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前房积血是眼前房（即透明角膜和有色虹膜之间的充盈间隙）内出血。伤后几天还可能发生额外出血（再出血）。
（另见眼外伤概述。）
前房积血通常在治疗后消退，但需要监测，因为可能导致永久性部分或完全视力丧失。眼内压力增加（青光眼）、血染角膜或二者兼有都可能会导致视力丧失。
眼球内部结构
前房积血
图片
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前房积血的患者常自述有视物模糊、强光下眼痛等症状。若出血量大，患者站立状态下可看见角膜后方的红色舟状液面。若出血量小，则需在显微镜下才能看见。
前房积血的治疗
卧床休息，把床头升高
眼睛戴保护罩
眼药水
前房积血患者应该尽快接受眼科医生（专门从事眼病评估和治疗 [手术和非手术] 的医生）的检查。有些严重出血或有出血性疾病（导致出血和再出血可能性更大）或服用抗凝药的患者可能需要住院治疗。
治疗通常包括卧床休息，并将床头升高以利于血液回流。常给予眼药水（如阿托品）来扩张瞳孔，减少炎症，最大程度减少眼内瘢痕（通常是皮质类固醇）。在眼外戴上防护罩以防止进一步损伤。
医生在伤后前几天至少每天测量一次眼内压。这种测量使用一种称为眼压计的仪器完成，是无痛的。如果眼内压升高，患者可能出现恶心、眼痛和视力下降。眼科医师会给予用来治疗青光眼的眼药水以降低眼压。如可能，应避免使用阿司匹林和其他非甾体类抗炎药数周，因为它们容易诱发出血。因后期继发青光眼的危险性增高，因此，有前房积血史的患者应常规至少一年进行一次眼部检查。
如果出血严重或复发，眼科医师可能会给予氨基己酸或氨甲环酸，这些是加快血液凝固的药。在极少情况下，若复发出血导致眼内压升高，则需要手术引流血液。