禽流感是由流感病毒株引发的病毒感染，通常发生于野生鸟类和家禽。

禽流感病毒很少从动物传播到人（该病毒的遗传物质发生突变后可传播给人）。

几乎全部感染禽流感病毒的患者都曾与感染的禽类有密切接触（几乎从不从一个人传给另一个人）。

人们可能呼吸非常困难和有流感样症状。

为了诊断禽流感，医生会对人鼻和喉咙的分泌物样本进行检测。

用抗病毒药物治疗禽流感。

（另见流感。）

导致禽流感的病毒是若干种在正常情况下仅感染野生鸟类的甲型流感病毒株。这种感染可传播给家养禽类。但是，它极少由动物直接传播给人类。如果病毒的遗传物质发生了改变（突变），导致其能粘附到人类呼吸道细胞上，则它们可从禽类传播给人类。几乎所有感染禽流感病毒的患者都曾与感染的禽类有密切接触。禽流感几乎从不在人与人之间传播。

人类感染禽流感病毒毒株 H5N1（参见流感病毒的类型和毒株）最早于 1997 年在香港发生，然后扩散到其他国家。在美国，已报告了 2 例 H5N1 禽流感感染病例。一起病例是 2022 年在科罗拉多州发生，可能是由于接触了受感染的家禽所致。第二起病例是 2024 年发生于得克萨斯州的一名牛奶农场工人。2024 年，多个州报告奶牛感染 H5N1 禽流感。美国疾病控制与预防中心 (CDC) 和美国农业部 (USDA) 继续监测这种情况（参见 CDC：关于禽流感的信息和 H5N1 禽流感：现状概述；也参见 USDA：家畜高致病性禽流感 (HPAI) 检测）。

2013 年，中国东南部开始暴发禽流感病毒毒株 H7N9。中国另一波人类感染在 2016–2017 年达到高峰，近 800 例，此后仅报告了散发病例。自2013年以来，世界各地已向世界卫生组织报告了1500多例人类病例和至少615 例死亡。感染主要发生于从活禽市场的购买和食用家禽的社区。

其他禽流感病毒株也引起过零星的疫情暴发。

禽流感的症状 H5N1 和 H7N9 是导致大部分的人禽流感病例的病毒株，它们导致的症状相似。 患者可出现流感样症状（如发热、咳嗽、咽喉痛和肌肉疼痛）。有些人患结膜炎（结膜 [眼睛的一部分] 发炎）。有些患者有呼吸困难或肺炎。

禽流感的诊断 取鼻腔或咽喉样本进行检测 如有流感样症状加上以下一点，应联系医生检测是否感染禽流感： 他们曾在已知鸟类携带此感染的地区接触鸟类。

他们曾接触感染禽流感的人。 医生会送检患者鼻或咽部拭子样本。

禽流感的治疗 抗病毒药物 感染禽流感的人可采用玛巴洛沙韦、奥司他韦或扎那米韦（用于治疗流感的抗病毒药物）治疗。这些药物通常可改善生存期（参见 CDC：人禽流感病毒感染的预防和抗病毒治疗）。