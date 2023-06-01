寄生虫是一种生活在另一种生物（宿主）表面或内部，并从宿主那里受益（例如，通过获取营养）的生物。虽然这一定义实际上适用于许多微生物，包括细菌、真菌和病毒，但术语“寄生虫”用来指

原虫通过细胞分裂繁殖，可在人体内倍增。原虫包括广泛的单细胞生物，如感染肠道的贾第鞭毛虫，以及在血流中移行并导致疟疾的疟原虫。

相反，大多数蠕虫通过产卵或幼虫的方式繁殖，这些卵或幼虫在环境中生长一段时间后才能有能力感染人。在环境中的发育也可能涉及其它动物（中间宿主）。蠕虫包括线虫，如钩虫，以及扁虫，如绦虫和吸虫。

寄生虫感染更常见于卫生系统不健全的地区。

在卫生系统健全的地区，这些感染可能发生在曾到卫生系统不健全地区旅行的人或免疫系统受损的人中。

寄生虫一般是通过口或皮肤进入人体。

医师通过取血、粪便、尿、痰标本及可能含寄生虫的其他感染组织标本进行检查或送实验室分析，以此确定诊断。

在食物、饮料和水可能受到污染的发展中地区旅游时，应将食物烹煮、烧开、剥皮、或者不吃此类食物。

药物可用于治疗大多数寄生虫感染。

大多数寄生虫感染在热带和亚热带地区更常见，肠道寄生虫通常与卫生条件不足的地区有关。人们旅游于发展中国家会在不知不觉中感染寄生虫，当其返家后，医师可能不熟悉此类感染的诊断。在美国和其他工业化国家/地区，寄生虫感染主要影响移民、国际旅行者和免疫系统受损的人（如艾滋病 [AIDS]患者或服用免疫抑制药物 [称为免疫抑制剂] 的患者）。寄生虫感染可能发生在卫生条件差和不卫生的地方（例如某些精神病医院和日托中心）。

某些寄生虫在美国和其它工业化国家常见。例如蛲虫和导致滴虫病（一种性传播疾病）、弓形体病，和贾第虫病和隐孢子虫病等肠道感染的原虫。

寄生虫的传播方式 寄生虫通常是通过以下方式进入人体 口

皮肤 寄生虫经口吞入后，留在肠道或穿过肠壁而侵入其它器官。通常寄生虫通过粪口传播途径进入口腔。 某些寄生虫可直接通过皮肤进入。其他寄生虫通过昆虫叮咬传播。 极少数情况下，寄生虫病可通过输血、器官移植、与感染者共用针头或在孕妇及其胎儿之间发生传播。 有些其它传染性生物，如某些病毒和细菌，也通过相同的方式传播。 寄生虫粪口传播 粪口传播是感染寄生虫的常见方式。粪指粪便或大便，口指口腔，包括放入口中的东西。当人以某种方式摄入受感染的人或动物（如狗或猫）粪便污染的东西时，便会产生通过粪-口途径传播的感染。很多寄生虫侵入或生活在人的消化道内。所以，寄生虫或其虫卵常出现在人的粪便中。 感染者在使用厕所后没有充分洗手时通常会传播感染。由于他们的手沾染了粪便，导致他们后来触摸的东西都可能污染上寄生虫（或导致消化道疾病的细菌或病毒）。如果手受污染的人触摸食物——比如在餐馆、杂货店或家中——食物可能会被污染，那么其他人进食这些食物后可能会获得感染。 摄入并不一定是指进食时。比如，如果手受污染的人触摸某个物体时（比如洗手间的门），这些物体即会被污染。其他人触摸洗手间的门后再用手指触摸嘴，即可通过粪口途径获得感染。 其它的粪口途径传播方式包括 饮用被未经处理的污水污染的水（在卫生条件差的地区）

进食受污染的水中养殖的生的贝类（如牡蛎和蛤蚌）

进食用受污染的水清洗的生水果或蔬菜

进行涉及口-肛接触的性行为

在未充分消毒的游泳池中或在被污水污染的湖泊或海洋部分区域中游泳 寄生虫的皮肤传播 有些寄生虫生活在身体内，并通过皮肤进入。它们可 直接穿过皮肤

被感染昆虫叮咬进入 有些寄生虫，如钩虫，当人赤脚行走在受污染土壤中时，通过足底皮肤进入。其它寄生虫，例如血吸虫（属于吸虫），当人们在含寄生虫的水中游泳或沐浴时，通过皮肤进入。 携带和传播引起疾病的生物的昆虫被称为传病媒介。有些昆虫媒介传播称为原虫的寄生虫（如引起疟疾的寄生虫）和某些蠕虫（如引起盘尾丝虫病的寄生虫）。许多寄生虫都有非常复杂的生命周期。 昆虫（例如，虱）和螨虫（例如，瘙）在皮肤上生活或穿刺，称为外寄生虫。它们通过与感染者或其物品密切接触传播。

寄生虫感染的诊断 取血液、粪便、尿液、皮肤，或痰液（粘痰）样本行实验室分析 医生通过典型症状及卫生状况差或正有疫情发生地方的居住或旅游史怀疑寄生虫感染诊断。 可能需要对标本进行实验室分析，包括进行特殊测试来检测寄生虫释放的蛋白（抗原检测）或寄生虫的遗传物质 (DNA)。可根据医生寻找的寄生虫而使用血液、粪便、尿液、皮肤或痰液样本。 医生可能会检查血液标本中的寄生虫抗体。抗体是由免疫系统生成的蛋白质，可帮助身体抵御特定的攻击，包括寄生虫的攻击。 医生也可采集一份可能含有寄生虫的组织样本。例如，可通过活检采集一份肠道或其他感染组织的样本。通过剪一块皮肤采集皮肤标本。有时候为找到寄生虫，可能需要采集多份标本重复检测。 确定肠道寄生虫 实验室检测 虫卵和寄生虫检测 如果寄生虫生活在肠道中，则在显微镜下检查样本时，可能会在人的粪便中发现该寄生虫或其卵或包囊（一种休眠且坚韧的寄生虫形式）。或者可以通过测试粪便中的寄生虫或寄生虫的遗传物质释放的蛋白质来鉴定寄生虫。采集粪便标本之前，不可使用抗生素、泻药和抗酸药。这些药物可大量降低寄生虫的数量，使得粪便标本中难以或不能检测到寄生虫。

寄生虫感染的治疗 抗寄生虫药 对于某些寄生虫感染，因为感染会自行消失，因此不需要治疗。 某些药物（抗寄生虫药）专门用于消除寄生虫，或者在存在有些蠕虫感染的情况下，可以减少蠕虫数量，从而使症状清除。另外，有些抗生素和抗真菌药也可用于有效治疗某些寄生虫感染。 没有一种药物是对所有寄生虫都有效。对于某些寄生虫感染，任何药物都无效。