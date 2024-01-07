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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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立克次体痘

（水疱性立克次体病）

作者：William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
已审核/已修订 1月 2024
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立克次体痘是由小蛛立克次体引起并由恙螨（螨虫幼虫）或成年螨虫传播的立克次体病

  • 立克次体痘的症状轻微，包括发热伴寒战和出汗、头痛、对光敏感、肌肉疼痛和皮疹。

  • 为诊断感染，医生对皮疹样本进行检测，有时进行血液化验。

  • 立克次体痘可用抗生素治疗。

立克次体是一种只能在其它生物体的细胞内生存的细菌。导致立克次体病的立克次体通常存活于家鼠（宿主）体内。

立克次体痘发生在美国的许多地区以及俄罗斯、韩国和非洲地区。当人体被恙螨（螨虫幼虫）或成虫叮咬时，立克次体就会传播给人。螨也可能将细菌传播给家鼠。

立克次体痘的症状

立克次体痘的症状轻微。叮咬部位出现一个上面覆盖黑色结痂（焦痂）的小钮扣样溃疡。它发展成一个小的溃疡，在愈合时留下疤痕。

大约一周后，出现其它症状。包括发热伴寒战和出汗、头痛、眼睛暴露于光线时不适、肌肉疼痛和广泛的皮疹。附近淋巴结可能肿胀。

立克次体痘的诊断

  • 医师的评估

  • 皮疹的活检和检测

  • 血液化验

症状提示立克次体痘的诊断。

为了确认诊断，医生可能会用皮疹样本做免疫荧光测定。或者可以使用聚合酶链反应 (PCR) 技术更快地检测细菌。

医生可能进行血液化验以检测细菌抗体。但是，仅进行一次检测是不够的。必须在 1 至 3 周后重复测试，以检查抗体水平是否增加。因此，抗体检测不能帮助医生在患者生病后立即诊断出感染，但可以帮助以后确认诊断。

立克次体痘的治疗

  • 一种抗生素

立克次体痘不需要治疗；但是，口服抗生素多西环素治疗 5 天可缩短某些症状的持续时间。

立克次体痘的预防

预防立克次体痘包括控制老鼠数量，并使用杀虫剂杀死螨虫。

降低环境对老鼠的吸引力可能有帮助。例如，人们可以清除木桩、落叶和垃圾、清除居家房屋周围的高草和灌木。老鼠可以在这些地方隐藏并筑巢。应阻塞老鼠可进入家中的孔和其他开口。所有食物应储存在防老鼠容器中。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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