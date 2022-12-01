已审核/已修订 12月 2022 | 修改的 1月 2023

下肢骨折是指下肢的三根长骨中一根或更多发生骨折：大腿骨（股骨）、胫骨和小腿中较小的骨（腓骨）。

（另见骨折概述。）

脚旁边的胫骨或腓骨骨折被认为是踝关节骨折。