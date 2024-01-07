落基山斑疹热(RMSF)

落基山斑疹热是由犬蜱和安氏革蜱传播的一种潜在致命的立克次体感染。它引起皮疹、头痛和高热。

带菌蜱叮咬可致人感染。

可出现严重头痛、寒战、极度衰竭及肌痛，几天后皮疹出现。

如被蜱叮咬出现典型症状应立即开始抗菌治疗。

避免蜱叮咬是预防感染的最佳方法。

落基山斑疹热由立氏立克次体细菌引起。立克次体是一种只能在其它生物体的细胞内生存的细菌。

落基山斑疹热可能是美国最常见的立克次体感染。它最早在落基山脉各州被识别，但可见于美国大陆的大部分地区。它在美国东南部和中南部最常见（北卡罗来纳州、俄克拉荷马州、阿肯色州、田纳西州和密苏里州），但也见于中美洲和南美洲。

落基山斑疹热主要发生在3～9月，这段时间成熟的蜱很活跃，人们也喜欢到蜱寄生的地方去。在南方各州，该病可全年发生。感染更常见于在蜱感染区域度过大量时间的人和15岁以下的儿童。

蜱通过叮咬受感染的哺乳动物（通常是啮齿类动物）而获得立克次体。受感染的母蜱也可将立克次体传染给其子代。人通过被安氏革蜱或犬蜱叮咬而感染立克次体。立克次体感染很可能无法在人与人之间进行传播。

安氏革蜱 图片 Christopher Paddock博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。

黄狗蜱 图片 Christopher Paddock博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。

立克次体在血管内皮细胞内生存和繁殖。立克次体在血管内皮细胞生存和繁殖，常被侵及的血管有位于皮内、皮下和脑、肺、心、肾、肝和脾的血管。受染的小血管可被血凝块阻塞。

你知道吗……

落基山斑疹热的症状 落基山斑疹热典型的症状包括严重的头痛、寒战、极度虚弱（衰竭）和肌肉痛。症状在蜱叮咬后3～12天内突然发生。症状出现越快感染越严重。数日内出现高热，严重感染患者高热可持续 2～3 周。也可出现很不舒服的干咳。恶心及呕吐症状常见。 发热第一天和第六天之间，大多数患者的手腕、手掌、脚踝、脚底和前臂出现皮疹。它迅速扩展到颈部、面部、腋窝、臀部和躯干。最初，皮疹是扁平、粉红色的，以后颜色变暗，稍微突起。皮疹并不瘙痒。接触热水——例如洗热水澡——可使皮疹更明显。大约4天内，由于皮内出血而出现小的紫色区域（瘀斑）。如果感染为重度，有些部位的皮肤会死亡并变黑，提示发生坏疽。 一些落基山斑疹热患者不会出现皮疹。 洛基山斑疹热 图片 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 由于落基山斑疹热进展，它可能引起其它症状： 如果侵及大脑的血管，病人可出现头痛、烦躁、失眠或谵妄，甚至可发生昏迷。

腹痛

亦可出现气道的炭症和肺炎

心脏损害

贫血

严重病例可发生低血压甚至死亡。

落基山斑疹热的诊断 医师的评估

皮疹的活检和检测

血液化验 如果患者符合以下两种情况，医生会怀疑落基山斑疹热： 生活在西半球的任何一个林地区域或其附近

在春季、夏季或秋季，无论他们是否有皮疹或蜱虫叮咬，都有发烧、头痛和肌肉疼痛的症状 尽管这种疾病总是由蜱虫传播，但很多人不记得被蜱虫叮咬过。 通常需要检查以确认落基山斑疹热。但是，可用的检查可能不会立即检测到细菌，或者需要很长时间才能进行处理。因此，如果医生怀疑落基山斑疹热，他们通常在获得检查结果之前开始治疗。 为了确认诊断，医生通常用皮疹样本（活检）做免疫荧光测定。免疫荧光测定可将细菌生成的异物（抗原）标记上荧光染料，使细菌更容易被发现和识别。 医生可能进行血液化验以检测细菌抗体。但这些检查可以首先在症状开始后的约7～10天内检测到这些抗体。在此之前进行的抗体检测可能为阴性。因此，医生通常会间隔数周进行两次检查，以检查抗体水平是否增加。因此，这些测试并不能帮助医生在患者患病后立即诊断感染，但可以帮助以后确诊。此外，医生使用聚合酶链反应 (PCR) 技术以更快地检测细菌。

落基山斑疹热的治疗 抗生素 如果医生基于症状和暴露于感染蜱的可能性怀疑是落基山热，在实验室结果证实之前，就应立即给予抗生素。抗生素的早期使用降低了该病死亡率。 通常使用多西环素（一种四环素类抗生素）。如果感染为轻度，应选择口服给药；如果更严重，则选择静脉给药。患者可持续使用抗生素，直至病情好转且退烧24-48小时为止，但必须要用药至少7天。 虽然某些四环素类药物服用超过 10 天会导致 8 岁以下儿童出现牙齿染色，但美国儿科学会和其他专家建议在所有年龄的儿童中短期使用（5 至 10 天）多西环素，不会引起牙齿染色或牙釉质受损（另请参见美国疾病控制和预防中心 (CDC)：多西环素和牙齿染色研究）。 对于没有症状的被蜱叮咬者，医生通常不开抗生素。相反，医生会让他们在出现症状后立即就医。 孕妇应与医生一起审查服用多西环素治疗落基山斑疹热的潜在风险与益处。