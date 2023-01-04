医生会通过以下方法来治疗轻微骨盆骨折：

让您短时间卧床休息

服用止痛药

尽快站立行走

医生首先用布包裹或用支架使骨盆稳定来治疗严重骨盆骨折。之后医生将会：

有时行手术将骨块复位，并使用金属螺钉和金属板固定

有时使用外固定器，这是一个金属框架，使用穿过皮肤钉入骨块的长螺钉可让其与您的身体连在一起

如果您仍有大量出血，您的医生可能会尝试：

栓塞术： 您的医生可能会往出血的血管中注入某些可以阻塞血管和止血的物质

盆腔填塞： 医生会通过手术将一些填塞物置于骨盆部位，这些填塞物会通过吸收血液并对血管施压来止血——几天后血止住之后，您的医生将再次行手术取出这些填塞物，并固定您断裂的骨盆

在骨折愈合后，您需要进行恢复力量的训练。