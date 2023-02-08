医师的评估

对脓液或分泌液的样本进行培养

医生会怀疑有一种或多种没有明确病因的疼痛性生殖器溃疡（疮疡）的人患有软下疳，特别是如果他们生活在或曾经到过世界上感染流行的地区。

通常，医生会从溃疡处取一份脓液或分泌液的样本，送往实验室进行培养。不过，这类细菌很难培养和鉴定，所以诊断主要依赖症状以及感染接触史。

软下疳尚无简便的特异性的检查方法，不过血液检查可帮助排除其它病因，比如梅毒和HIV感染。

软下疳患者有梅毒和 HIV 感染的高风险，因此如果这些其他感染的初步检测结果为阴性，医生建议软下疳患者在 3 个月内回来接受再次检测。