裤子拉链夹住阴茎很常见，尤其是在儿童中，但由此造成的小切口通常很快愈合。目标很简单，就是要保持切口清洁，如果切口出现感染则应使用抗生素。

如果拉链卡在阴茎或阴囊的皮肤上，可用坚固的剪线器（对角切割器）剪断拉链头顶部上的连接条（连接拉链头的前板和后板）。然后拉链头会变成两部分脱落，并且很容易分离拉链齿。