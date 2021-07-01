在最近数十年中，老年人的健康和功能改善，多数都要归功于药物。

疫苗有助于预防许多可能导致老年人死亡的感染性疾病（比如流感和肺炎）。

抗生素可有效地治疗多种严重感染，包括肺炎。

降压药能够预防中风和心脏病发作。

降糖药（胰岛素和其他抗高血糖药）使数以百万计的糖尿病患者正常生活。这些药物还同时降低了糖尿病导致的眼部及肾脏并发症的风险。

止疼药和其他对症药物使千百万关节炎患者继续维持正常水平的生活质量。

但是，药物也会有我们不想要的作用（副作用）。从中年后期开始，发生药物副作用的风险提高了。老年人对药物副作用的敏感性是非老年人的两倍以上。副作用有可能很严重，影响生活质量，甚至需要就医或住院。

老年人对药物副作用的敏感性增加可能有以下一些原因：

随着年龄增加，身体水分减少，脂肪组织的数量增加。因此，对于老年人来说，水溶性药物的浓度增加，因为可用来稀释药物的水分减少了，而脂溶性药物积聚的更多，因为可存储药物的脂肪组织增加了 (见药物分布)。

随着年龄增加，肾脏将药物排泄到尿液中的功能减弱，肝脏分解（代谢）多种药物的功能下降（见药物代谢）。因此，药物从身体排出变得困难 (见药物消除)。

老年人常常患有多种疾病，服用多种药物。

老年人服用多种药物会增加药物相互作用的风险。

专门针对老年人的药物安全量的研究很少。

老年人所患的慢性疾病往往因药物而加重或者影响药物作用原因。

由于这些衰老带来的变化，药物在老年人体内发生作用的时间延长，发生副作用的风险也升高。所以，老年人的服药量应适当减少。比如，地高辛是治疗心脏病的常用药，水溶性高，从肾脏排泄。随着年龄增加，由于身体水分减少，肾排功能下降，体内地高辛浓度增加，就会增加（如恶心和异常心律等）副作用的风险。为了预防这种问题，医生就可能减小剂量。或者使用其他药物代替。

老年人对许多药物的效用更为敏感。例如，老年人在使用某些抗焦虑药物（见表用于治疗焦虑症的药物）或睡眠辅助药物治疗失眠症时会变得更加嗜睡，并且更容易感到思维混乱。某些降低血压的药物在老年人中比非老年人中的降血作用更显著。血压下降过多可导致头晕、目眩、跌倒等副作用。如果老年人出现此类副作用，应该与医生探讨。

表格 可能对老年人造成影响的某些药物 表格

许多常用药物具有抗胆碱能效应。这些药物包括一些抗抑郁药（阿米替林和丙咪嗪）、多种抗组胺药（如非处方助眠药物中含有的苯海拉明、感冒药和过敏药）和许多抗精神病药物（如氯丙嗪和氯氮平）。老年人（尤其是存在记忆障碍的老年人）尤其容易受到抗胆碱能的影响，包括思维混乱、视力模糊、便秘、口干和排尿困难。一些抗胆碱作用，比如减少震颤（治疗帕金森病）和缓解晕车效果满意，但大多数则不然。

抗胆碱作用:. 什么意思？

药物出现副作用可能是由于其相互作用于：

某种疾病、症状或状况，而不是服用药物针对的某种疾病、症状或状况（药物与疾病间的相互作用）

其他药物（药物与药物间的相互作用）

食物（药物和食物相互作用）

药用草药（药物与药用草药间的相互作用）

由于老年人往往身患多种疾病，比年轻人服用更多的药物，所以也更容易出现药物-疾病相互作用和药物-药物相互作用。在许多药物与疾病间的相互作用中，服药会加剧疾病、症状或病情恶化（见表老年人中可能因药物加重的某些疾病和症状）。

表格 药物会加重的一些老年人疾病和症状 表格

患者、医生和药师可以采取措施降低药物风险（药物-疾病相互作用和药物-药物相互作用）。由于非处方药和草药可能和其他药物发生反应，患者在将这些药物与处方药同时服用时也应该咨询医生或药师。

不按医生指导用药（称为不依从）是有风险的（请参阅药物治疗依从性）。单纯的年龄因素不会降低按医嘱服药的依从性。但是，可能多至半数的老年人没有按照医嘱服药。不服药、药量过少或者过多都可能出现问题。为了减少副作用减少药量看似合理，但做任何改变之前咨询医生才是正确的作法。