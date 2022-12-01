用夹板（有时用石膏）或专门设计的鞋或靴子

通常会告知患者暂时不要让足部负重

物理疗法

足部骨折的治疗取决于骨折位置和骨折类型，但通常包括给脚和脚踝上夹板（有时是石膏），或穿鞋头开口露趾、带 Velcro 紧固件和硬鞋底的专门设计的鞋或靴子，以防止足部进一步受伤。

通常会告知患者一段时间内不要让足部负重。等待时间取决于损伤情况，并且可能长达数周。通常情况下，医生会鼓励患者只要不是非常疼痛，可活动足和踝。

通常需要物理治疗。物理治疗包括特殊训练以改善受伤的足灵活性和活动并加强支撑的肌肉。