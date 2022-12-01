（股骨颈髋部骨折；头下型髋部骨折；粗隆间髋部骨折；粗隆下髋部骨折）

髋部骨折可发生在大腿骨圆形上端（股骨头）、股骨头下狭窄部分（股骨颈）或股骨颈下更宽阔区域的骨性隆起。

髋部骨折多见于老年人并常因轻微跌倒所致，特别是骨质疏松患者。

通常情况下，移动患肢、站立和/或行走都会导致持续疼痛

医生通过X线片或有时通过其他影像学检查确诊。

通常手术修复髋关节或有时置换髋关节。

（另见骨折概述。）

髋部骨折更常见于老年人，因为老年人更容易

患有骨质疏松症（使骨骼变脆弱）

跌倒

服用会增加髋部骨折风险的药物（见衰老和药物）

大部分髋部骨折的原因来自跌倒，但在老年骨质疏松患者中，普通活动的压力——比如在床上翻身、从座椅上站起来或行走——均可导致髋部骨折。

髋关节包含大腿骨（股骨）圆形上端（头部）和部分骨盆骨。大腿骨圆形头部恰好放入骨盆骨中的杯状空腔内，形成球窝关节。头部以下，股骨变得狭窄，形成股骨颈部。颈部以下是一块宽阔区域并含有两个大的隆起（称为粗隆）。腿部和臀部强壮的肌肉通过肌腱附着在粗隆处。

股骨：髋关节的一部分

大多数髋部骨折发生在股骨头的稍下方。有两种常见类型：

股骨颈（头下型）髋关节骨折发生于股骨的颈部。

粗隆间髋部骨折，在股骨颈下方穿过大的隆起。

髋部骨折也可能发生在股骨头内或大的隆起下方（称为粗隆下骨折）。

股骨颈髋部骨折尤其麻烦，因为骨折通常会中断股骨头血供。没有充足的血供，骨折块就不能重新长到一起，最终可能导致塌陷和坏死（称为骨坏死）。可发生严重且疼痛的关节炎。

粗隆间髋部骨折几乎不会阻断股骨头的血供。破裂的骨面可能会出血，但通常不足以导致严重问题。这类骨折多由坠落或直接撞击引起。

髋部骨骼 3D 模型

髋部骨折的症状 髋部骨折通常会非常痛，常引起腹股沟疼痛。 如果骨折块已经分离，患者不能走路、站立或活动患肢。当患者躺下，患肢可能短缩并外展。但是，如果骨折块挤到一起且骨折较小，患者有时可以走路并只有轻度疼痛，腿也看起来正常。 如果从骨折处或附件撕裂的血管漏出大量血液，患者可能感到头晕或虚弱。伤处可能肿胀，出现青紫色瘀伤。 有时当髋部骨折，疼痛似乎来自于膝关节而非髋部。出现这种感觉是因为膝关节和髋关节的部分神经通路相同。这种疼痛被称为牵涉性痛。 若髋部骨折迫使伤者长时间卧床休息，则会增加出现严重问题的风险。卧床引发的问题包括 褥疮

血栓，可能会导致肺栓塞

神智错乱

肺炎

肌肉减少和基本身体状况下降（去适应作用） 老年人更容易因卧床休息出现问题，这些问题可能造成严重影响。髋部骨折可能改变他们的生活方式。老年人可能无法完成日常活动。他们可能需要有人在家里看护或被送至养老院。如果骨折限制患者能做的事或结束患者的独立生活能力，患者可能变得抑郁。

髋部骨折的诊断 X 射线检查

有时，需要进行 CT 或 MRI 检查 （另见骨折诊断。） 医生根据患者对伤情的描述、症状和体格检查结果怀疑有髋部骨折。 X 线片通常显示明显的骨折，有助于医生确诊髋部骨折。但是，即便有骨折，X线片有时看上去正常——例如骨折较小而且骨折块在位。因此，如果医生仍怀疑有髋部骨折或患者在跌倒后1天或更长时间有持续疼痛且不能站立，可进行核磁共振成像（MRI）检查细微骨折。有时进行计算机断层扫描（CT），但其对细微髋部骨折的检测准确性更差。