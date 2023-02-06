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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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生殖器损伤

作者：Noel A. Armenakas, MD, Weill Cornell Medical School
已审核/已修订 2月 2023
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    大多数生殖器损伤发生于男性，可涉及睾丸、阴囊和/或阴茎损伤。严重生殖器损伤最常见于战场上，通常由地面爆炸物所致。

    数种类型的损伤均可累及阴茎。阴茎可出现部分或完全性损伤。某些情况下可能将断离的阴茎重新接上，但其感觉和功能的恢复程度则各异。用于增强勃起的压缩阴茎环，可能勒死阴茎并造成永久性损害。通常移除这种环是有必要的。穿透性损伤，包括动物及人咬伤和枪伤，则较为少见并且也可能涉及尿道。阴茎和尿道损伤可能需要手术治疗。

    在某些文化中进行的切除女性阴蒂（女性割礼）也是一种生殖器创伤形式。

    （另见尿路和生殖器损伤概述。）

    阴茎的切口

    裤子拉链夹住阴茎很常见，尤其是在儿童中，但由此造成的小切口通常很快愈合。目标很简单，就是要保持切口清洁，如果切口出现感染则应使用抗生素。

    如果拉链卡在阴茎或阴囊的皮肤上，可用坚固的剪线器（对角切割器）剪断拉链头顶部上的连接条（连接拉链头的前板和后板）。然后拉链头会变成两部分脱落，并且很容易分离拉链齿。

    从阴茎皮肤上取下拉链

    阴茎折断

    过度弯曲可以使勃起的阴茎折断。这种弯曲可能出现于激烈的性交过程中，当阴茎碰撞到伴侣的髋骨。阴茎折断也可能涉及尿道损伤。“折断”实际上是指阴茎中两根管状结构（阴茎海绵体）其中之一表面被撕裂，阴茎海绵体能保证额外的血流以维持勃起状态。

    患者立即出现疼痛、肿胀、变色，并且阴茎出现变形。及时手术通常对修复折断很有必要，可防止阴茎异常弯曲或永久性勃起功能障碍

    你知道吗……

    • 阴茎可能在激烈的性交活动中折断。

    阴囊和睾丸损伤

    阴囊所处的位置使其容易受损。钝性暴力（例如，踢伤或踩压）是大多数损伤的原因。但是，偶尔会发生枪伤或戳伤将阴囊和睾丸穿透。极少情况下，阴囊会发展为严重且快速进展的感染，如坏疽。如果出现坏疽，受累组织需要手术切除并给予此患者静脉输注广谱抗生素。一旦感染得到控制可完成重建手术。

    睾丸损伤会导致突发严重疼痛，通常伴有恶心和呕吐。冰袋、下体护身，以及治疗恶心和疼痛的药物通常能够有效治疗睾丸淤血（睾丸内及周边出血）。进行超声检查可确认睾丸是否破裂。破裂的睾丸需要手术修复。睾丸损伤可能会破坏产生精子或性激素的能力（主要是睾酮）。如果双侧睾丸均损伤，有必要采取睾酮替代治疗。如果只有单侧睾丸损伤，健侧的睾丸通常可代偿产生机体所需量的睾酮

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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