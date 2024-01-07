丛林斑疹伤寒与立克次体病相关并且是由恙虫病立克次体引起的。它由恙螨（螨虫幼虫）传播。
丛林斑疹伤寒患者会出现发热、寒战和头痛，几天后出现皮疹。
为诊断感染，医生对皮疹样本进行检测，有时进行血液化验。
使用抗生素治疗丛林斑疹伤寒。
引起丛林斑疹伤寒的细菌，与立克次体一样，只能在其它生物体的细胞内生存。丛林斑疹伤寒细菌在螨虫（宿主）体内生活。
丛林斑疹伤寒发生在日本、韩国、中国、印度以及澳大利亚北部。被恙螨（螨虫幼虫）咬伤时，这种疾病会传染给人类。
丛林斑疹伤寒的症状
细菌进入人体后约6至21天，丛林斑疹伤寒的症状突然出现。包括发热、寒战、头痛和淋巴结肿大。恙螨叮咬部位可出现黑色痂皮。患者在发热的第一周可能咳嗽。发热开始后约5至8天出现皮疹。
丛林斑疹伤寒的诊断
医师的评估
皮疹的活检和检测
血液化验
最近到过丛林斑疹伤寒常见的地区（如中亚、东南亚、南亚和澳大利亚北部）并参加可能会被恙螨叮咬的户外活动（例如露营或参观农场）的人的症状可提示丛林斑疹伤寒的诊断。
为了确认诊断，医生可用皮疹样本（活检）做免疫荧光测定。或者可以使用聚合酶链反应 (PCR) 技术更快地检测细菌。
医生可能进行血液化验以检测细菌抗体。但是，仅进行一次检测是不够的。必须在 1 至 3 周后重复测试，以检查抗体水平是否增加。因此，这些测试并不能帮助医生在患者患病后立即诊断感染，但可以帮助以后确诊。
丛林斑疹伤寒的治疗
一种抗生素
丛林斑疹伤寒的治疗通常包括口服多西环素（一种四环素类抗生素），患者服用该抗生素直至他们病情改善并且在 48 小时内没有发热为止，但必须服用该药至少 7 天。治疗后，患者很快康复。
虽然某些四环素类药物服用超过 10 天会导致 8 岁以下儿童出现牙齿染色，但美国儿科学会和其他专家建议在所有年龄的儿童中短期使用（5 至 10 天）多西环素，不会引起牙齿染色或牙釉质受损（另请参见美国疾病控制和预防中心 (CDC)：多西环素和牙齿染色研究）。
丛林斑疹伤寒的预防
预防包括清理灌木丛并用杀虫剂喷洒被感染的区域以消灭或减少螨虫数量。
如果人们可能接触到恙螨，他们应该使用驱虫剂，如DEET（避蚊胺）。