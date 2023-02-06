尿道是将尿液从膀胱排出体外的管道。在男性中，尿道 贯穿阴茎中部。

大多数尿道损伤发生于男性。常见的原因包括骨盆骨折和会阴骑跨伤。会阴是肛门和阴囊之间（或对于女性，在肛门和外阴之间）的区域。

尿道还可能会在对尿道直接进行手术操作期间或器械进入尿道的操作（如膀胱插管或膀胱镜检查 [经尿道将一根挠性显像管插入膀胱]）期间意外被损伤。有时，损伤可来自枪伤。极少数情况下，尿道损伤是自身造成的（患者自己将异物直接插入尿道时），或可伴随阴茎折断发生。

尿道损伤可以只表现为挫伤。尿道损伤也可能会撕裂内层，导致尿液漏入阴茎、阴囊、腹壁或会阴组织。

尿道损伤的可能并发症包括感染、出血、永久性变窄（狭窄或狭窄症）、勃起功能障碍以及无法控制排尿（尿失禁）。

（另见尿路和生殖器损伤概述。）

尿道损伤的症状 输尿管损伤最常见的症状包括男性阴茎尖端或女性尿道口出血、血尿、无法排尿和尿痛。两腿之间或阴茎可见瘀伤。发生并发症时会出现其他症状。例如，如果尿液漏至周围组织，可引发感染。另外，损伤可能会引起损伤部位附近或损伤处尿道变窄（狭窄或狭窄症），使排尿困难。男性还可能出现勃起能力受损（勃起功能障碍），由阴茎神经和血供受损所致。

尿道损伤的诊断 逆行尿道造影 对于男性患者，常通过逆行性尿路造影术确诊尿道损伤，检查时，将不透射线造影剂（一种在 X 光片上可见的液体）直接注入尿道末端，随后拍 X 光片。逆行性尿路造影术应在导管经尿道插入膀胱前完成。对于女性患者，使用一个柔式内窥镜检查膀胱内膜以及尿道情况（膀胱镜检查）。