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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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软下疳

作者：Sheldon R. Morris, MD, MPH, University of California San Diego
已审核/已修订 2月 2023
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软下疳是由杜克雷嗜血杆菌感染所导致的一种性传播感染，表现为痛性生殖器溃疡。

软下疳是一种性传播感染 (STI)，在美国和其他资源丰富国家很少见，主要发生在资源匮乏国家，偶尔发生局部流行。在亚洲、非洲和加勒比海地区，软下疳是生殖器溃疡的常见病因。

软下疳（或其他可引起生殖器溃疡的性传播感染）患者更有可能感染和传播人类免疫缺陷病毒 (HIV)。

（也请参见性传播感染概述。）

软下疳的症状

症状开始于感染3～7天后。患者的生殖器或肛门周围出现一些疼痛性的小水疱，它们很快破裂，形成浅表的开放性溃疡，边缘粗糙不平。这些溃疡可以扩大并融合在一起。偶尔，这些溃疡可以加深并损伤其它组织。

腹股沟淋巴结可形成腹股沟淋巴结炎（区域淋巴结肿痛）。有时，它们会融合在一起，在某些情况下形成脓液聚集（脓肿）。脓肿表面的皮肤可变得发红、发亮以及破损而排出脓液。其他部位的皮肤也可出现溃疡。

软下疳的诊断

  • 医师的评估

  • 对脓液或分泌液的样本进行培养

医生会怀疑有一种或多种没有明确病因的疼痛性生殖器溃疡（疮疡）的人患有软下疳，特别是如果他们生活在或曾经到过世界上感染流行的地区。

通常，医生会从溃疡处取一份脓液或分泌液的样本，送往实验室进行培养。不过，这类细菌很难培养和鉴定，所以诊断主要依赖症状以及感染接触史。

软下疳尚无简便的特异性的检查方法，不过血液检查可帮助排除其它病因，比如梅毒HIV感染

软下疳患者有梅毒和 HIV 感染的高风险，因此如果这些其他感染的初步检测结果为阴性，医生建议软下疳患者在 3 个月内回来接受再次检测。

软下疳的治疗

  • 一种抗生素

口服或注射几种抗生素对软下疳有效。可采用以下治疗：

  • 肌注头孢曲松钠一次

  • 口服单剂量阿奇霉素、环丙沙星或红霉素

如果腹股沟淋巴结炎导致不适，医生可考虑切开引流。进行这一治疗时，患者必须服用抗生素控制感染。

如果性伴侣在感染者症状开始前 10 天内与感染者发生过性接触，则不论是否有软下疳症状，都要接受检查和治疗。

软下疳的预防

以下一般措施可有助于预防软下疳（和其它性传播感染）：

  • 更安全的性行为，包括每次使用避孕套进行口交、肛交或生殖器性交

  • 通过减少性伴侣的数量、避免高风险性伴侣（有多个性伴侣或没有进行较安全性行为的人），或实行单一性伴侣或禁欲，降低性传播感染暴露的风险

  • 及时诊断和治疗感染（防止传染给其他人）

  • 确定哪些人与感染者发生过性接触，然后对这些人给出忠告或提供治疗

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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