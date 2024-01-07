鼠型（地方性）斑疹伤寒

鼠型斑疹伤寒是一种由地方性斑疹伤寒立克次体和猫立克次体引起的并由鼠蚤传播的立克次体病。

鼠型斑疹伤寒患者有寒战、发热、头痛，几天后出现皮疹。

为诊断感染，医生对皮疹样本进行检测，有时进行血液化验。

鼠型斑疹伤寒可用抗生素治疗。

立克次体是一种只能在其它生物体的细胞内生存的细菌。引起鼠型斑疹伤寒的立克次体主要存活于大鼠和老鼠（宿主）体内。

世界各地都有鼠型斑疹伤寒病例，但被感染人数并不多。感染是通过大鼠、老鼠和猫的跳蚤传播给人们的。

在美国，大多数鼠型斑疹伤寒病例发生在夏威夷州、德克萨斯州和加利福尼亚州的郊区。在这些州，立克次体常常存活于负鼠和猫体内。

鼠型斑疹伤寒的症状 鼠型斑疹伤寒症状在细菌进入体内约6～18天时出现。患者有寒战、发热和头痛。发热持续约12天。皮疹可能在其它症状后几天出现。起初，它仅发生在躯干的几个地方，然后扩散到四肢。 鼠型斑疹伤寒很少导致死亡，但老年人更可能死亡。

鼠型斑疹伤寒的诊断 医师的评估

皮疹的活检和检测

血液化验 症状可提示鼠型斑疹伤寒的诊断。 为了确认诊断，医生可用皮疹样本（活检）做免疫荧光测定。或者可以使用聚合酶链反应 (PCR) 技术更快地检测细菌。 医生可能进行血液化验以检测细菌抗体。但是，仅进行一次检测是不够的。必须在 1 至 3 周后重复测试，以检查抗体水平是否增加。因此，抗体检测不能帮助医生在患者生病后立即诊断出感染，但可以帮助以后确认诊断。

鼠型斑疹伤寒的治疗 一种抗生素 鼠型斑疹伤寒的治疗通常包括口服多西环素（一种四环素类抗生素）。患者可持续使用抗生素，直至病情好转且退烧48小时为止，但必须要用药至少7天。 虽然某些四环素类药物服用超过 10 天会导致 8 岁以下儿童出现牙齿染色，但建议在所有年龄的儿童中短期使用（5 至 10 天）多西环素，不会引起牙齿染色或牙釉质受损（另请参见美国疾病控制和预防中心 (CDC)：多西环素和牙齿染色研究）。