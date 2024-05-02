活动的寄生虫（滋养体）和休眠的寄生虫（包囊）。当人吞食包囊后获得感染，包囊孵化并释放滋养体，滋养体侵犯肠壁并繁殖而致肠壁内层溃疡，导致腹泻。偶尔，它们也会播散至肝脏或身体其它部位。一些滋养体形成包囊，并随着粪便中的滋养体排出。在体外，脆弱的滋养体死亡。然而，坚韧的包囊可以存活数周至数月。

包囊可通过粪口传播直接在人与人之间传播，包括通过口-肛接触。

在卫生不良的地方，阿米巴病是通过食入粪便污染的食物或水而间接传播。人粪施肥的土地、用污染的水洗涤或感染者操作，都可污染水果和蔬菜。如果受感染的人大小便失禁或卫生差（例如，在日托中心或精神病院），即使在卫生设施充足的地方，阿米巴病也可能会发生并传播。