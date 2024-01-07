立克次体感染和相关感染（如无形体病、埃里希体病和Q热）是由一种只能生活在另一种生物体的细胞内的不同寻常的细菌引起的。

绝大多数疾病系由蜱、螨、蚤、虱叮咬人引起。

典型的症状有发热、严重的头痛，特征性的皮疹和全身不适。

症状提示诊断，确诊有赖特殊培养及血液检测。

医生怀疑诊断即应及早开始治疗。

立克次体和相关（类立克次体）细菌（如埃利希氏体属、无形体，和贝纳特氏立克次体细菌）是一种不寻常的细菌，会导致几种类似的疾病，包括：

与其它细菌不同，立克次氏体只能在其它生物体（宿主）的细胞内生存和繁殖，而不能在自然界环境中生存。

这些细菌中的许多种类生活在称为宿主的小型动物（如大鼠和老鼠）中。贝纳特氏立克次体以牛、绵羊或山羊为宿主，可导致Q热。普氏立克次体以人类为常见宿主，可导致流行性斑疹伤寒。作为储存宿主的动物感染后可以发病也可不发病。

立克次体常常通过先前寄生于感染动物的蜱、螨、蚤和虱（媒介）叮咬人而传播。蜱、螨、跳蚤和虱子被称为媒介，是因为它们将引起疾病的生物体从一个宿主传播（传染）到另一个宿主。由贝纳特氏立克次体引起的Q热可通过空气或食物传播。

每一种立克次体和相关细菌都有它自己的宿主和媒介。

其中有一些立克次体（以及由其导致的疾病）发生在全世界各地。其它则仅发生在某些地理区域。

在人体中，立克次体感染小血管壁的细胞，引起起血管的炎症和阻塞或向周围组织渗血。其它细菌（埃利希氏体属和无形体）进入白细胞。

损伤发生部位和身体的反应方式决定了症状的类型。

表格 某些立克次体及其相关感染 表格

立克次体感染的症状 不同的立克次体感染可产生相同的症状。 发热

严重的头痛。

特征性的皮疹

患病般的感觉（不舒服） 被叮咬部位会出现一个溃疡，溃疡上覆盖黑痂（焦痂）。由于皮疹在头几天通常并不出现，早期立克次体感染常易误诊为普通的病毒感染，如流感。患者可出现淋巴结肿大。 随着感染的进展，患者通常出现神智错乱和严重乏力——经常伴随咳嗽、呼吸困难和有时呕吐。 丛林斑疹伤寒 图片 由 Yoshiki Taniguchi医学博士和《皮肤病学在线期刊供图》。 感染晚期会出现坏疽、肝或脾肿大、肾功能不全和危险的低血压（导致休克）。血压下降很危险，可能导致死亡。

立克次体感染的诊断 医师的评估

血液检测和皮疹活检 因为立克次体和类立克次体细菌是通过蜱虫、螨虫、跳蚤和虱子传播，医生会询问 他们是否曾被蜱或其它虫媒叮咬

他们是否曾前往这些感染常见的地区旅行 被叮咬是一个有用的线索——尤其在立克次体感染或相关感染常见的地理区域。尽管如此，很多病人回忆不起是否被叮咬过。 如果医生怀疑Q热，他们也会询问患者是否在农场或农场附近待过（因为牛、绵羊和山羊常携带导致Q热的细菌）。 症状也可帮助医生诊断这些感染。医生问诊 在叮咬后（如果知道）多长时间出现皮疹

是否有其它症状 医生通过体检患者，确定受影响的身体部位以及皮疹的形态。医生也会查找可能被患者忽视的焦痂（溃疡上覆盖黑痂）和淋巴结肿大。 检查 为确诊疾病，通常需要做检查。立克次体很难被医师快速肯定诊断，因为常用的实验室检测无法鉴定。特殊培养和血清检测立克次体并非常规能做到，需要较长时间。医生根据患者的症状和暴露概率作出治疗决定。 有用的检查包括 血液检测包括立克次体细菌抗体或类立克次体细菌抗体的检测

如果发生皮疹，将取一小块受感染的皮肤样本进行检测（活组织检查） 医生使用两种更容易发现和识别细菌的技术： 免疫荧光测定可将细菌生成的异物（抗原）标记上荧光染料。

聚合酶链反应(PCR)技术可用于扩增细菌的脱氧核糖核酸(DNA)数量，以便更快地检测到细菌。