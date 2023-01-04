化学战争抗胆碱能毒剂

有很多类型的会影响身体不同部位的化学战争毒剂。“抗胆碱能药物”是指能阻滞化学乙酰胆碱作用的药物（见抗酰胆碱能：是什么意思？）。乙酰胆碱是一种某些神经用来向肌肉和其他神经发送信号的物质（神经递质）。因此，阻断乙酰胆碱的作用，即可阻断某些神经的活动。尽管抗胆碱能药物可以用来治疗神经毒剂中毒，但抗胆碱能药物本身也可以当做失能剂来用。失能剂是被设计用来使军事人员迷失方向并失去完成任务的能力的，而不是用来引起严重损伤或死亡的。一种这样的制剂叫做毕兹（化学战争毒剂通常有比化学名更容易使用的一个到三个字母的代码）。

毕兹是一种固体，可以在环境中存在长达 3 到 4 周之久。大量伤亡一般是由吸入雾化后的毕兹引起，尽管毕兹也可以被溶解后置于环境表面上，被人们的皮肤吸收而使人中毒。

化学战争抗胆碱能毒剂损伤的症状 接触毕兹的人会出现口干、皮肤干、瞳孔放大（导致视物模糊），心跳通常会加快。他们的体温也可能高到危险程度（高体温）。他们可能会变得昏昏欲睡，随后出现看到或听到一些东西的幻觉。这些幻觉都显得特别真实和容易描述（例如，认识的人的声音、假想的电视节目、分发假想的香烟，或者奇怪的形状）。伤员可能会说话含混不清，并经常挑剔自己的皮肤或衣服。精神恍惚或昏迷可能持续几个小时到几天，但伤员会逐步的恢复。

化学战争抗胆碱能毒剂损伤的诊断 医师的评估 暴露于毕兹不能通过实验室检查被查到。对于没有服用任何有抗胆碱能副作用的药物但有症状的患者，医生会怀疑毕兹暴露