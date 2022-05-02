前房积血是眼前房（即透明角膜和有色虹膜之间的充盈间隙）内出血。伤后几天还可能发生额外出血（再出血）。

（另见眼外伤概述。）

前房积血通常在治疗后消退，但需要监测，因为可能导致永久性部分或完全视力丧失。眼内压力增加（青光眼）、血染角膜或二者兼有都可能会导致视力丧失。

眼球内部结构

前房积血 图片 © Springer Science+Business Media

前房积血的患者常自述有视物模糊、强光下眼痛等症状。若出血量大，患者站立状态下可看见角膜后方的红色舟状液面。若出血量小，则需在显微镜下才能看见。