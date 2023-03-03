身体通过平衡产生热量和散发热量来调节体温。

化学反应（代谢）是人体产生热量的一种途径，主要是把食物转化为热量。在身体运动时肌肉活动也可产生热量。

身体通过散热来降温，主要方式为

辐射

水分蒸发（主要是汗水）

当人的体温高于周围环境的温度时，辐射（即热从较热区域流向较冷区域）就是人体散热的主要途径。放射不需要与任何物体接触，例如，当灯泡向房间散发热量时。

水分蒸发从湿表面吸收大量热量。汗液，即汗腺产生的水分，会随着其蒸发而使皮肤降温。出汗是环境温度接近体温时和运动期间的主要散热渠道。但湿气（空气潮湿）可减缓水分的蒸发，降低了出汗散热的效率。因此，天气炎热潮湿时，身体散热就比较困难。

身体还通过以下方式降温