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下肢骨折是指下肢的三根长骨中一根或更多发生骨折：大腿骨（股骨）、胫骨和小腿中较小的骨（腓骨）。
（另见骨折概述。）
脚旁边的胫骨或腓骨骨折被认为是踝关节骨折。
大腿骨（股骨）骨折
骨折可能发生在大腿骨较长的中间段（骨干），大腿骨是身体中最大的骨。股骨顶端是髋关节的一部分。因此，大腿骨顶端的骨折可视为髋部骨折。
大腿骨骨折通常因从高处坠落、高速小汽车碰撞或小汽车与行人相撞导致。
大腿肿胀，腿部变形，伤者不能站立或行走。
虽然大腿骨骨折可能是显而易见的，但医生还是会通过 X 线片检查来确诊。
应用夹板或牵引装置，然后进行手术以尽快对齐和固定断骨。
股骨干的骨折通常源于强大的暴力，因为股骨非常坚固。
股骨骨折的症状
股骨干骨折时，大腿肿胀，下肢看上去变形且通常短缩。患者不能站立或行走。伤者可能有大量出血，有时会导致危险性低血压（休克）。
股骨骨折的诊断
X 射线检查
（另见骨折诊断。）
虽然根据症状和受伤情境股骨干骨折可能显而易见，医生还是会拍摄X线片以确诊。
因为这类骨折通常由强大暴力所致，医生也要检查是否有其他损伤。
中段大腿骨骨折
图片
图片由 Danielle Campagne 医学博士提供。
股骨骨折的治疗
夹板或牵引装置
手术复位骨折块
通常在伤者转送到医院之前，用夹板以及用牵引夹板或特殊牵引装置进行牵引以固定腿部。然后尽快行手术将骨折块复位并用金属棒或板使其固定在位。这种手术称为切开复位内固定术 (ORIF)。
手术后，大多患者可借助拐杖早期下地行走。