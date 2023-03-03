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热衰竭是由于高温引起盐（电解质）和体液的过度丢失，导致血容量减少而引起的多种症状，有时可出现晕厥或虚脱。
热衰竭是几种高温损害中的一种。
热衰竭比热痉挛更严重。丢失的体液和盐分更多，症状也更为严重。如果患者继续暴露在高温下，热衰竭可能会进展成中暑。
热衰竭的症状
热衰竭的症状往往不明确，与许多其他疾病的症状都相似。人们可能没有意识到他们的症状与高温有关。症状包括
头晕
头晕目眩
虚弱
疲劳
头痛
视力模糊
肌肉疼痛
恶心
呕吐
偶尔出现肌肉痉挛。患者站起来时可能感到头晕甚至失去知觉。常出现汗水全身湿透。心率及呼吸速率可能加快。血压可能下降。
不同于中暑的是，热衰竭会发生意识模糊和动作不协调。此外，体温通常是正常的，如果体温高，一般不会高于 40°C。
热衰竭的诊断
症状和热暴露史
根据症状和暴露于高温环境的病史，通常可以诊断热衰竭。如果医生怀疑热衰竭以外的诊断，则可能需要进行实验室检查，或者若患者可能喝了太多淡水，则有时需要测定其血液中的钠含量。
热衰竭的治疗
在阴凉的环境下休息
补充液体和盐分
热衰竭的治疗包括休息（停止活动），将患者从高温环境下移走，经口（饮用运动型饮料或含有 2 茶匙盐和约 1-2 夸脱水的溶液）或经静脉补充液体和盐分。脱掉或解开衣服，弄湿皮肤，或用湿毛巾也有助于降温。
补充液体后，患者通常很快就可以完全恢复。