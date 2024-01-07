立克次体痘是由小蛛立克次体引起并由恙螨（螨虫幼虫）或成年螨虫传播的立克次体病。

立克次体痘的症状轻微，包括发热伴寒战和出汗、头痛、对光敏感、肌肉疼痛和皮疹。

为诊断感染，医生对皮疹样本进行检测，有时进行血液化验。

立克次体痘可用抗生素治疗。

立克次体是一种只能在其它生物体的细胞内生存的细菌。导致立克次体病的立克次体通常存活于家鼠（宿主）体内。

立克次体痘发生在美国的许多地区以及俄罗斯、韩国和非洲地区。当人体被恙螨（螨虫幼虫）或成虫叮咬时，立克次体就会传播给人。螨也可能将细菌传播给家鼠。

立克次体痘的症状 立克次体痘的症状轻微。叮咬部位出现一个上面覆盖黑色结痂（焦痂）的小钮扣样溃疡。它发展成一个小的溃疡，在愈合时留下疤痕。 大约一周后，出现其它症状。包括发热伴寒战和出汗、头痛、眼睛暴露于光线时不适、肌肉疼痛和广泛的皮疹。附近淋巴结可能肿胀。

立克次体痘的诊断 医师的评估

皮疹的活检和检测

血液化验 症状提示立克次体痘的诊断。 为了确认诊断，医生可能会用皮疹样本做免疫荧光测定。或者可以使用聚合酶链反应 (PCR) 技术更快地检测细菌。 医生可能进行血液化验以检测细菌抗体。但是，仅进行一次检测是不够的。必须在 1 至 3 周后重复测试，以检查抗体水平是否增加。因此，抗体检测不能帮助医生在患者生病后立即诊断出感染，但可以帮助以后确认诊断。

立克次体痘的治疗 一种抗生素 立克次体痘不需要治疗；但是，口服抗生素多西环素治疗 5 天可缩短某些症状的持续时间。