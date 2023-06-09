腹部能通过多种形式受到损伤。可能仅是腹部发生损伤，也或是身体其他部位也发生损伤。损伤可能相对较轻，也可能非常严重。

医生经常依据损伤部位的结构类型以及损伤是如何发生的对腹部损伤进行分类。结构的类型包括

腹壁

实体脏器（即，肝、脾、胰腺或肾）

空腔脏器（即，胃、小肠、结肠、输尿管、膀胱）

血管

腹部损伤也可通过以下损伤原因而进行分类

钝性伤

穿透

钝性创伤可能包括遭受直接击打（例如被踢了一下）、受到物体撞击（例如撞到自行车车把上）或突然减速（例如从高处跌落或发生机动车辆碰撞）。脾和肝为两个最常见的可能受到损伤的器官。空腔脏器受伤的可能较小。

穿透伤会在物体刺入皮肤（例如枪击或刀伤所致）时发生。一些穿透伤仅累及皮肤下的脂肪和肌肉。这些穿透伤远没有那些刺入腹腔的穿透伤严重。进入腹腔的枪伤几乎总能造成严重损伤。但是，进入腹腔的刺伤不总是损伤器官或血管。有时，穿透伤也包括胸腔和上腹部。如，一个朝下的下胸部刺伤能够穿过横隔膜，直抵胃、脾或肝。

钝性伤或穿透伤能够使腹部器官和/或血管开口或破裂。钝性伤可能会导致血液积存在实体器官（如肝）的结构内或中空器官（如小肠）壁中。这种血液聚集叫做血肿。无法控制的血液流入腹腔中，流入周围器官间的空隙中，叫做腹腔积血。

切口和裂口会立即开始出血。出血可能是最小的伤害，并且几乎不会带来任何问题。更严重的损伤可能会造成大量出血伴休克，有时甚至会导致死亡。腹部损伤的出血主要是内部出血（腹腔内出血）。当发生穿透伤时，能通过伤口流出一小部分的外部出血。

当空腔脏器损伤时，器官内容物（如胃酸、粪便或尿液）可以进入腹腔中，并造成刺激和炎症（腹膜炎）。

腹部损伤的并发症 除了立即伤害外，腹部损伤也能造成后续发生的问题。这些后续问题包括 血肿破裂

腹腔内积脓（脓肿）

肠道阻塞（梗阻）

腹腔间骨筋膜室综合征 血肿破裂 机体通常能重新吸收积存的血液（血肿），尽管可能需要数天到数周的时间。但是，有时血肿会发生破裂，而不是被重新吸收。破裂可能会在损伤后的前几天内发生，但有时会晚一些发生，偶尔甚至会在数月后才发生。 脾脏或肝脏血肿破裂可能导致危及生命的腹腔内出血。 小肠壁血肿破裂能导致肠内容物泄漏到腹腔中，造成腹膜炎。小肠壁血肿愈合时有时会形成疤痕。疤痕形成可能会造成肠道在该点变窄，从而引起肠梗阻，但通常几年后才会发生。 腹腔内脓肿 如果没有发现中空器官损伤，则可能会发生腹腔内脓肿。在手术修复严重腹部损伤后，也能发生脓肿。 肠梗阻 有时，在伤口愈合后或在腹部手术后，会形成组织疤痕。疤痕组织在肠袢间形成纤维束（粘连）。通常，这些粘连不会造成症状，但是有时另一肠袢会在粘连下被扭曲。这种扭曲会阻塞肠道（肠梗阻）并引发腹痛和呕吐。有时，需要手术来去除粘连并疏通肠道。 腹腔间骨筋膜室综合征 正如踝关节扭伤或断臂肿胀一样，受伤后会发生腹部器官肿胀（尤其是进行手术的器官）。虽然通常腹腔内有足够的空间容纳这种肿胀，但是不受控制的肿胀最终会增加腹腔内压力。增加的压力能够挤压器官并限制它们的血供，进而造成疼痛，然后损伤器官。这种压力相关的损伤叫做腹腔间骨筋膜室综合征。很像骨折损伤时可能发生于小腿的骨筋膜室综合征。增加的腹腔压力也会最终增加身体其他组织的压力，如肺、肾、心脏、血管和中枢神经系统。腹腔间骨筋膜室综合征往往发生于严重损伤或损伤需要手术的人中。腹腔间骨筋膜室综合征是极其严重的，会增加死亡风险。

腹部损伤的症状 患者通常会有腹痛或压痛。但疼痛可能较轻微，以及由于存在其他更疼的损伤（如骨折）或患者并没有完全清醒（如因颅脑损伤、中毒或休克所致），患者可能没有注意或主诉腹痛。脾损伤引起的疼痛有时会放射至左肩。小肠撕裂伤的疼痛最开始很轻，但是会不断恶化。肾损伤或膀胱损伤的人可能会有血尿。 大量失血人可能有休克体征，包括 心率较快

呼吸加快

出汗

冷、黏湿、苍白或紫绀皮肤

意识错乱或警惕性低 钝性创伤能造成瘀伤（如，车祸时佩戴安全带的人在整个胸部或下腹部出现淤青，叫做安全带征）。不是所有人都有瘀伤，并且存在淤青不一定能反应腹部损伤的严重程度。严重出血的人，其腹部由于过度出血而会出现膨胀。

腹部损伤的诊断 影像学检查

尿液分析

（有时）探查术 一些人中，腹部损伤明显很严重（如许多枪伤）。医生直接将这些患者转至手术室中进行探查术，不需要做检查鉴别特殊损伤。但是，多数腹部损伤的人需要做检查。检查能够鉴别特殊损伤，并且联合体格检查的结果，能够帮助医生决定哪些人需要手术。 主要的检查包括超声和计算机断层扫描（CT）。超声检查可以在患者床边快速完成，并且对发现严重出血很有用。CT需要花稍长的时间，并且需要移动患者到扫描器处，但能给出更精确的影像。CT也能检查其他损失，诸如脊柱或骨盆骨折。依据损伤类型，胸部或骨盆X线也是需要的。 医生也进行尿液分析来检查尿中的血液情况，该结果能够表明某些泌尿系统的损伤。通常进行全血细胞计数，这样医生有初步信息与之后患者病情恶化时采集的样本进行比较。