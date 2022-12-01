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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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下肢骨折

作者：Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
已审核/已修订 12月 2022 | 修改的 1月 2023
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下肢骨折是指下肢的三根长骨中一根或更多发生骨折：大腿骨（股骨）、胫骨和小腿中较小的骨（腓骨）。

（另见骨折概述。）

脚旁边的胫骨或腓骨骨折被认为是踝关节骨折

大腿骨（股骨）骨折

骨折可能发生在大腿骨较长的中间段（骨干），大腿骨是身体中最大的骨。股骨顶端是髋关节的一部分。因此，大腿骨顶端的骨折可视为髋部骨折

  • 大腿骨骨折通常因从高处坠落、高速小汽车碰撞或小汽车与行人相撞导致。

  • 大腿肿胀，腿部变形，伤者不能站立或行走。

  • 虽然大腿骨骨折可能是显而易见的，但医生还是会通过 X 线片检查来确诊。

  • 应用夹板或牵引装置，然后进行手术以尽快对齐和固定断骨。

股骨干的骨折通常源于强大的暴力，因为股骨非常坚固。

股骨骨折的症状

股骨干骨折时，大腿肿胀，下肢看上去变形且通常短缩。患者不能站立或行走。伤者可能有大量出血，有时会导致危险性低血压（休克）。

股骨骨折的诊断

  • X 射线检查

（另见骨折诊断。）

虽然根据症状和受伤情境股骨干骨折可能显而易见，医生还是会拍摄X线片以确诊。

因为这类骨折通常由强大暴力所致，医生也要检查是否有其他损伤。

股骨骨折的治疗

  • 夹板或牵引装置

  • 手术复位骨折块

通常在伤者转送到医院之前，用夹板以及用牵引夹板或特殊牵引装置进行牵引以固定腿部。然后尽快行手术将骨折块复位并用金属棒或板使其固定在位。这种手术称为切开复位内固定术 (ORIF)。

手术后，大多患者可借助拐杖早期下地行走。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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