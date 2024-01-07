立克次体感染和相关感染（如无形体病、埃里希体病和Q热）是由一种只能生活在另一种生物体的细胞内的不同寻常的细菌引起的。
绝大多数疾病系由蜱、螨、蚤、虱叮咬人引起。
典型的症状有发热、严重的头痛，特征性的皮疹和全身不适。
症状提示诊断，确诊有赖特殊培养及血液检测。
医生怀疑诊断即应及早开始治疗。
立克次体和相关（类立克次体）细菌（如埃利希氏体属、无形体，和贝纳特氏立克次体细菌）是一种不寻常的细菌，会导致几种类似的疾病，包括：
与其它细菌不同，立克次氏体只能在其它生物体（宿主）的细胞内生存和繁殖，而不能在自然界环境中生存。
这些细菌中的许多种类生活在称为宿主的小型动物（如大鼠和老鼠）中。贝纳特氏立克次体以牛、绵羊或山羊为宿主，可导致Q热。普氏立克次体以人类为常见宿主，可导致流行性斑疹伤寒。作为储存宿主的动物感染后可以发病也可不发病。
立克次体常常通过先前寄生于感染动物的蜱、螨、蚤和虱（媒介）叮咬人而传播。蜱、螨、跳蚤和虱子被称为媒介，是因为它们将引起疾病的生物体从一个宿主传播（传染）到另一个宿主。由贝纳特氏立克次体引起的Q热可通过空气或食物传播。
每一种立克次体和相关细菌都有它自己的宿主和媒介。
其中有一些立克次体（以及由其导致的疾病）发生在全世界各地。其它则仅发生在某些地理区域。
在人体中，立克次体感染小血管壁的细胞，引起起血管的炎症和阻塞或向周围组织渗血。其它细菌（埃利希氏体属和无形体）进入白细胞。
损伤发生部位和身体的反应方式决定了症状的类型。
某些立克次体及其相关感染
感染
感染性微生物
宿主
感染发现的地区
描述
斑疹伤寒
流行性斑疹伤寒（虱传斑疹伤寒）
复发性斑疹伤寒（流行性斑疹伤寒复发，有时在首次感染后数年）
普氏立克次体由虱传播
人
在世界各地（在美国不常见，但偶尔也会发生在与飞鼠有接触的人身上）
在细菌进入人体后大约7至14天，突然出现症状，伴有发热、头痛和极度疲劳（虚脱）。皮疹在第 4-6 天出现。特别是 50 岁以上的患者
地方性斑疹伤寒立克次体或猫立克次体，由跳蚤传播
猫，啮齿动物，负鼠
全世界
在细菌进入人体后大约8到16天，开始出现与流行性斑疹伤寒相似的症状，但不那么严重。
丛林斑疹伤寒
恙虫病立克次体由螨传播宿主
螨虫（螨虫既是传播者也是宿主）
亚太地区，以日本、韩国、中国、印度和澳大利亚北部为界
潜伏期6～21天后，突然发病，有发热、畏寒和头痛，皮疹出现在第5～8天 恙螨叮咬部位可出现黑色痂皮。皮疹在第 5-8 天出现。
斑疹热
立氏立克次体，经蜱传播
啮齿动物
西半球，包括美国大部分地区（缅因州、夏威夷州和阿拉斯加州除外）以及中美洲和南美洲
在细菌进入人体后约3～12天，开始出现症状。
非洲立克次体，由蜱传播
奶牛
撒哈拉以南非洲和西印度群岛
在细菌进入人体后约4～10天，开始出现症状。通常在蜱叮咬的部位出现黑色结痂。
地中海斑疹热（南欧斑疹热）
康氏立克次体，由犬蜱传播
犬
非洲、印度、南欧，以及地中海、黑海和里海周围的中东地区
在细菌进入人体后约5～7天，开始出现症状。蜱咬部位可能会形成黑色结痂。
西伯利亚立克次体，由蜱传播
啮齿动物
亚美尼亚、中亚、西伯利亚、蒙古和中国
蜱咬部位可能会形成黑色结痂。
澳洲立克次体，由蜱传播
啮齿动物
澳大利亚
蜱咬部位可能会形成黑色结痂。
帕克立克次体，由蜱传播
啮齿动物
美国南部和南美洲
在细菌进入人体后约2～10天，开始出现症状。通常在蜱叮咬的部位出现黑色结痂。
小蛛立克次体由螨传播
家鼠
首先在纽约市发现
美国其它地区、俄罗斯、韩国和非洲
螨叮咬部位出现小黑色结痂。它发展成一个小的溃疡，在愈合时留下疤痕。大约1周后，发热、头痛、肌肉疼痛和广泛的皮疹出现。
太平洋海岸蜱热
R. philipii (364D)
太平洋海岸蜱（西方革蜱）
加利福尼亚州
在蜱叮咬部位通常出现黑痂，随后出现发热、淋巴结肿大、头痛、肌肉疼痛和疲劳。皮疹比其它斑疹热少见。
单核细胞埃里希体病
查菲埃立克体，通过蜱传播，主要是孤星蜱
白尾鹿和其它哺乳动物
美国东南部和中南部
症状通常在蜱叮咬后约12天开始。包括发烧、寒战、肌肉酸痛、虚弱、恶心和／或呕吐、咳嗽、头痛和全身不适感。躯干、手臂和腿部可能会出现皮疹。
粒细胞无形体病
嗜吞噬细胞无形体，通过蜱传播
主要是老鼠和其它小型啮齿类动物
在美国、东北部、大西洋中部、中西部上游和西海岸
欧洲
症状通常在蜱叮咬后约12天开始。包括发烧、寒战、肌肉酸痛、虚弱、恶心和／或呕吐、咳嗽、头痛和全身不适感（不舒服）。
Q热
贝纳特氏立克次体，通过吸入被感染的含有细菌的空气飞沫或食用受污染的生牛奶传播
绵羊、牛、山羊
全世界
在细菌进入身体后大约 9-28 天，会突然出现症状。有发热，剧烈头痛，畏寒，极度衰弱，肌肉痛，胸痛和肺炎，但无皮疹
立克次体感染的症状
不同的立克次体感染可产生相同的症状。
发热
严重的头痛。
特征性的皮疹
患病般的感觉（不舒服）
被叮咬部位会出现一个溃疡，溃疡上覆盖黑痂（焦痂）。由于皮疹在头几天通常并不出现，早期立克次体感染常易误诊为普通的病毒感染，如流感。患者可出现淋巴结肿大。
随着感染的进展，患者通常出现神智错乱和严重乏力——经常伴随咳嗽、呼吸困难和有时呕吐。
感染晚期会出现坏疽、肝或脾肿大、肾功能不全和危险的低血压（导致休克）。血压下降很危险，可能导致死亡。
立克次体感染的诊断
医师的评估
血液检测和皮疹活检
因为立克次体和类立克次体细菌是通过蜱虫、螨虫、跳蚤和虱子传播，医生会询问
他们是否曾被蜱或其它虫媒叮咬
他们是否曾前往这些感染常见的地区旅行
被叮咬是一个有用的线索——尤其在立克次体感染或相关感染常见的地理区域。尽管如此，很多病人回忆不起是否被叮咬过。
如果医生怀疑Q热，他们也会询问患者是否在农场或农场附近待过（因为牛、绵羊和山羊常携带导致Q热的细菌）。
症状也可帮助医生诊断这些感染。医生问诊
在叮咬后（如果知道）多长时间出现皮疹
是否有其它症状
医生通过体检患者，确定受影响的身体部位以及皮疹的形态。医生也会查找可能被患者忽视的焦痂（溃疡上覆盖黑痂）和淋巴结肿大。
检查
为确诊疾病，通常需要做检查。立克次体很难被医师快速肯定诊断，因为常用的实验室检测无法鉴定。特殊培养和血清检测立克次体并非常规能做到，需要较长时间。医生根据患者的症状和暴露概率作出治疗决定。
有用的检查包括
血液检测包括立克次体细菌抗体或类立克次体细菌抗体的检测
如果发生皮疹，将取一小块受感染的皮肤样本进行检测（活组织检查）
医生使用两种更容易发现和识别细菌的技术：
免疫荧光测定可将细菌生成的异物（抗原）标记上荧光染料。
聚合酶链反应(PCR)技术可用于扩增细菌的脱氧核糖核酸(DNA)数量，以便更快地检测到细菌。
立克次体感染的治疗
抗生素
通常在不等待检查结果的情况下开始抗生素治疗。立克次体感染的早期治疗可以预防发生并发症、降低死亡风险、缩短恢复时间。
立克次体感染早期使用四环素类抗生素（首选多西环素）治疗可迅速起效。这些抗生素可口服给药，除非病人很虚弱 则通过静脉给药。
虽然某些四环素类药物服用超过 10 天会导致 8 岁以下儿童出现牙齿染色，但美国儿科学会和其他专家建议在所有年龄的儿童中短期使用（5 至 10 天）多西环素治疗立克次体病，不会引起牙齿染色或牙釉质受损（另请参见美国疾病控制和预防中心 (CDC)：多西环素和牙齿染色研究）。
治疗后，大多数轻度感染者在1或2天内可出现明显的好转，发热通常可在2～3天内消退。病人要坚持服用抗生素至少l周——如果持续发热则疗程还要更长一些。若治疗较晚，症状改善较慢，发热持续时间较长。如果感染未予治疗，或治疗开始太晚，可能发生死亡，尤其是流行性斑疹伤寒、丛林斑疹伤寒，或落基山斑疹热。
环丙沙星及其他相似抗生素可用于治疗地中海斑疹热，但通常不用于治疗其它立克次体或相关感染。