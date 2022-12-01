骨盆中一块或多块骨可能骨折。这类骨折的范围很大，从小骨片破碎，到轻微暴力导致的骨折（可发生于骨质疏松的老年人），再到强大暴力引起的骨折（如发生于车祸中）。
大多数骨盆骨折会导致剧烈疼痛，坐下或躺下都不能缓解。
严重骨盆骨折可能引发危及生命的大出血，并且可能伴有其他器官的严重损伤。
X线片可显示绝大部分的骨盆骨折，但通常还要进行计算机断层扫描。
轻微骨折只需要服用止痛药，但更严重的骨折必须用外固定装置或手术植入钢板和螺钉进行固定。
（另见骨折概述。）
骨盆位于躯干的底部，有三块骨组成：
髂骨是骨盆最大且最上面的骨，在后方
耻骨是骨盆中间的骨，位于前面
坐骨是骨盆底部的骨，在后方
骨盆骨形成了股骨头的髋臼，并与股骨一起形成髋关节。骨盆通过韧带与脊柱底部的尾椎骨（骶骨）连接。有许多韧带一起将这些骨块固定在位。大腿的肌肉（腘绳肌和臀肌）通过肌腱附着到骨盆上。
骨盆骨折
骨折（以下用红色表示）可能见于髂骨、耻骨或坐骨。
骨盆骨折的原因
对于年轻人，高速行驶的小汽车或摩托车碰撞、与行人相撞或高处坠落可导致整个骨盆的严重骨折。不管皮肤是否破裂，这类骨折均可引起危及生命的大出血。可能导致血压低至危险程度（休克）。还可能损伤附近的神经和器官，如膀胱、生殖器和肠道。严重骨折通常不稳定。
在某些老年人中，骨质疏松会使骨质量降低。因此他们跌倒时部分骨盆可能骨折——例如在走出浴缸、下楼梯甚至站在平地时。
有一种骨盆骨折主要发生于青少年，特别是喜爱运动的群体。这类骨折（称作撕脱性骨折）通常发生于肌肉突然收缩从腘绳肌附着的坐骨（臀底附近）上撕下一小块骨。
骨盆骨折的症状
大多数骨盆骨折会导致腹股沟区剧烈疼痛，躺下或坐下都不能缓解。有些患者可以行走，但当患者尝试行走时，疼痛会加剧。伤处通常会肿胀淤伤。患者可能会保持髋关节或膝关节屈曲在特定位置以避免加重疼痛。
如果骨盆骨折严重且不稳定，患者出现极度疼痛且不能行走。但是，某些轻微的骨折疼痛要轻得多。
如果有其他结构损伤，患者可能出现其他症状。患者可能出现血尿、排尿困难、尿失禁或直肠或阴道出血。
如果髋关节的髋臼损伤，患者可能留下永久性残疾。
当出血严重到导致休克或出现其他器官损伤时，患者可能会死亡。
骨盆骨折的诊断
骨盆骨折的治疗
对于轻微且稳定的骨折，只需要给予镇痛药即可行走
对于严重骨折，需要外固定器或手术来固定骨盆
必要时行手术止血
若患者在一场大事故中受伤并被送往急诊室，必须尽快治疗严重损伤。如果出血严重，必须立即采取措施止血。患者常需要住进医院进行治疗。
轻微、稳定的骨盆骨折通常愈合后不会留下永久性残疾。极少需要手术，但可能需要卧床休息。但是，应尽可能缩短卧床时间。镇痛药能充分缓解疼痛让患者可以走路。为避免卧床休息可能发生的无力、僵直和其他并发症，患者应尽可能走路、站立并让关节完全负重，即便只能坚持很短时间。尝试走路不会加重损伤。大多数患者在1周后即可不用步行器行走一小段距离，1到2个月则可以不用辅助下行走，只有轻度不适。
严重骨盆骨折通常不稳定，必须进行固定。急救人员通常用布条或专门设计的腹带包裹来固定关节，直到有条件进行更稳定的固定。为更牢固的稳定住受伤部位，特别是由其他严重损伤的情况下，医生可能会在患者体外用坚硬的金属固定架，并穿过皮肤将螺钉插入骨中，以此来固定骨盆。这种装置称为外固定器。一旦损伤更加稳定，通常进行手术将骨折块复位，并植入钢板和螺钉固定（称为切开复位内固定术 [ORIF]）。骨盆稳定后，鼓励患者尽可能多的走路。有时，立即手术修复骨折，不使用外固定器。
如果继续出血，可能需要栓塞术或骨盆填塞：
栓塞术即将一根薄的软管（导管）插入血管中并穿行至受伤的血管处。通过导管将小线圈或凝胶样物质插入出血的血管中堵住从而止血。
骨盆填塞是通过手术将材料塞入骨盆中损伤的器官周围。这种材料可吸收血液并向血管施压，减缓或停止出血。一旦停止出血，通常在几天后进行手术移除填塞物并修复骨盆（ORIF）。
如果需要，也要进行其他外伤的治疗。