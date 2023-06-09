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可以通过几种关键方法来鉴定肝损伤：
腹部有压痛和疼痛的人并且有时疼痛会放射到左肩。
医生使用计算机断层扫描（CT）或超声检测肝损伤。
肝损伤经常不需治疗就可自行愈合，但是，有时需要外科手术修复损伤或移除部分肝脏。
（另见腹部损伤概述。）
肝损伤的原因
因受到撞击（如车祸）或穿透伤（如刀伤或枪伤），肝脏能受到损害。肝损伤的程度能从相对小的肝内血液积聚（血肿），到深入肝脏内部的大撕裂。因为肝脏具有许多大血管，所以肝损伤造成的主要问题是严重出血。几乎所有肝损伤导致的出血都发生在腹腔内。
肝损伤的症状
有肝损伤和严重出血的患者有休克症状，包括心率加快、呼吸加快、皮肤湿冷、苍白或发青。患者也可以有腹痛或压痛，这是因为腹腔内的血液刺激了腹部组织。当严重出血时，腹部也可能膨胀。
肝损伤的诊断
肝脏影像学检查
有时需要进行手术
医生使用计算机断层扫描（CT）或超声检测肝损伤。有时需要进行外科手术确定损伤程度并进行止血。
肝损伤的治疗
有时，进行手术或其他操作来控制出血
有时，不需治疗肝损伤就能自行愈合。但是，人们必须住院并且密切观察确保出血没有进一步恶化。有时，医生会给予输血。如果出血恶化或不能快速止血，医生通常会首先封闭出血血管而不需要手术。为了封闭血管，医生从腹股沟处的血管中穿入一根薄的塑料导管，然后向上抵达肝脏。然后，医生会注射某种药物来封闭血管。如果这个过程也不能止血，那就需要进行外科手术了。同样，如果一开始出血就非常严重，则应尽快手术治疗，因为这种情况下只封闭血管而不手术几乎没有效果。