病毒由核酸组成，脱氧核糖核酸(DNA)或核糖核酸(RNA)，由蛋白质包衣围绕而成。它需要一个活细胞来繁殖。病毒感染可导致一系列症状，从无症状（无明显症状）到严重疾病。
病毒可通过吞咽、吸入、昆虫叮咬、性接触或先天（由孕妇传播给胎儿）等方式进入人体。
最常见的病毒感染累及鼻、咽喉、上呼吸道或系统，如神经、胃肠道和生殖系统。
医生可根据症状、血液检测、血培养及侵染组织的检查而做出诊断。
抗病毒药物可干扰病毒的繁殖，并增强对病毒感染的免疫反应。
病毒是一种比真菌和细菌小得多的感染性微生物，它必须侵入活体细胞才能进行繁殖（复制）。病毒吸附并进入某一细胞（称为宿主细胞），并在细胞中释放自身的DNA或RNA。病毒的 DNA 或 RNA 是病毒的遗传物质，内含病毒自我复制所需的信息。病毒的遗传物质可控制宿主细胞，强迫细胞复制病毒。被感染的细胞常常因病毒阻止了其正常的生理功能而死亡。当感染细胞死亡时，它会释放出新的病毒，这些新的病毒再去感染其他的细胞。
根据病毒在复制时采用的是DNA还是RNA，可将病毒分为DNA病毒和RNA病毒。DNA 病毒包括疱疹病毒。RNA 病毒包括严重急性呼吸系统综合征冠状病毒 (SARS-CoV2)，它会导致新型冠状病毒感染 (COVID-19)。RNA 病毒还包括逆转录病毒，如 HIV（人类免疫缺陷病毒）。RNA 病毒，尤其是逆转录病毒，容易发生突变，这意味着包含病毒发挥作用所需的所有信息的一组遗传指令集可随着病毒传播而改变。
有些病毒并不杀死其所感染的细胞，而是改变细胞的功能。有时被感染的细胞会失去控制，以超过正常的速度进行分裂，进而成为肿瘤细胞。
某些病毒，如乙型肝炎病毒和丙型肝炎病毒可引起慢性感染。慢性肝炎可以持续数年，甚至数十年 在许多人中，慢性肝炎非常轻微，可导致很少的肝损害。但是，在某些人中，它最终会导致肝硬化（严重的肝脏瘢痕形成）、肝功能衰竭，有时甚至是肝癌。
你知道吗……
病毒通常感染某一特定种类的细胞。例如，普通感冒病毒仅感染上呼吸道细胞。另外，大部分病毒仅感染某些种类的植物或动物。有些病毒仅感染人类。
许多病毒通常会导致婴儿、儿童和老年人感染。
病毒感染的类型
上呼吸道感染（鼻、喉、上气道和肺部感染）可能是最常见的病毒感染。
上呼吸道感染包括咽喉痛、鼻窦炎和普通感冒。其他病毒性呼吸道感染包括流感、肺炎和冠状病毒，包括 SARS-CoV-2（引起 COVID-19 的病毒）。
在幼童中，病毒也通常导致义膜性喉炎（上呼吸道和下呼吸道炎症，称作喉气管支气管炎）或下呼吸道感染（细支气管炎）。
呼吸系统感染在婴幼儿、老年人、合并肺及心脏疾病者更易引起严重的症状。呼吸道病毒通常通过接触感染的呼吸道飞沫在人与人之间传播。
其他病毒多感染身体的其他特定部位：
肝脏： 肝脏的病毒感染可导致肝炎。
神经系统： 有些病毒，如狂犬病病毒和西尼罗病毒，可感染脑部，引发脑炎。其他病毒则感染覆盖在脑和脊髓上的多层组织（脑脊膜），引发脑膜炎。
有些病毒通常可感染很多身体系统。这类病毒包括肠道病毒（如柯萨奇病毒和埃可病毒）和巨细胞病毒。
病毒的传播
病毒可经由多种途径传播。它们可以被
吞咽
吸入
通过昆虫（如蚊虫、某些咬人的苍蝇或蜱）叮咬传播
通过性传播（在性传播感染中）
通过污染的血液输血传播
妊娠期先天传播
新的人类病毒有时由通常影响动物的病毒（例如，SARS-CoV 和 SARS-CoV-2）发展而来。当感染动物宿主与易感人类密切接触时，就会发生这种情况。
很多过去仅存在于世界少数地区的病毒目前正向其他地区播散。这些病毒包括基孔肯雅病毒、克里米亚刚果出血热病毒、日本脑炎病毒、裂谷热病毒、西尼罗病毒、罗斯河病毒、寨卡病毒以及羊跳跃病病毒。导致这些病毒播散的部分原因是，气候的改变使得更多地区适宜传播这些病毒的蚊虫或蜱的生长。另外，旅行者可感染这些病毒，他们返家后若再被蚊虫叮咬，即可将病毒传播给他人。
针对病毒的防御系统
病毒和癌症
有些病毒可改变宿主细胞的 DNA，以至于促进癌症的产生。有些病毒将其遗传物质留在宿主细胞内，如疱疹病毒和HIV，这些遗传物质可保持休眠状态很长时间（称作潜伏性感染）。当细胞受到激发后，病毒可重新开始复制并导致疾病。
目前已知的可致癌的病毒仅有几种。
病毒感染的诊断
医师的评估
若感染发生于疫情流行期，存在其他类似病例有助于确诊
对于某些感染，可做血液化验和培养
对于出现流行病（如流感）的感染，存在其他相似病例有助于医生确定特定的感染。实验室诊断对区分导致类似症状的不同病毒很重要，如2019冠状病毒疾病(COVID-19)(SARS-CoV2)和流感。
对于某些感染，需要进行血液检测及培养（血液、体液或感染部位的其他物质的样本在实验室中进行微生物的生长）。聚合酶链反应(PCR)技术可用于复制许多病毒的遗传物质。PCR技术使医生更容易快速准确地识别病毒。还可以对血液中的抗原进行检测，这些抗原是触发人体防御的病毒上或病毒中的蛋白质。另外也可检测血液中针对病毒的抗体。（抗体是免疫系统产生的蛋白质，有助于保护身体免受特定攻击者的攻击。） 通常情况下，检测可快速进行，尤其当感染严重威胁公共健康或症状严重时。
必要时，可采集一份血液或其它组织的样本用电子显微镜检查，电子显微镜可对样本进行清晰的高倍放大。
病毒感染的治疗
症状治疗
必要时使用抗病毒药物
症状治疗
很多病毒并不存在特效治疗。不过，有很多措施可帮助缓解特定症状，比如：
脱水：摄入大量液体，必要时可通过静脉补液。
腹泻：有时使用止泻药，如洛哌丁胺
发热和疼痛：对乙酰氨基酚或非甾体类抗炎药 (NSAID)
恶心和呕吐：清流质饮食，有时使用止吐（抗恶心）药物，例如昂丹司琼
一些皮疹：润舒膏或润肤膏，有时可口服抗组胺药止痒
流涕：酌情使用鼻充血减轻剂，如苯肾上腺素或苯丙醇胺
咽喉痛：酌情使用含苯佐卡因或达克罗宁的润喉糖锭
并非每个出现这些症状的人都需要治疗。如果症状轻微，最好是让其自行消退。有些治疗不适用于婴幼儿和低龄儿童。
抗病毒药物
治疗病毒感染的药物称作抗病毒药物。许多病毒感染没有有效的抗病毒药物来治疗它们。不过，治疗流感的药物有若干种，治疗一种或多种疱疹病毒感染的药物有很多种（参见表一些治疗疱疹病毒感染的抗病毒药物），治疗 HIV、丙肝、乙肝和 SAR-CoV-2 引起的 COVID-19 的药物也有很多种。
许多抗病毒药物的作用机制是干扰病毒的复制。治疗HIV感染的大部分药物通过这一机制发挥作用。由于病毒形态微小，并且在细胞内复制是使用了细胞自身的新陈代谢功能，因此抗病毒药物仅能攻击细胞内有限的新陈代谢功能。相反，细菌是相对较大的微生物，通常在细胞外自我复制，有许多抗生素可以作为靶点的新陈代谢功能。因此，抗病毒药物较抗生素而言更难研发。另外，抗生素通常对很多种细菌有效，但大多数抗病毒药物仅对一种（或少数几种）病毒有效。
抗病毒药物可对人体细胞产生毒性。而且，病毒也可对抗病毒药物产生抵抗。
大部分抗病毒药物可以口服，有些也可通过静脉注射或肌肉注射给药。一些药物被制成药膏、霜剂、滴眼液及吸入的粉剂。
抗生素对病毒感染无效，但是，当患者在病毒感染的同时合并了细菌感染，抗生素的应用是必要的。
干扰素是天然干扰素的人工复制品，可减慢或阻止病毒的复制。这些药物被用于治疗特定的病毒感染，如
干扰素可能有副作用，如发热、发冷、虚弱和肌肉酸痛。这些效应通常在第一次注射后7至12小时开始并持续长达12小时。
从病毒感染中恢复的人的血液中抗体（恢复期血清）和实验室从被改变以产生所需抗体的活细胞中产生的抗体（单克隆抗体）用于治疗一些病毒感染（例如，呼吸道合胞病毒 [RSV] 感染、狂犬病）。
病毒感染的预防
预防病毒感染可包括
疫苗和免疫球蛋白帮助身体更好地抵御由某些病毒（或细菌）引起的疾病。增强人体防御能力的过程称为免疫接种。
一般措施
人们可以通过常规措施来预防许多病毒感染，以保护自己和他人（个人防护措施）。这些措施取决于病毒的传播方式。治疗措施如下：
经常用肥皂彻底洗手
只食用经过适当准备或处理过的食物和液体
避免与受感染的人和受污染的表面接触
打喷嚏和咳嗽到纸巾（应扔掉）或上臂，完全覆盖住嘴和鼻子
采取安全性行为
防止蜱、蚊子和其他节肢动物叮咬
佩戴口罩
适当时保持身体距离（例如，COVID-19 预防）
疫苗
疫苗通过刺激身体的自然防御机制（称作主动免疫）发挥作用。在接触病毒之前应接种疫苗以预防感染。
一般使用的病毒疫苗包括：
腺病毒、天花和 Mpox 疫苗可用，但只能用于高感染风险人群，如某些军事人员。
有效的疫苗接种可根除病毒性疾病。天花在1978年根除。广泛的疫苗接种几乎已经在全球范围内根除了脊髓灰质炎，但病例仍发生在免疫接种不完全的地区，如撒哈拉以南非洲和南亚。麻疹几乎已在世界某些地区（如美洲地区）根除。然而，由于麻疹具有高度传染性，且接种覆盖率不完整，甚至在被认为根除的地区，它不太可能很快完全消除。
免疫球蛋白
免疫球蛋白是一种从一组人的血液中收集的抗体（也称为免疫血球素）的无菌溶液。免疫球蛋白直接给予一个人（称为被动免疫）。
免疫球蛋白可从以下血液中收集：
健康的人（这些免疫球蛋白被称为合并人免疫球蛋白）
有很多抗体的人可以抵抗一种特定的传染性病菌，通常是因为他们已经感染了这种病菌（这些免疫球蛋白被称为超免疫球蛋白）
超免疫球蛋白仅存在适用于少数几种传染病的制剂，如乙肝、狂犬病、破伤风和水痘。通常在患者暴露于微生物之后但在患病之前给予。例如，被狂犬病动物咬伤的人立即给予狂犬病超免疫球蛋白。
免疫球蛋白通过注射到肌肉或静脉中给药。免疫球蛋白提供的免疫力仅持续几天或几周，直到身体消除注射的抗体。
有时，例如当人们接触狂犬病或乙型肝炎时，他们会同时获得免疫球蛋白和疫苗，以帮助预防感染的发展或降低感染的严重性。
免疫球蛋白也可用于治疗某些感染。例如，可能会用于免疫系统对某种感染没有充分反应的人身上（参见替换免疫系统的缺失部分）。