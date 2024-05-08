流行性感冒（流感）是由某种流感病毒引起的肺及气道的病毒感染。它导致发热、流鼻涕、喉咙痛、咳嗽、头痛、肌肉疼痛（肌痛）和全身不适（不舒服）。
病毒通过吸入感染者咳嗽或喷嚏时排出的飞沫或直接接触感染患者的鼻腔分泌物而传播。
流感的初始症状是畏寒，随之出现发热、肌肉疼痛、头痛、咽喉部疼痛、咳嗽、流涕及周身不适。
流感通常基于症状诊断。
休息、大量饮水和避免劳累有助于人们恢复，也可服用止痛药、减充血剂及（有时）某些抗病毒药物。
每年注射流感疫苗是预防流感的最佳途径。
流感完全不同于普通感冒。它由不同的病毒引起，可产生更加严重的临床症状。同时流感可侵犯深部的呼吸道。
流感的传播
流感病毒通过以下方式传播
吸入流感患者咳出或喷出的飞沫
直接接触感染者的鼻分泌物
处理曾接触到感染者或感染者分泌物的家庭物品
流感病毒的类型和毒株
流感病毒有 3 型：
甲型
乙型
丙型
甲型和乙型流感病毒又包含多种不同的毒株，但都导致相似的疾病。不同的毒株导致了流感的规律性季节性暴发。丙型不导致典型的流感疾病。
大部分流感病例由甲型病毒导致（在一个典型流行季中通常超过 70%），其余大多由乙型病毒导致。丙型流感发生率不高，主要见于儿童。
引起暴发流行的流感病毒株一直在发生着细微的改变，所以每年的流感病毒都与前一年略有不同。它们的这一改变常常足以使原本有效的疫苗不再有效。
甲型流感病毒株是根据病毒表面上的两种蛋白的具体类型来命名的。两种蛋白分别为 H（代指血细胞凝集素）和 N（代指神经氨酸苷酶）。H 蛋白有 18 种，N 蛋白有 11 种。因此，该毒株可命名为甲型 H1N1 流感毒株。H1N1 毒株造成了 2009-2010 年所谓的猪流感大流行。（大流行是全球范围的流行病。） 最近，H3N2 毒株导致了美国的大多数感染。
病毒株的命名通常会体现出病毒类型、首发地点（如香港型流感）或相关动物（如猪流感）以及发现年份。
流感流行和大流行
流感流行是指很多人在短时间内感染流感。每年，在全世界温带地区的秋末或冬初时节，都会发生大范围的流感暴发。流感的流行可分两波发生：
第一波发生于学龄儿童以及与这些儿童生活在一起的人
第二波发生于被困于家中或居住在长期护理机构的人，主要是老年人
每次暴发流感通常只有一株流感病毒致病。
流感大流行是指在大面积区域内暴发的流行，通常跨越大洲，有时甚至席卷全球。自 1889 年以来，仅发生过 6 次大规模的流感大流行。流感大流行需要引起重视，因为它一般仅发生于流感病毒株出现比平时更重大的变异时。当发生此等变异时，流感毒株可累及更多人，并导致更严重的疾病。死亡风险更高。虽然无人确切知道，但科学家们认为 1918 年的流感大流行在全球范围内导致了 3000 万~5000 万例死亡，其中美国的死亡例数约为 675000例。
在 2009–2010 年，H1N1 流感病毒毒株（参见流感病毒的类型和毒株）流行并广泛传播，被视为大流行。该毒株有猪（猪类）、禽和人流感病毒的基因组合。由于起初的报告侧重于猪，它被公开称为“猪流感”，但它不是直接通过猪获得的。人们通过其他感染者获得此流感病毒感染（人与人传播），与普通流感一样。
流感的症状
流感症状出现在感染病毒后 1～4天，也可骤然起病。初始症状表现为畏寒或寒战。发热在病初几天较为常见，有时体温可达39℃。多数患者自觉病重、虚弱、疲劳而卧床数日。患者感觉头痛和全身疼痛，尤以背部和下肢最明显。头痛常很严重，伴有眼眶和眼球后疼痛。强光可使头痛加重。
患病初期，呼吸道症状相对较轻。包括明显的咽喉痛、胸部烧灼感、干咳和流涕。随后，咳嗽开始加重并出现痰液。
皮温可能会升高，皮肤出现潮红，尤其是面部。口腔和咽喉可发红，眼睛出现水样分泌物，眼白充血。患者（尤其是儿童）可出现恶心和呕吐。少数患者在几天或几周内丧失嗅觉。极少数患者会永久丧失嗅觉。
多数症状于发病后2～3天消失。不过，发烧有时可持续长达 5 天。然而，发热可持续5天，咳嗽、虚弱感、出汗、疲乏可持续数天，偶尔可持续数周。轻度的气道刺激症状可引起患者运动时间及运动量的降低，轻度的喘息症状需要6～8周才能完全恢复。
并发症
流感的最常见并发症是
流感病毒可入侵肺脏而引起病毒性肺炎。一些病毒性肺炎患者也会感染细菌，并出现细菌性肺炎；这可能发生在细菌（如肺炎球菌或葡萄球菌）攻击患者虚弱的防御系统时。两者均可引起患者出现剧烈咳嗽、严重呼吸困难、持续性或反复发热，有时还会出现血性痰液或脓痰。
以下人群是流感并发症和死亡的高危人群
流感的诊断
医师的评估
有时需要化验血或呼吸道分泌物
有时也需要拍胸片和测量血氧水平
由于多数人均熟知流感的症状，加之流感总是以流行的方式发生，因此，患者及其家人常能作出正确的诊断。症状的严重性，高热和全身疼痛的存在有助于与普通感冒相鉴别，特别是如果疾病发生于流感暴发期。在没有流感暴发流行时，单独依靠症状很难正确确定流感的诊断。
呼吸道分泌物样本检查可用于确定流感病毒。血液检测可帮助确定人的感染有多重。这些检测主要在患者病情很重或医生怀疑有其他的病因时做。有些检测可在医生诊室内完成。
如果医生怀疑发生了肺炎，他们会给患者做胸片，并用手指传感器（脉搏血氧仪）测量血氧水平。
流感的治疗
休息和大量饮水
流感的主要治疗方法是充分休息、多饮水及避免劳累。体温降至正常后24～48小时可以开始恢复正常活动，但多数人需要好几天时间才能恢复。
人们可使用对乙酰氨基酚或非甾体抗炎药（NSAIDs，如阿司匹林或布洛芬）来治疗发热和疼痛。由于存在 Reye 综合征风险，儿童和青少年（18 岁及以下）不可使用阿司匹林。如果需要，儿童可以使用对乙酰氨基酚和布洛芬。其他治疗方法与普通感冒一样，如鼻减充血剂，可帮助缓解症状。
抗病毒药物（奥司他韦、扎那米韦、玛玛巴洛沙韦和帕拉米韦）有助于治疗流感患者。但是，这些药物只有在症状开始后的一两天内使用才有效。抗病毒药物可降低症状的严重程度，缩短发热持续时间和恢复正常活动的时间，但仅维持一天左右。但对于部分人群，这些药物非常有效。
药物的选择应根据导致感染的特定流感病毒而定。奥司他韦和玛巴洛沙韦口服剂和扎那米韦吸入剂对甲型和乙型流感病毒有效。奥司他韦可用于最小 1 岁的儿童。扎那米韦可用于成人和 7 岁及以上儿童，玛巴洛沙韦可用于成人和 12 岁及以上儿童。帕拉米韦以单次静脉（静脉内）注射给药，可用于不能耐受口服或吸入药物的成人和 2 岁及以上儿童。
如果细菌感染扩散，医生则开抗生素。
流感的预防
预防措施包括
对每个 6 月龄以上的人，每年接种疫苗（除极少数例外）
有时使用抗病毒药物
预防对所有人都很重要，但对医疗保健工作者和存在流感并发症高危因素的人尤其重要。
你知道吗……
流感疫苗
注射疫苗是预防流感的最佳方法。
有关流感疫苗的详细讨论，请参见流感疫苗。疫苗接种适用于大多数人，但对高危人群和医务人员尤为重要。
流感疫苗可防御 3 种或 4 种不同的流感病毒株。流感病毒毒株每年均在变异。因此，为跟上病毒的变异，每年必须开发新的疫苗，专家们根据上一流感季的主导病毒毒株以及世界其他地区的致病毒株预测每年可能会流行的病毒毒株。如果疫苗中的 H 和 N 蛋白与当前流行的流感病毒株的 H 和 N 蛋白相符时，疫苗可将健康成人的感染率降低 70~90%。
对于生活在疗养院的老年人，使用疫苗很少能够预防流感，但可减少发展为肺炎或死亡的风险。由于免疫系统随着人衰老会减弱，专门针对 ≥65 岁的人设计了高剂量流感疫苗。高剂量疫苗可在老年人中刺激引起更强的免疫反应。
流感疫苗可与 COVID-19 疫苗同时接种。
抗病毒药物
虽然疫苗接种是首选的预防策略，有些人也可使用某些抗病毒药物预防流感病毒感染。
在流感暴发期间，已接种疫苗的人在接种后头 2 周内应使用抗病毒药物（因为疫苗要等 2 周才能起效）。两周后即可停用这些药物。这些药物也适用于因某种疾病导致疫苗接种无效或有危险的人。