医师的评估

皮疹的活检和检测

血液化验

最近到过丛林斑疹伤寒常见的地区（如中亚、东南亚、南亚和澳大利亚北部）并参加可能会被恙螨叮咬的户外活动（例如露营或参观农场）的人的症状可提示丛林斑疹伤寒的诊断。

为了确认诊断，医生可用皮疹样本（活检）做免疫荧光测定。或者可以使用聚合酶链反应 (PCR) 技术更快地检测细菌。

医生可能进行血液化验以检测细菌抗体。但是，仅进行一次检测是不够的。必须在 1 至 3 周后重复测试，以检查抗体水平是否增加。因此，这些测试并不能帮助医生在患者患病后立即诊断感染，但可以帮助以后确诊。