病毒由核酸组成，脱氧核糖核酸(DNA)或核糖核酸(RNA)，由蛋白质包衣围绕而成。它需要一个活细胞来繁殖。病毒感染可导致一系列症状，从无症状（无明显症状）到严重疾病。

病毒可通过吞咽、吸入、昆虫叮咬、性接触或先天（由孕妇传播给胎儿）等方式进入人体。

最常见的病毒感染累及鼻、咽喉、上呼吸道或系统，如神经、胃肠道和生殖系统。

医生可根据症状、血液检测、血培养及侵染组织的检查而做出诊断。

抗病毒药物可干扰病毒的繁殖，并增强对病毒感染的免疫反应。

病毒是一种比真菌和细菌小得多的感染性微生物，它必须侵入活体细胞才能进行繁殖（复制）。病毒吸附并进入某一细胞（称为宿主细胞），并在细胞中释放自身的DNA或RNA。病毒的 DNA 或 RNA 是病毒的遗传物质，内含病毒自我复制所需的信息。病毒的遗传物质可控制宿主细胞，强迫细胞复制病毒。被感染的细胞常常因病毒阻止了其正常的生理功能而死亡。当感染细胞死亡时，它会释放出新的病毒，这些新的病毒再去感染其他的细胞。

根据病毒在复制时采用的是DNA还是RNA，可将病毒分为DNA病毒和RNA病毒。DNA 病毒包括疱疹病毒。RNA 病毒包括严重急性呼吸系统综合征冠状病毒 (SARS-CoV2)，它会导致新型冠状病毒感染 (COVID-19)。RNA 病毒还包括逆转录病毒，如 HIV（人类免疫缺陷病毒）。RNA 病毒，尤其是逆转录病毒，容易发生突变，这意味着包含病毒发挥作用所需的所有信息的一组遗传指令集可随着病毒传播而改变。

有些病毒并不杀死其所感染的细胞，而是改变细胞的功能。有时被感染的细胞会失去控制，以超过正常的速度进行分裂，进而成为肿瘤细胞。

某些病毒，如乙型肝炎病毒和丙型肝炎病毒可引起慢性感染。慢性肝炎可以持续数年，甚至数十年 在许多人中，慢性肝炎非常轻微，可导致很少的肝损害。但是，在某些人中，它最终会导致肝硬化（严重的肝脏瘢痕形成）、肝功能衰竭，有时甚至是肝癌。

你知道吗……

病毒通常感染某一特定种类的细胞。例如，普通感冒病毒仅感染上呼吸道细胞。另外，大部分病毒仅感染某些种类的植物或动物。有些病毒仅感染人类。

许多病毒通常会导致婴儿、儿童和老年人感染。

病毒感染的类型 上呼吸道感染（鼻、喉、上气道和肺部感染）可能是最常见的病毒感染。 上呼吸道感染包括咽喉痛、鼻窦炎和普通感冒。其他病毒性呼吸道感染包括流感、肺炎和冠状病毒，包括 SARS-CoV-2（引起 COVID-19 的病毒）。 在幼童中，病毒也通常导致义膜性喉炎（上呼吸道和下呼吸道炎症，称作喉气管支气管炎）或下呼吸道感染（细支气管炎）。 呼吸系统感染在婴幼儿、老年人、合并肺及心脏疾病者更易引起严重的症状。呼吸道病毒通常通过接触感染的呼吸道飞沫在人与人之间传播。 其他病毒多感染身体的其他特定部位： 胃肠道： 胃肠道感染如胃肠炎一般是由病毒导致，如诺如病毒和轮状病毒。

肝脏： 肝脏的病毒感染可导致肝炎。

神经系统： 有些病毒，如狂犬病病毒和西尼罗病毒，可感染脑部，引发脑炎。其他病毒则感染覆盖在脑和脊髓上的多层组织（脑脊膜），引发脑膜炎。

皮肤： 有的病毒仅感染皮肤，它们可导致疣或其他皮损。很多感染其他身体部位的病毒，如水痘病毒，也可导致皮疹。

胎盘和胎儿： 一些病毒，如寨卡病毒、风疹病毒，和巨细胞病毒，可以感染孕妇的胎盘和胎儿。 有些病毒通常可感染很多身体系统。这类病毒包括肠道病毒（如柯萨奇病毒和埃可病毒）和巨细胞病毒。

病毒的传播 病毒可经由多种途径传播。它们可以被 吞咽

吸入

通过昆虫（如蚊虫、某些咬人的苍蝇或蜱）叮咬传播

通过性传播（在性传播感染中）

通过污染的血液输血传播

妊娠期先天传播 新的人类病毒有时由通常影响动物的病毒（例如，SARS-CoV 和 SARS-CoV-2）发展而来。当感染动物宿主与易感人类密切接触时，就会发生这种情况。 很多过去仅存在于世界少数地区的病毒目前正向其他地区播散。这些病毒包括基孔肯雅病毒、克里米亚刚果出血热病毒、日本脑炎病毒、裂谷热病毒、西尼罗病毒、罗斯河病毒、寨卡病毒以及羊跳跃病病毒。导致这些病毒播散的部分原因是，气候的改变使得更多地区适宜传播这些病毒的蚊虫或蜱的生长。另外，旅行者可感染这些病毒，他们返家后若再被蚊虫叮咬，即可将病毒传播给他人。

针对病毒的防御系统 人体有许多抵抗病毒的防御体系： 物理屏障，如皮肤，可阻止病毒进入机体

身体的免疫防御系统，可攻击病毒 当病毒进入机体后，可触发机体的免疫防御机制。这些防御机制开始于白细胞，如淋巴细胞和单核细胞，它们会学习攻击和杀伤病毒或被病毒感染的细胞。如果机体在病毒的攻击中幸存下来，一些白细胞就会“记忆”入侵的病毒，并在下次相同的病毒入侵时更迅速、更有效地作出反应，这种反应称作免疫力。免疫力也可经由注射疫苗获得。

病毒和癌症 有些病毒可改变宿主细胞的 DNA，以至于促进癌症的产生。有些病毒将其遗传物质留在宿主细胞内，如疱疹病毒和HIV，这些遗传物质可保持休眠状态很长时间（称作潜伏性感染）。当细胞受到激发后，病毒可重新开始复制并导致疾病。 目前已知的可致癌的病毒仅有几种。 表格 病毒和癌症：对应表 表格