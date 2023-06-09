因受到撞击（如车祸）或穿透伤（如刀伤或枪伤），肝脏能受到损害。肝损伤的程度能从相对小的肝内血液积聚（血肿），到深入肝脏内部的大撕裂。因为肝脏具有许多大血管，所以肝损伤造成的主要问题是严重出血。几乎所有肝损伤导致的出血都发生在腹腔内。