髋部骨折可发生在大腿骨圆形上端（股骨头）、股骨头下狭窄部分（股骨颈）或股骨颈下更宽阔区域的骨性隆起。
髋部骨折多见于老年人并常因轻微跌倒所致，特别是骨质疏松患者。
通常情况下，移动患肢、站立和/或行走都会导致持续疼痛
医生通过X线片或有时通过其他影像学检查确诊。
通常手术修复髋关节或有时置换髋关节。
（另见骨折概述。）
髋部骨折更常见于老年人，因为老年人更容易
大部分髋部骨折的原因来自跌倒，但在老年骨质疏松患者中，普通活动的压力——比如在床上翻身、从座椅上站起来或行走——均可导致髋部骨折。
髋关节包含大腿骨（股骨）圆形上端（头部）和部分骨盆骨。大腿骨圆形头部恰好放入骨盆骨中的杯状空腔内，形成球窝关节。头部以下，股骨变得狭窄，形成股骨颈部。颈部以下是一块宽阔区域并含有两个大的隆起（称为粗隆）。腿部和臀部强壮的肌肉通过肌腱附着在粗隆处。
股骨：髋关节的一部分
大多数髋部骨折发生在股骨头的稍下方。有两种常见类型：
股骨颈（头下型）髋关节骨折发生于股骨的颈部。
粗隆间髋部骨折，在股骨颈下方穿过大的隆起。
髋部骨折也可能发生在股骨头内或大的隆起下方（称为粗隆下骨折）。
股骨颈髋部骨折尤其麻烦，因为骨折通常会中断股骨头血供。没有充足的血供，骨折块就不能重新长到一起，最终可能导致塌陷和坏死（称为骨坏死）。可发生严重且疼痛的关节炎。
粗隆间髋部骨折几乎不会阻断股骨头的血供。破裂的骨面可能会出血，但通常不足以导致严重问题。这类骨折多由坠落或直接撞击引起。
髋部骨折的症状
髋部骨折通常会非常痛，常引起腹股沟疼痛。
如果骨折块已经分离，患者不能走路、站立或活动患肢。当患者躺下，患肢可能短缩并外展。但是，如果骨折块挤到一起且骨折较小，患者有时可以走路并只有轻度疼痛，腿也看起来正常。
如果从骨折处或附件撕裂的血管漏出大量血液，患者可能感到头晕或虚弱。伤处可能肿胀，出现青紫色瘀伤。
有时当髋部骨折，疼痛似乎来自于膝关节而非髋部。出现这种感觉是因为膝关节和髋关节的部分神经通路相同。这种疼痛被称为牵涉性痛。
若髋部骨折迫使伤者长时间卧床休息，则会增加出现严重问题的风险。卧床引发的问题包括
老年人更容易因卧床休息出现问题，这些问题可能造成严重影响。髋部骨折可能改变他们的生活方式。老年人可能无法完成日常活动。他们可能需要有人在家里看护或被送至养老院。如果骨折限制患者能做的事或结束患者的独立生活能力，患者可能变得抑郁。
髋部骨折的诊断
X 射线检查
有时，需要进行 CT 或 MRI 检查
（另见骨折诊断。）
医生根据患者对伤情的描述、症状和体格检查结果怀疑有髋部骨折。
X 线片通常显示明显的骨折，有助于医生确诊髋部骨折。但是，即便有骨折，X线片有时看上去正常——例如骨折较小而且骨折块在位。因此，如果医生仍怀疑有髋部骨折或患者在跌倒后1天或更长时间有持续疼痛且不能站立，可进行核磁共振成像（MRI）检查细微骨折。有时进行计算机断层扫描（CT），但其对细微髋部骨折的检测准确性更差。
髋部骨折的治疗
通常手术修复或置换髋关节
康复
通常，选择手术治疗髋部骨折，因为可缩短伤者卧床时间，降低卧床休息导致严重问题的风险。手术治疗让患者尽可能早期下床开始走路。通常，手术结束后1～2天患者就可以借助助步器走上几步。
应在髋部骨折治疗后尽块开始康复训练（物理治疗）。
你知道吗……
髋部骨折可以手术修复或置换。这种修复手术被称为切开复位内固定术 (ORIF)。如果骨折不是特别严重可修复髋关节。当骨折严重或股骨头血供被阻断，可能需要置换髋关节（关节成形术）。
在急诊室等待髋部手术时，老年人可能会感到疼痛。为了帮助控制疼痛，医生可以往臀部神经注射麻醉剂。这一过程（称为神经阻滞）可以防止神经向脑部发送疼痛信号。
髋部修复
股骨颈髋部骨折可通过植入金属针经过颈部进入股骨头得以修复。
粗隆间骨折以滑动加压螺钉和侧面钢板治疗，骨折愈合时它将骨折断端固定在合适的位置。这种修复方式通常已足够坚固，让患者在手术后短时间即可站立并且患肢可完全负重。虽然骨折愈合通常只需要数月时间，但大多数患者需要至少6个月才能像骨折前一样舒服并有力的行走。然而，越来越多的髋部骨折使用髓内钉（一种用以固定骨折的钉）或全髋关节置换治疗。
髋关节骨折的修复
如果骨折不是特别严重可修复髋关节。如何修复取决于股骨骨折部位：
髋部修复可保存患者自己的髋关节。
髋关节置换
可以进行部分或全髋关节置换。关节置换前，医生先要清除骨折块。
如果需要部分髋关节置换（半髋关节置换），医生会使用设计好的球型金属部分（假体）恰好纳入骨盆中的关节窝内。假体有坚固的柄适于插入股骨中心。一些移植物可用快速塑形的塑胶将之固定于骨上。另外有一些移植物有专门的多孔设计或陶瓷涂层，周围的生长骨可与之紧密结合。很少走路并因此导致髋关节几乎不承力的老年人通常要接受部分髋关节置换。
有时需要全髋关节置换（全髋关节成形术）——例如当股骨颈骨折可能阻断髋部血供时。全髋关节置换术的风险大于部分髋关节置换术。但由于能带来更好的功能，它越来越多地用于积极活动的老年人。对于全髋关节置换术，置换股骨头和窝表面。
大部分髋关节置换术后，患者通常可在术后 1~2 天借助拐杖或助步器开始下地行走，6 周后可借助手杖行走。
然而，人工关节不可以无限期用。特别是活动较多或体重较重的患者，在10～20年后可能需要再次手术。
关节置换通常更适合老年人，因为它们不太可能需要再次手术。另外，老年人在术后几乎立刻就能行走也使其受益匪浅。
髋关节置换
可以进行部分或全髋关节置换：