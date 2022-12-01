骨盆中一块或多块骨可能骨折。这类骨折的范围很大，从小骨片破碎，到轻微暴力导致的骨折（可发生于骨质疏松的老年人），再到强大暴力引起的骨折（如发生于车祸中）。

大多数骨盆骨折会导致剧烈疼痛，坐下或躺下都不能缓解。

严重骨盆骨折可能引发危及生命的大出血，并且可能伴有其他器官的严重损伤。

X线片可显示绝大部分的骨盆骨折，但通常还要进行计算机断层扫描。

轻微骨折只需要服用止痛药，但更严重的骨折必须用外固定装置或手术植入钢板和螺钉进行固定。

（另见骨折概述。）

髋部骨骼 3D 模型

骨盆位于躯干的底部，有三块骨组成：

髂骨是骨盆最大且最上面的骨，在后方

耻骨是骨盆中间的骨，位于前面

坐骨是骨盆底部的骨，在后方

骨盆骨形成了股骨头的髋臼，并与股骨一起形成髋关节。骨盆通过韧带与脊柱底部的尾椎骨（骶骨）连接。有许多韧带一起将这些骨块固定在位。大腿的肌肉（腘绳肌和臀肌）通过肌腱附着到骨盆上。

骨盆骨折

骨盆骨折的原因 对于年轻人，高速行驶的小汽车或摩托车碰撞、与行人相撞或高处坠落可导致整个骨盆的严重骨折。不管皮肤是否破裂，这类骨折均可引起危及生命的大出血。可能导致血压低至危险程度（休克）。还可能损伤附近的神经和器官，如膀胱、生殖器和肠道。严重骨折通常不稳定。 在某些老年人中，骨质疏松会使骨质量降低。因此他们跌倒时部分骨盆可能骨折——例如在走出浴缸、下楼梯甚至站在平地时。 有一种骨盆骨折主要发生于青少年，特别是喜爱运动的群体。这类骨折（称作撕脱性骨折）通常发生于肌肉突然收缩从腘绳肌附着的坐骨（臀底附近）上撕下一小块骨。

骨盆骨折的症状 大多数骨盆骨折会导致腹股沟区剧烈疼痛，躺下或坐下都不能缓解。有些患者可以行走，但当患者尝试行走时，疼痛会加剧。伤处通常会肿胀淤伤。患者可能会保持髋关节或膝关节屈曲在特定位置以避免加重疼痛。 如果骨盆骨折严重且不稳定，患者出现极度疼痛且不能行走。但是，某些轻微的骨折疼痛要轻得多。 如果有其他结构损伤，患者可能出现其他症状。患者可能出现血尿、排尿困难、尿失禁或直肠或阴道出血。 如果髋关节的髋臼损伤，患者可能留下永久性残疾。 当出血严重到导致休克或出现其他器官损伤时，患者可能会死亡。

骨盆骨折的诊断 X 射线检查

通常使用计算机断层扫描

进行体格检查以查看其他损伤 （另见骨折诊断。） 如果患者认为有骨盆损伤，应前往急诊室就诊。如果患者是在一场大的事故中受伤，通常会被救护车送往急诊室。在急诊室确认损伤并开始治疗。 如果患者腹股沟处疼痛或已有一处大的损伤，医生会怀疑骨盆骨折。接着拍摄X线片。X线片可显示大部分的骨盆骨折。通常进行计算机断层扫描（CT）检查以确认所有骨折块并检查有无其他损伤。 为检查有无其他损伤（尤其是尿路损伤），医生会进行体格检查。体格检查包括神经检查、直肠指检和女性盆腔检查。还要进行尿液检查。如果医生怀疑有尿路损伤，应行 CT 或其他尿路影像学检查。