流行性感冒 （流感）

流感病毒有 3 型：

甲型

乙型

丙型

甲型和乙型流感病毒又包含多种不同的毒株，但都导致相似的疾病。不同的毒株导致了流感的规律性季节性暴发。丙型不导致典型的流感疾病。

大部分流感病例由甲型病毒导致（在一个典型流行季中通常超过 70%），其余大多由乙型病毒导致。丙型流感发生率不高，主要见于儿童。

引起暴发流行的流感病毒株一直在发生着细微的改变，所以每年的流感病毒都与前一年略有不同。它们的这一改变常常足以使原本有效的疫苗不再有效。

甲型流感病毒株是根据病毒表面上的两种蛋白的具体类型来命名的。两种蛋白分别为 H（代指血细胞凝集素）和 N（代指神经氨酸苷酶）。H 蛋白有 18 种，N 蛋白有 11 种。因此，该毒株可命名为甲型 H1N1 流感毒株。H1N1 毒株造成了 2009-2010 年所谓的猪流感大流行。（大流行是全球范围的流行病。） 最近，H3N2 毒株导致了美国的大多数感染。

病毒株的命名通常会体现出病毒类型、首发地点（如香港型流感）或相关动物（如猪流感）以及发现年份。