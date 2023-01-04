什么是骨盆骨折？
骨盆是一个较大的复杂骨环，连接您的腿部和脊梁骨。实际上，它是由若干经韧带连在一起的不同骨块组成的。骨盆中的任何骨块都可能骨折。所有骨骼折断都可视为骨折。欲了解更多信息，请参阅骨折概述。
骨盆骨折可能非常严重，具体取决于折断的骨头和严重程度
骨盆骨折即使在您坐着或躺下时也会疼痛
严重骨盆骨折可能会导致大量出血和其他内部损伤
根据骨折类型，医生可能仅让您卧床休息，或可能对您行手术
骨盆骨折
骨折（以下用红色表示）可能见于髂骨、耻骨或坐骨。
什么会导致骨盆骨折？
对于年轻人，骨盆骨折通常有如下原因：
高速汽车或摩托车碰撞
被车撞
从高处坠落
运动损伤
老年人可能会因不太严重的损伤发生骨盆骨折，如在进行以下活动时跌倒：
走出浴缸
下楼梯
在平地上被某物绊倒
骨质疏松症会让您的骨骼变脆弱，使您的骨盆在跌倒时更容易骨折。
骨盆骨折有哪些症状？
大多数骨盆骨折会导致：
腹股沟区即使在您坐着或躺下时也会疼痛
如果您尝试行走，则会出现剧烈疼痛
肿胀和瘀伤
有时尿液中有血、排尿困难，或骨盆部位出血
医生如何判断我的骨盆是否骨折？
医生如何治疗骨盆骨折？
医生会通过以下方法来治疗轻微骨盆骨折：
让您短时间卧床休息
服用止痛药
尽快站立行走
医生首先用布包裹或用支架使骨盆稳定来治疗严重骨盆骨折。之后医生将会：
有时行手术将骨块复位，并使用金属螺钉和金属板固定
有时使用外固定器，这是一个金属框架，使用穿过皮肤钉入骨块的长螺钉可让其与您的身体连在一起
如果您仍有大量出血，您的医生可能会尝试：
栓塞术： 您的医生可能会往出血的血管中注入某些可以阻塞血管和止血的物质
盆腔填塞： 医生会通过手术将一些填塞物置于骨盆部位，这些填塞物会通过吸收血液并对血管施压来止血——几天后血止住之后，您的医生将再次行手术取出这些填塞物，并固定您断裂的骨盆
在骨折愈合后，您需要进行恢复力量的训练。