢性感染者可出现体重下降（消瘦）和贫血。
有时在大肠（结肠）内可能形成大肿块（阿米巴瘤）。
在有些患者中，阿米巴播散至肝脏并导致肝脓肿。此时可出现发热、出汗、寒战、虚弱、恶心、呕吐、体重下降以及右上腹肝区疼痛不适等症状。
极少数情况下，阿米巴播散至其它器官（包括肺或脑）。皮肤也可能被感染，特别是在臀部（污染的粪便传播的感染）、生殖器（例如与感染者肛交引起的阴茎溃疡）或腹部手术或受伤引起的伤口周围。
阿米巴病的诊断
便检
有时需要化验血中的阿米巴抗体
有时需要取大肠组织的样本进行检查
诊断阿米巴病，医师应收集粪便标本检查，最好的检查方法为阿米巴抗原检查。最好的诊断方法是检测粪便中由阿米巴释放的蛋白质（抗原检测），或使用聚合酶链反应(PCR)技术检测粪便中的阿米巴遗传物质。PCR技术可大量扩增阿米巴的遗传物质，使其更容易检出。抗原或 PCR 检测比粪便标本的显微镜检更有用，因为粪便镜检常常无法确诊。另外，显微镜检查需要使用 3 至 6 份粪便样本才能找到阿米巴，即使看到阿米巴，也无法将溶组织内阿米巴与一些其他相关阿米巴区分开。例如，迪斯帕内阿米巴，看起来相同但基因不同，不会引起疾病。
可以使用柔性观察管（内窥镜）来观察大肠内部。如果发现溃疡或其它感染迹象，内窥镜可用于从异常区域获取液体或组织样本。
当此病扩散到肠外（如肝），医师要诊断阿米巴病则较为困难，因为粪便中已无阿米巴存在。作超声、计算机断层扫描（CT）或磁共振（MRI）可确定肝脓肿，但这些检查不能定其病因。查血中阿米巴抗体对诊断有帮助。（抗体是由免疫系统生成的蛋白质，可帮助身体抵御特定的攻击，包括寄生虫的攻击。） 或者，如果医生怀疑肝脓肿是由阿米巴原虫引起，他们可能会开始使用杀灭阿米巴原虫的药物（一种杀阿米巴药）。若患者好转，则可确定诊断。
阿米巴病的治疗
杀灭阿米巴的药物（替硝唑、甲硝唑、塞克硝唑或奥硝唑）
杀灭阿米巴休眠体（包囊）的药物（Iodoquinol、巴龙霉素或 Diloxanide furoate）
如果怀疑阿米巴病且有症状，需要使用一种抗阿米巴药物（杀灭阿米巴的药物）——替硝唑、甲硝唑、塞克硝唑或奥硝唑。患者在使用任一种这些药物期间以及停药后若干天都不可饮酒，因为饮酒可导致恶心、呕吐、潮红和头痛。硝唑尼特已被提议作为阿米巴病的替代治疗方案。
甲硝唑、替硝唑、塞克硝唑、奥硝唑和硝唑尼特都不能完全杀灭大肠内的所有包囊。需要使用第二种药物（如巴龙霉素、Diiodohydroxyquin 或 Diloxanide furoate）来杀灭包囊，并预防复发。其中一种药物可单独用于治疗不发病但大便中有溶组织内阿米巴的人。巴龙霉素在妊娠期间使用是安全的。Diloxanide furoate 在美国尚未上市，但可以通过一些配药药房获得。
脱水者需补充液体。
阿米巴病的预防
为了降低阿米巴病的风险，人们应遵循饮食注意事项，保持良好的手部卫生，并避免在性活动期间接触粪便。（参见美国疾病控制与预防中心：黄皮书：阿米巴病和饮食注意事项。）
防止食物和水被人的粪便污染是预防阿米巴病的关键。提高感染流行区的卫生系统可有帮助。
去感染流行区旅行时，应避免进食未烹煮的食物，包括色拉和蔬菜，也应避免饮用可能受污染的水和冰块。将水煮沸可杀死包囊。用肥皂和水洗手很重要。通过0.1或0.4微米的过滤器过滤水可以去除溶组织内阿米巴以及其它寄生虫以及引起疾病的细菌。将碘或氯溶解在水中可能会有帮助。不过，碘或氯对溶组织内阿米巴的有效性取决于多种因素，比如水的浑浊或泥泞程度（浊度）和温度。
疫苗研发仍在继续，但目前尚无疫苗上市。