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软下疳是由杜克雷嗜血杆菌感染所导致的一种性传播感染，表现为痛性生殖器溃疡。
软下疳是一种性传播感染 (STI)，在美国和其他资源丰富国家很少见，主要发生在资源匮乏国家，偶尔发生局部流行。在亚洲、非洲和加勒比海地区，软下疳是生殖器溃疡的常见病因。
软下疳（或其他可引起生殖器溃疡的性传播感染）患者更有可能感染和传播人类免疫缺陷病毒 (HIV)。
（也请参见性传播感染概述。）
软下疳的症状
症状开始于感染3～7天后。患者的生殖器或肛门周围出现一些疼痛性的小水疱，它们很快破裂，形成浅表的开放性溃疡，边缘粗糙不平。这些溃疡可以扩大并融合在一起。偶尔，这些溃疡可以加深并损伤其它组织。
腹股沟淋巴结可形成腹股沟淋巴结炎（区域淋巴结肿痛）。有时，它们会融合在一起，在某些情况下形成脓液聚集（脓肿）。脓肿表面的皮肤可变得发红、发亮以及破损而排出脓液。其他部位的皮肤也可出现溃疡。
软下疳的诊断
软下疳的治疗
一种抗生素
口服或注射几种抗生素对软下疳有效。可采用以下治疗：
肌注头孢曲松钠一次
口服单剂量阿奇霉素、环丙沙星或红霉素
如果腹股沟淋巴结炎导致不适，医生可考虑切开引流。进行这一治疗时，患者必须服用抗生素控制感染。
如果性伴侣在感染者症状开始前 10 天内与感染者发生过性接触，则不论是否有软下疳症状，都要接受检查和治疗。
软下疳的预防
以下一般措施可有助于预防软下疳（和其它性传播感染）：
更安全的性行为，包括每次使用避孕套进行口交、肛交或生殖器性交
通过减少性伴侣的数量、避免高风险性伴侣（有多个性伴侣或没有进行较安全性行为的人），或实行单一性伴侣或禁欲，降低性传播感染暴露的风险
及时诊断和治疗感染（防止传染给其他人）
确定哪些人与感染者发生过性接触，然后对这些人给出忠告或提供治疗