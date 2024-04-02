导致贫血的很多疾病，例如癌症（包括骨髓增生异常综合征和多发性骨髓瘤等血液癌症），往往在老年人中更为常见。因此，很多老年人患有贫血。老年人最常见的贫血原因是慢性病贫血（由慢性炎症、感染或癌症引起）以及异常出血导致的缺铁性贫血。贫血不是衰老的正常后果，当确定贫血时应始终寻找病因。

任何年龄人群的贫血症状基本相同。即使贫血轻微，老年人跟年轻人相比更容易意识迷糊、情绪低落、易激怒或精神萎靡。他们还可能走路不稳或行走困难。这些问题会造成他们难以独立生活。然而，有些轻度贫血的老年人没有任何症状，尤其是贫血缓慢发生时，而老年人的贫血常常是缓慢发生的。

老年人中维生素 B12 缺乏症引起的贫血可能会被误诊为痴呆，因为这种贫血可能影响心理功能。

患贫血可能缩短老年人的预期寿命。因此，明确其病因并加以纠正特别重要。