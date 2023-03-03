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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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高温损害概述

（高温相关疾病）

作者：David Tanen, MD, David Geffen School of Medicine at UCLA
已审核/已修订 3月 2023
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人是温血动物，不管外界环境温度波动多大，人都将体温保持在口部测温37℃以及直肠测温38℃左右，上下波动不超过1～2度。只有将体温维持在这个范围内，身体才能发挥正常的功能。体温过高或过低都会导致器官的严重损害，甚至死亡。

体温调节

身体通过平衡产生热量和散发热量来调节体温。

化学反应（代谢）是人体产生热量的一种途径，主要是把食物转化为热量。在身体运动时肌肉活动也可产生热量。

身体通过散热来降温，主要方式为

  • 辐射

  • 水分蒸发（主要是汗水）

当人的体温高于周围环境的温度时，辐射（即热从较热区域流向较冷区域）就是人体散热的主要途径。放射不需要与任何物体接触，例如，当灯泡向房间散发热量时。

水分蒸发从湿表面吸收大量热量。汗液，即汗腺产生的水分，会随着其蒸发而使皮肤降温。出汗是环境温度接近体温时和运动期间的主要散热渠道。但湿气（空气潮湿）可减缓水分的蒸发，降低了出汗散热的效率。因此，天气炎热潮湿时，身体散热就比较困难。

身体还通过以下方式降温

  • 对流： 热量透过皮肤转移到冷水或冷空气中

  • 传导： 热量转移到与身体接触的较冷表面，例如躺冰凉的地面上

高温损害

高温损害有以下几种类型：

这些不同类型的高温损害症状不同，取决于体温是否升高（或升高多少），以及体液和盐分丢失的严重程度。体液和盐分丢失是由于出汗过多所致，并可能会导致血压降低和疼痛性肌肉收缩。如高体温持续时间过长，可损害内脏器官。

其他体温调节障碍

恶性高热神经阻滞剂恶性综合征5-羟色胺综合征等其他疾病中，高热（体温升高）可能危及生命。

高温损害的原因

高温损害是由产热过多，或散热减少，或两者同时出现引起的。

产热过多可由以下原因引起：

散热障碍最常见于湿热环境。以下几点也和散热减少关系密切：

  • 厚重、紧身的衣服不透气（空气和潮气都不易通过）。穿这样的衣服妨碍了汗液蒸发，影响散热。

  • 某些药物可使出汗减少，最常见的是抗精神病药物和抗胆碱能药物。

  • 某些皮肤损害可妨碍散热。其中包括囊性纤维化系统性硬化病（硬皮病）银屑病湿疹，以及严重的日晒灼伤

  • 肥胖症患者散热减少，是因为较厚的脂肪层不利于散热。

  • 精神状态可妨碍人体对温度反应的敏感性。比如，老年痴呆患者和醉汉受热时，可能不会移到一个比较凉爽的环境下，脱掉厚重的衣服，或打开空调。

高温损害危险因素

突然暴露于高温环境时，出现高温损害的可能性增加，例如在炎热的夏天将小孩留在密闭的汽车里。炎热天气里，密闭汽车内的温度可在仅仅 15 分钟内就从 27°C 升温到 49°C。如果一个人逐渐接触长期炎热、潮湿的环境，身体可以进行调节，并能较好地维持正常的体温。这个过程称为气候适应。年轻人和体力活动多的人气候适应比老年人或体力活动少的人更快。

导致对大多数高温损害的影响的危险增加的常见原因如下：

  • 年龄过大或过小

  • 患有某些疾病，比如心、肺、肾或肝功能障碍

  • 应用利尿剂

  • 血液化学物质（电解质）失衡

  • 脱水

老年化专题：热相关问题

在气温较高时，老年人在某些方面比较困难有以下一些原因：

  • 老年人不能像年轻人一样逐渐习惯（适应）长期高温和潮湿。

  • 老年人的血液循环减弱，难以增加全身皮肤表面的血流，因此身体无法轻易地自行降温。

  • 随着年龄增长，他们往往会失去汗腺。

  • 他们对热量的感知会延迟，因此对温度变化的反应很慢。

  • 他们可能会出现行动不便，使他们难以摆脱炎热的环境。

某些在老年人中更为常见的疾病，如心脏和肾衰竭，会影响身体自身降温的能力。高血压患者通常会保持低盐饮食，这可能会阻止他们摄入足够的盐，从而无法补充他们随汗液流失的盐。

年龄增大也会影响口渴感。老年人不像年轻人那样容易出现口渴感。因此，老年人更容易脱水，这就意味着他们在高温环境中不易出汗。

高温损害的预防

以下是一些预防高温损害的方法：

  • 决不能将儿童（还有宠物）置于密闭、通风差的地方，像闷热的汽车内，哪怕只是几分钟。

  • 过于炎热的天气里，老年人和小孩不应呆在没有空调不通风的场所。

  • 在湿热的天气，最好穿轻薄、宽松、透气性好的布料（如棉布）做成的衣服。

体液和盐分因出汗而流失，可通过补充水分或微咸的食物和饮料，如运动型饮料、含盐番茄汁或冷肉汁清汤。酒精和含咖啡因的饮料不是良好的补液方式，并可能加重脱水

炎热环境下的劳作

在非常炎热的环境里应避免过量劳作。如果不能避免炎热环境下的劳作，摄入大量液体以及经常用冷水湿润皮肤，使皮肤降温，有助于使体温接近正常。为了补充充足的液体，即使在止渴以后也还要继续饮水。

锻炼或劳动后体重减轻程度可用来监测脱水程度。体重下降2%～3%，建议补充额外的液体，而且应在第二天劳作前补充到与初始体重相差1公斤内。体重下降4%的人应限制活动1天。

从事户外活动的人若饮用大量不含盐分的水，会稀释血钠浓度（这种情况称为低钠血症），可能会导致癫痫，甚至死亡。如在饮水的同时摄入盐分，即使是含盐的“垃圾食品”都可使这个问题得以改善。维持正常盐水平的其他常见方法包括盐片（必须溶解于足量水中，例如，一克盐片溶于一升水或一夸脱水中）和市售含额外盐分的运动饮料。

慢慢地增加在炎热环境里的劳动强度可出现气候适应，使得人们在原本有风险的温度下安全地工作。初期，每天在炎热天气进行中等强度劳动15分钟（能够出汗），在10～14天内逐步提高到高强度劳动90分钟，是比较恰当的。无法适应环境的人在长时间劳作时更容易出现热痉挛或其他高温病，并且可能需要增加钠和水的摄入量。

你知道吗……

  • 劳累时喝大量的白开水能稀释血液中的钠含量，这很危险。

  • 盐片应溶解于足量的水中。

预防高温损害的方法

  • 在高温环境保证充足的通风或空气调节，特别是对老年人和儿童。

  • 避免将儿童留在阳光暴晒下的汽车里，尤其是车窗关闭的情况下。

  • 避免在高温、通风差的环境里过量劳作。

  • 避免穿不恰当的厚重、不透气的衣服。

  • 如果必须在高温环境下劳作，应穿着纤维织布材料的宽松透气衣物，经常休息，使用风扇，不管渴不渴隔几小时就要间断饮水。

  • 在锻炼或劳动时如体重下降≥2%，要补充额外的液体。

  • 在锻炼或劳动时如体重下降≥4%，要限制活动1天。

  • 如果饮入大量的水分，要进食含盐分的饮料或食物。

  • 如果必须在炎热环境里继续劳作，开始的10～14天逐步增加至最大劳作量是必要的，开始时每天进行约15分钟中等量活动，慢慢增加活动强度和时间。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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