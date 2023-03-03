热衰竭是由于高温引起盐（电解质）和体液的过度丢失，导致血容量减少而引起的多种症状，有时可出现晕厥或虚脱。

热衰竭是几种高温损害中的一种。

热衰竭比热痉挛更严重。丢失的体液和盐分更多，症状也更为严重。如果患者继续暴露在高温下，热衰竭可能会进展成中暑。

热衰竭的症状 热衰竭的症状往往不明确，与许多其他疾病的症状都相似。人们可能没有意识到他们的症状与高温有关。症状包括 头晕

头晕目眩

虚弱

疲劳

头痛

视力模糊

肌肉疼痛

恶心

呕吐 偶尔出现肌肉痉挛。患者站起来时可能感到头晕甚至失去知觉。常出现汗水全身湿透。心率及呼吸速率可能加快。血压可能下降。 不同于中暑的是，热衰竭会发生意识模糊和动作不协调。此外，体温通常是正常的，如果体温高，一般不会高于 40°C。

热衰竭的诊断 症状和热暴露史 根据症状和暴露于高温环境的病史，通常可以诊断热衰竭。如果医生怀疑热衰竭以外的诊断，则可能需要进行实验室检查，或者若患者可能喝了太多淡水，则有时需要测定其血液中的钠含量。