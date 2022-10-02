麦地那丝虫病系由一种叫麦地那龙线虫（也称为几内亚龙线虫）的线虫所致的感染。它能引起痛性的，发炎的皮肤溃疡和致残性关节炎。

饮用含感染该线形虫的细小介虫的水可致病。

交配后，雌虫移至皮肤并形成水疱，通常在小腿或脚上，周围有肿胀、发红和灼痛，水疱附近的关节可能受损。

医生通过在水疱中发现有蠕虫钻出来诊断本病。

饮用滤过、煮沸或氯消毒过的水有助于防范疾病。

将蠕虫缓慢绕在小棍上或者外科手术可去除蠕虫。

（也请参见寄生虫感染概述。）

80年代中期，350万人患有麦地那丝虫病。该病在非洲的热带地区、也门、印度和巴基斯坦的许多地方普遍存在。但到2018年，由于国际上为阻止麦地那丝虫病所做的努力，仅有28例病例报告。2021年，仅报告了14例人类病例。传播仍只在少数几个非洲国家（乍得、马里和埃塞俄比亚，可能还有苏丹和南苏丹）的狭窄范围内进行。几内亚龙线虫接近于被消除。

麦地那龙线虫病的传播 水中若含有带虫的微小甲壳类动物，饮用这些水即可获得感染。不成熟的龙线虫（幼虫）生活在甲壳类动物体内。甲壳类动物被摄入后，它们会死亡并释放幼虫，幼虫可穿过肠壁进入腹腔。在腹腔内，幼虫用大约 1 年的时间发育成熟，变为成虫，成虫可以交配。交配后，雌性线虫离开腹腔，在皮下组织穿行，通常到达小腿或足部。在那里，它们会产生一个水疱。水疱导致剧烈的烧灼不适，并最终破溃。当人试图将腿泡入水中来缓解烧灼痛时，怀孕的线虫将幼虫释放至水中。一旦幼虫进入水中，它们即开始寻找并感染其它甲壳类动物。如果怀孕的成虫未达到皮肤，它们会死亡和降解，或者在皮下发生硬化（钙化）。 麦地那龙线虫的生活周期 图片 图片来源：美国疾病控制与预防中心，全球健康，寄生虫疾病和疟疾科。

麦地那龙线虫病的症状 症状始于麦地那龙线虫开始穿破皮肤时。线虫所在位置出现一个水疱。局部水泡形成，附近区域瘙痒、烁痛，有炎症反应时会出现炎症的红肿热痛。线虫释放出的物质可引起过敏反应，导致呼吸困难、呕吐、瘙痒性皮疹以及致残性疼痛。水疱一旦破溃后，即可看到线虫。线虫离开人体后，症状消退。 通常，水疱会在成虫离开人体后愈合。不过，约有 50% 的患者会在线虫孔洞周围出现细菌感染。 有时水疱附近关节和韧带会被破坏，引起关节疼痛以及其它关节炎的症状。

麦地那龙线虫病的诊断 水疱部位出现线虫 在水疱部位发现线虫即可诊断。 X线用于钙化虫体的定位。

麦地那龙线虫病的预防 以下措施有助于预防麦地那龙线虫病： 使用一块细孔粗棉布过滤饮用水

将水煮沸

仅饮用氯消毒的水 指示感染者不要进入饮用水源，例如裸露的水井或水库，以免这些水源被污染。