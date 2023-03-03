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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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热衰竭

作者：David Tanen, MD, David Geffen School of Medicine at UCLA
已审核/已修订 3月 2023
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热衰竭是由于高温引起盐（电解质）和体液的过度丢失，导致血容量减少而引起的多种症状，有时可出现晕厥或虚脱。

热衰竭是几种高温损害中的一种。

热衰竭比热痉挛更严重。丢失的体液和盐分更多，症状也更为严重。如果患者继续暴露在高温下，热衰竭可能会进展成中暑

热衰竭的症状

热衰竭的症状往往不明确，与许多其他疾病的症状都相似。人们可能没有意识到他们的症状与高温有关。症状包括

  • 头晕

  • 头晕目眩

  • 虚弱

  • 疲劳

  • 头痛

  • 视力模糊

  • 肌肉疼痛

  • 恶心

  • 呕吐

偶尔出现肌肉痉挛。患者站起来时可能感到头晕甚至失去知觉。常出现汗水全身湿透。心率及呼吸速率可能加快。血压可能下降。

不同于中暑的是，热衰竭会发生意识模糊和动作不协调。此外，体温通常是正常的，如果体温高，一般不会高于 40°C。

热衰竭的诊断

  • 症状和热暴露史

根据症状和暴露于高温环境的病史，通常可以诊断热衰竭。如果医生怀疑热衰竭以外的诊断，则可能需要进行实验室检查，或者若患者可能喝了太多淡水，则有时需要测定其血液中的钠含量。

热衰竭的治疗

  • 在阴凉的环境下休息

  • 补充液体和盐分

热衰竭的治疗包括休息（停止活动），将患者从高温环境下移走，经口（饮用运动型饮料或含有 2 茶匙盐和约 1-2 夸脱水的溶液）或经静脉补充液体和盐分。脱掉或解开衣服，弄湿皮肤，或用湿毛巾也有助于降温。

补充液体后，患者通常很快就可以完全恢复。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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