人是温血动物，不管外界环境温度波动多大，人都将体温保持在口部测温37℃以及直肠测温38℃左右，上下波动不超过1～2度。只有将体温维持在这个范围内，身体才能发挥正常的功能。体温过高或过低都会导致器官的严重损害，甚至死亡。
体温调节
身体通过平衡产生热量和散发热量来调节体温。
化学反应（代谢）是人体产生热量的一种途径，主要是把食物转化为热量。在身体运动时肌肉活动也可产生热量。
身体通过散热来降温，主要方式为
辐射
水分蒸发（主要是汗水）
当人的体温高于周围环境的温度时，辐射（即热从较热区域流向较冷区域）就是人体散热的主要途径。放射不需要与任何物体接触，例如，当灯泡向房间散发热量时。
水分蒸发从湿表面吸收大量热量。汗液，即汗腺产生的水分，会随着其蒸发而使皮肤降温。出汗是环境温度接近体温时和运动期间的主要散热渠道。但湿气（空气潮湿）可减缓水分的蒸发，降低了出汗散热的效率。因此，天气炎热潮湿时，身体散热就比较困难。
身体还通过以下方式降温
对流： 热量透过皮肤转移到冷水或冷空气中
传导： 热量转移到与身体接触的较冷表面，例如躺冰凉的地面上
高温损害
其他体温调节障碍
在恶性高热、神经阻滞剂恶性综合征和 5-羟色胺综合征等其他疾病中，高热（体温升高）可能危及生命。
高温损害的原因
高温损害是由产热过多，或散热减少，或两者同时出现引起的。
产热过多可由以下原因引起：
感染引起发热
甲状腺活动增强，导致人体代谢加速
肌肉剧烈运动，可见于锻炼或体力劳动（特别是肥胖人群），或由如癫痫、躁动、酒精或药物戒断综合征等疾病引起
某些兴奋剂，如可卡因、安非他明、亚甲二氧基甲基苯丙胺（MDMA 或摇头丸）、单胺氧化酶抑制剂（或 MAOI，一种抗抑郁药）以及苯环己哌啶（天使粉）
过量服用含有阿司匹林的药物，因为高剂量阿司匹林会导致细胞产热过多
散热障碍最常见于湿热环境。以下几点也和散热减少关系密切：
厚重、紧身的衣服不透气（空气和潮气都不易通过）。穿这样的衣服妨碍了汗液蒸发，影响散热。
某些药物可使出汗减少，最常见的是抗精神病药物和抗胆碱能药物。
某些皮肤损害可妨碍散热。其中包括囊性纤维化、系统性硬化病（硬皮病）、银屑病、湿疹，以及严重的日晒灼伤。
肥胖症患者散热减少，是因为较厚的脂肪层不利于散热。
精神状态可妨碍人体对温度反应的敏感性。比如，老年痴呆患者和醉汉受热时，可能不会移到一个比较凉爽的环境下，脱掉厚重的衣服，或打开空调。
高温损害危险因素
突然暴露于高温环境时，出现高温损害的可能性增加，例如在炎热的夏天将小孩留在密闭的汽车里。炎热天气里，密闭汽车内的温度可在仅仅 15 分钟内就从 27°C 升温到 49°C。如果一个人逐渐接触长期炎热、潮湿的环境，身体可以进行调节，并能较好地维持正常的体温。这个过程称为气候适应。年轻人和体力活动多的人气候适应比老年人或体力活动少的人更快。
导致对大多数高温损害的影响的危险增加的常见原因如下：
年龄过大或过小
患有某些疾病，比如心、肺、肾或肝功能障碍
应用利尿剂
血液化学物质（电解质）失衡
脱水
老年化专题：热相关问题
在气温较高时，老年人在某些方面比较困难有以下一些原因：
某些在老年人中更为常见的疾病，如心脏和肾衰竭，会影响身体自身降温的能力。高血压患者通常会保持低盐饮食，这可能会阻止他们摄入足够的盐，从而无法补充他们随汗液流失的盐。
年龄增大也会影响口渴感。老年人不像年轻人那样容易出现口渴感。因此，老年人更容易脱水，这就意味着他们在高温环境中不易出汗。
高温损害的预防
以下是一些预防高温损害的方法：
决不能将儿童（还有宠物）置于密闭、通风差的地方，像闷热的汽车内，哪怕只是几分钟。
过于炎热的天气里，老年人和小孩不应呆在没有空调不通风的场所。
在湿热的天气，最好穿轻薄、宽松、透气性好的布料（如棉布）做成的衣服。
体液和盐分因出汗而流失，可通过补充水分或微咸的食物和饮料，如运动型饮料、含盐番茄汁或冷肉汁清汤。酒精和含咖啡因的饮料不是良好的补液方式，并可能加重脱水。
炎热环境下的劳作
在非常炎热的环境里应避免过量劳作。如果不能避免炎热环境下的劳作，摄入大量液体以及经常用冷水湿润皮肤，使皮肤降温，有助于使体温接近正常。为了补充充足的液体，即使在止渴以后也还要继续饮水。
锻炼或劳动后体重减轻程度可用来监测脱水程度。体重下降2%～3%，建议补充额外的液体，而且应在第二天劳作前补充到与初始体重相差1公斤内。体重下降4%的人应限制活动1天。
从事户外活动的人若饮用大量不含盐分的水，会稀释血钠浓度（这种情况称为低钠血症），可能会导致癫痫，甚至死亡。如在饮水的同时摄入盐分，即使是含盐的“垃圾食品”都可使这个问题得以改善。维持正常盐水平的其他常见方法包括盐片（必须溶解于足量水中，例如，一克盐片溶于一升水或一夸脱水中）和市售含额外盐分的运动饮料。
慢慢地增加在炎热环境里的劳动强度可出现气候适应，使得人们在原本有风险的温度下安全地工作。初期，每天在炎热天气进行中等强度劳动15分钟（能够出汗），在10～14天内逐步提高到高强度劳动90分钟，是比较恰当的。无法适应环境的人在长时间劳作时更容易出现热痉挛或其他高温病，并且可能需要增加钠和水的摄入量。
你知道吗……
预防高温损害的方法