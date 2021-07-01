药物是最常见的医学干预措施，也是老年人重要的治疗手段。如果没有药物，许多老年人会生活质量受损或过早死亡。
你知道吗……
老年人常患有多种慢性疾病，比如高血压，糖尿病和关节炎，所以也会比年轻人服用更多的药物。患有慢性病的老年人使用的大多数药物都要连续服用数年。有些治疗感染、疼痛或便秘的药物也会短期服用。几乎 90% 的老年人定期服用至少一种处方药，几乎 80% 定期服用至少 2 种处方药，而 36% 定期服用至少 5 种不同的处方药。如果把非处方药和膳食补充剂也计算进来，这些比率甚至更高。身体虚弱、入院或入住护理院的老年人服用的药物最多。入住护理院的老年人日常服用多种不同处方药。
老年人还服用多种非处方药 (OTC)。许多非处方药对老年人都有潜在危害（请参阅非处方药注意事项：老年人）。
处方药的好处和风险
在最近数十年中，老年人的健康和功能改善，多数都要归功于药物。
疫苗有助于预防许多可能导致老年人死亡的感染性疾病（比如流感和肺炎）。
抗生素可有效地治疗多种严重感染，包括肺炎。
降压药能够预防中风和心脏病发作。
降糖药（胰岛素和其他抗高血糖药）使数以百万计的糖尿病患者正常生活。这些药物还同时降低了糖尿病导致的眼部及肾脏并发症的风险。
止疼药和其他对症药物使千百万关节炎患者继续维持正常水平的生活质量。
但是，药物也会有我们不想要的作用（副作用）。从中年后期开始，发生药物副作用的风险提高了。老年人对药物副作用的敏感性是非老年人的两倍以上。副作用有可能很严重，影响生活质量，甚至需要就医或住院。
老年人对药物副作用的敏感性增加可能有以下一些原因：
随着年龄增加，身体水分减少，脂肪组织的数量增加。因此，对于老年人来说，水溶性药物的浓度增加，因为可用来稀释药物的水分减少了，而脂溶性药物积聚的更多，因为可存储药物的脂肪组织增加了 (见药物分布)。
随着年龄增加，肾脏将药物排泄到尿液中的功能减弱，肝脏分解（代谢）多种药物的功能下降（见药物代谢）。因此，药物从身体排出变得困难 (见药物消除)。
老年人常常患有多种疾病，服用多种药物。
老年人服用多种药物会增加药物相互作用的风险。
专门针对老年人的药物安全量的研究很少。
老年人所患的慢性疾病往往因药物而加重或者影响药物作用原因。
由于这些衰老带来的变化，药物在老年人体内发生作用的时间延长，发生副作用的风险也升高。所以，老年人的服药量应适当减少。比如，地高辛是治疗心脏病的常用药，水溶性高，从肾脏排泄。随着年龄增加，由于身体水分减少，肾排功能下降，体内地高辛浓度增加，就会增加（如恶心和异常心律等）副作用的风险。为了预防这种问题，医生就可能减小剂量。或者使用其他药物代替。
老年人对许多药物的效用更为敏感。例如，老年人在使用某些抗焦虑药物（见表用于治疗焦虑症的药物）或睡眠辅助药物治疗失眠症时会变得更加嗜睡，并且更容易感到思维混乱。某些降低血压的药物在老年人中比非老年人中的降血作用更显著。血压下降过多可导致头晕、目眩、跌倒等副作用。如果老年人出现此类副作用，应该与医生探讨。
可能对老年人造成影响的某些药物
药物
用法
问题
α肾上腺素能阻滞剂用于治疗高血压（如多沙唑嗪、哌唑嗪和特拉唑嗪）
治疗高血压
这类药物不得用于治疗高血压。
这些药物的使用增加了直立性低血压（站起时血压突然降低）的风险。
这些药物会使女性难以屏住尿液。
α-肾上腺素能激动剂（如可乐定、胍那苄、胍法辛、甲基多巴、利血平）
治疗高血压
通常不得使用这些药物来治疗高血压，除非其他药物无效。
使用这些药物可能导致直立性低血压和异常的心率缓慢，并可能造成大脑反应迟缓。
甲基多巴和利血平可能导致抑郁。
利血平会引起勃起功能障碍（阳萎）。
哌替啶
缓解疼痛
哌替啶是阿片类药物，经常引起思维混乱，有时可引起癫痫发作。正如所有阿片类药物一样，它也常导致便秘、尿潴留、瞌睡及思维混乱。哌替啶口服时会降低药效。
胺碘达隆
治疗心律异常
除特殊情况外，胺碘酮通常不应作为治疗心房颤动（心律异常）的首选药物。
胺碘酮可能会增加甲状腺疾病、肺部疾病和长 QT 综合征（本身会引起严重的心律异常）的风险。
抗抑郁药（老式药，如阿米替林、阿莫沙平、氯米帕明、地昔帕明、高剂量多塞平、丙咪嗪、去甲替林、帕罗西汀、普罗替林和曲米帕明）
抑郁症治疗
这些老式抗抑郁药物具有强效抗胆碱能作用。*它们还会增加跌倒、便秘、口干、严重瞌睡和心律异常的风险。
有抗胆碱能作用*的抗组胺药（老式药）（如溴苯那敏、卡比沙明、氯苯那敏、氯马斯汀、赛庚啶、右溴苯那敏、右氯苯那敏、地苯海明、苯海拉明、多西拉敏、羟嗪、美克洛嗪、异丙嗪和曲普立啶）
很多非处方和处方抗组胺药都有很强的抗胆碱能作用。*
这些抗组胺药可引起瞌睡和思维混乱，经常使用还会引起便秘、口干和排尿困难。
咳嗽和感冒药以及就寝时使用的止痛药中通常含抗组胺药。
将这些药物用于助眠时，还可能会形成耐药性。
抗帕金森药物（苯甲托品和苯海索）
治疗帕金森病
还有多种有效药物。
苯托品和苯海索具有很强的抗胆碱能作用。*
抗精神病药物（如氯丙嗪、氟哌啶醇、噻吩噻吩、利培酮、奥氮平、喹硫平和阿立哌唑）
治疗现实脱节（精神错乱），或者治疗痴呆引起的行为混乱（尚有争议）
有时用于治疗恶心（通常仅氯丙嗪）
抗精神病类药物可能导致瞌睡、运动障碍（类似帕金森症）以及无法自控的面部抽搐。某些这类药物也具有抗胆碱作用。*有些副作用有可能是致命的。只有存在精神病时才可使用抗精神病类药物，同时需要医生密切监护患者。
给痴呆症患者服用时，抗精神病药物会增加中风和死亡的风险。
甲氧氯普胺
有时用于治疗重度胃酸返流、恶心、头痛或糖尿病患者的胃排空缓慢
胃复安会引起瞌睡和运动障碍（类似帕金森病）。通常，胃复安的使用时间不得超过 3 个月。
巴比妥类药物（如异戊巴比妥、仲丁巴比妥、布他比妥、甲基苯巴比妥、戊巴比妥、苯巴比妥和司可巴比妥）
镇静、缓解焦虑或帮助睡眠
人们可能会依赖这些药物，药物的助眠效果可能丧失，即使服用低剂量的药物也可能过量。
苯二氮平类药物（如阿普唑仑、利眠宁、利眠宁与阿米替林、环奎二苯酯与氯氮卓[单独使用或与阿米替林或环奎二苯酯联合使用]、氯硝西泮、氯氮卓、安定、舒乐安定、氟西泮、劳拉西泮、奥沙西泮、夸西泮、羟基安定、三唑仑）
镇静、缓解焦虑或帮助睡眠
这些药物可能导致瞌睡或行走时失去平衡。跌倒、骨折和发生机动车事故的风险增加。
这类药物在老年人身上作用持久（常超过数天）。
某些催眠药物（如右旋佐匹克隆、扎来普隆和唑吡坦）
帮助睡眠
这些药物的副作用与苯二氮平类药物的副作用相似。最好仅在短期内使用这些药物。
Desmopressin
帮助控制夜间排尿
去氨加压素引起低钠血症（血液中钠水平低）的风险高。去氨加压素不宜用于治疗夜间排尿过多，因为有更安全的替代方法。
随着年龄增长，肾脏排泄地高辛的能力下降。大剂量用药可能导致中毒。副作用包括食欲下降、恶心和思维混乱。
潘生丁（速释）†
降低血栓风险，或提高血流速度
潘生丁在老年人中经常导致站立时血压低。和其他抗栓药联用增加出血的风险，比如阿司匹林或抗凝药华法林。
减轻或防止消化道肌肉痉挛的药物（抗痉挛药，如阿托品[滴眼剂除外]、颠茄生物碱、环奎二苯酯/氯氮卓、双环胺可马托品[滴眼液除外]、莨菪碱、甲基东莨菪碱、丙胺太林和东莨菪碱）
这些药物具有强烈的抗胆碱作用*，在老年人中经常引发副作用。效用值得怀疑，特别是老年人对低剂量的耐药性。
麦角甲磺酸和异克舒令
扩张血管
这些药物对任何年龄的患者都无效。
有孕酮或无孕酮的雌激素
治疗骨质疏松症并帮助缓解更年期症状，例如潮热、盗汗和阴道干燥。
对老年女性来说，雌激素增加了乳腺癌和子宫（子宫内膜）癌的风险，并可能增加中风、心脏病和痴呆的风险。阴道雌激素产品似乎可安全有效地治疗发生性行为时的疼痛、尿路感染和其他阴道症状。
组胺-2 (H2) 拮抗剂（如甲氰咪胍、法莫替丁、尼扎替丁和雷尼替丁）
甲氰咪胍的常用剂量存在药物相互作用，可导致副作用，特别是思维混乱。
某种程度上，大剂量的法莫替丁、尼扎替丁和雷尼替丁可能存在一些副作用，尤其是思维混乱。
对于认知受损的患者来说，这些药可能会加重记忆问题和思维问题。
以按比例增减的方式给予胰岛素（根据当前血糖[葡萄糖]水平给予的仅含短效或速效胰岛素的胰岛素方案，除非与长效胰岛素一起使用）
治疗糖尿病
通过这种方式摄入，胰岛素可能导致危险性低血糖，与随餐摄入固定剂量的胰岛素相比，在控制糖尿病的效果上没有优势。
液状石蜡
治疗便秘
采用口服时，矿物油可能会被吸入肺部，导致肺部损伤。
雄性激素（如睾酮和甲基睾酮）
低睾酮水平（称为男性性腺机能减退）
只有在男性睾丸激素水平低并产生明显症状时才能使用这些激素。使用这些激素可能引发心脏病，并加重前列腺疾病（避免在患有前列腺癌的男性中使用）。
Megestrol
增加食欲和帮助恢复体重
甲地孕酮可引起血栓并可能增加死亡的风险，在帮助增加体重方面的效果可能并不理想。
肌松药（比如肌安宁、氯唑沙宗、环苯扎林、美他沙酮、美索巴莫和奥昔布宁）
缓解肌肉痉挛
多数肌松药都具有抗胆碱作用。*还可引起瞌睡和虚弱，从而增加跌倒和骨折的风险。为避免老年人副作用而应用低剂量肌肉松弛剂的有效性尚不明确。风险很可能超过获益。
硝苯地平（速释型）
如果服用硝苯地平速释胶囊，可能会造成降压过度，有时会导致类似于心脏病发作的症状（例如胸闷和胸痛）。
治疗膀胱感染
长期使用呋喃妥英会导致副作用（如肺损伤）。如果肾脏功能下降，用于治疗膀胱感染的效果可能并不理想。
非甾体类抗炎药（如阿司匹林、双氯芬酸、二氟尼柳、依托度酸、非诺洛芬、布洛芬、吲哚美辛、酪洛芬、酮咯酸、甲氯芬那酸、甲灭酸、美洛昔康、萘丁美酮、萘普生、奥沙普秦、吡罗昔康、苏灵大和甲苯酰吡啶乙酸）
COX-2 抑制剂（塞来昔布）
缓解疼痛及炎症
长期使用非甾体抗炎药可能引起消化性溃疡疾病或胃肠出血，除非另种药可以保护胃部。非甾体抗炎药和塞来昔布还会损害肾功能，加重心力衰竭的风险。
在所有非甾体抗炎药中，吲哚美辛的副作用最大。它还会引发思维混乱和头晕。
质子泵抑制剂
减少胃酸产生并治疗胃酸返流和溃疡
长期使用质子泵抑制剂会增加由艰难梭菌感染引起的重度腹泻、骨质流失和骨折以及维生素 B12 缺乏的风险。
磺酰脲类药物（长效型，如氯磺丙脲、格列美脲和优降糖 [也称为格列本脲]）
治疗糖尿病
氯磺丙脲的作用时间长。对于老年人，该类药物可能导致低血糖（低血糖症）并持续数小时。氯磺丙脲也可以导致肾脏保留过多水分，降低血钠水平。
格列本脲和格列美脲也可导致低血糖持续数小时。
*抗胆碱作用包括思维混乱、视物模糊、便秘、口干、头晕、失去平衡和排尿困难。
†双嘧达莫也用于阿司匹林的缓释配方中。该产品用于防止有中风史的老人再次中风，未包含在此表中。
COX-2 抑制剂 = 昔布类; NSAID = 非甾体抗炎药。
改编自2019 年美国老年医学会 Beers 标准专家组更新：美国老年医学会老年人潜在不恰当用药 Beers Criteria® 标准更新 J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019. doi:10.1111/jgs.15767
许多常用药物具有抗胆碱能效应。这些药物包括一些抗抑郁药（阿米替林和丙咪嗪）、多种抗组胺药（如非处方助眠药物中含有的苯海拉明、感冒药和过敏药）和许多抗精神病药物（如氯丙嗪和氯氮平）。老年人（尤其是存在记忆障碍的老年人）尤其容易受到抗胆碱能的影响，包括思维混乱、视力模糊、便秘、口干和排尿困难。一些抗胆碱作用，比如减少震颤（治疗帕金森病）和缓解晕车效果满意，但大多数则不然。
抗胆碱作用:. 什么意思？
药物引起的抗胆碱作用阻止了乙酰胆碱的功能。乙酰胆碱是一种由神经细胞产生的化学信使（神经递质），可以向邻近神经细胞或肌肉和腺体内的细胞传递神经信号。乙酰胆碱帮助细胞之间实现“对话”。乙酰胆碱有助于记忆，学习和集中注意力。同时有助于控制心脏，血管，呼吸道，泌尿及消化器官的功能。药物阻断乙酰胆碱的作用会破坏这些器官的正常功能。
许多常用药物具有抗胆碱能效应。此类药物大多没有这些副作用。抗胆碱作用包括以下方面：
但是，抗胆碱能药物也可能产生有益作用，例如帮助控制震颤、恶心或膀胱过度活动症。
老年人更容易遭受抗胆碱药的副作用，因为体内乙酰胆碱的量会随着年龄增长而减少。老年人常常遭受抗胆碱药的副作用，是因为乙酰胆碱的总量随年龄老化而减少，抗胆碱药对乙酰胆碱的阻滞比例增高。而且，身体多处的细胞（消化道）的乙酰胆碱受体减少。所以，医生往往尽量避免将具有抗胆碱作用的药物应用于老年人。
药物出现副作用可能是由于其相互作用于：
某种疾病、症状或状况，而不是服用药物针对的某种疾病、症状或状况（药物与疾病间的相互作用）
其他药物（药物与药物间的相互作用）
食物（药物和食物相互作用）
药用草药（药物与药用草药间的相互作用）
由于老年人往往身患多种疾病，比年轻人服用更多的药物，所以也更容易出现药物-疾病相互作用和药物-药物相互作用。在许多药物与疾病间的相互作用中，服药会加剧疾病、症状或病情恶化（见表老年人中可能因药物加重的某些疾病和症状）。
药物会加重的一些老年人疾病和症状
疾病或症状
药品
NSAID（如布洛芬和萘普生）
抗精神病药物
皮质类固醇
具有镇静作用的药物（如苯二氮平类药物、镇静剂和安眠药，包括艾司佐匹克隆、扎来普隆和唑吡坦）或抗胆碱能作用*
组胺-2 (H2) 拮抗剂（甲氰咪胍、法莫替丁、尼扎替丁、雷尼替丁）
哌替啶
乙酰胆碱酯酶抑制剂（例如多奈哌齐、加兰他敏、利凡斯的明）、外周 α-1 受体阻滞剂（用于治疗老年男性的高血压或前列腺症状，例如多沙唑嗪、哌唑嗪、特拉唑嗪）、一些三环类抗抑郁药（例如阿米替林、多塞平、丙咪嗪）、抗精神病药（如氯丙嗪、硫利达嗪、奥氮平）和 β 受体阻滞剂（如美托洛尔、阿替洛尔、卡维地洛）
有镇静作用的药物（如抗癫痫药物、抗精神病药物、苯二氮卓类、艾司佐匹克隆、扎来普隆和唑吡坦）、抗抑郁药和阿片类药物
西洛他唑
一些（非二氢吡啶类）钙通道阻滞剂（地尔硫卓、维拉帕米），通常用于治疗高血压
NSAID、COX-2 抑制剂、噻唑烷二酮类（吡格列酮、罗格列酮）、决奈达隆
某些止吐药（胃复安、普鲁氯嗪、异丙嗪）和大多数抗精神病药物（奎硫平、氯氮平和匹莫范色林等少数药物除外）
消化性溃疡疾病或胃出血
阿司匹林和大多数非甾体抗炎药
女性尿失禁
多沙唑嗪、经口腔或皮肤（不是直接用于阴道）给药的雌激素、哌唑嗪、特拉唑嗪
具有抗胆碱作用*的药物、含减充血剂的感冒药或抗组胺药和减充血剂联合用药
*抗胆碱作用包括思维混乱、视物模糊、便秘、口干、头晕、失去平衡和排尿困难。
COX-2 抑制剂 = 昔布类; NSAID = 非甾体抗炎药。
改编自2019 年美国老年医学会 Beers 标准专家组更新：美国老年医学会老年人潜在不恰当用药 Beers Criteria® 标准更新 J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019. doi:10.1111/jgs.15767
患者、医生和药师可以采取措施降低药物风险（药物-疾病相互作用和药物-药物相互作用）。由于非处方药和草药可能和其他药物发生反应，患者在将这些药物与处方药同时服用时也应该咨询医生或药师。
不按医生指导用药（称为不依从）是有风险的（请参阅药物治疗依从性）。单纯的年龄因素不会降低按医嘱服药的依从性。但是，可能多至半数的老年人没有按照医嘱服药。不服药、药量过少或者过多都可能出现问题。为了减少副作用减少药量看似合理，但做任何改变之前咨询医生才是正确的作法。
实现用药最大获益和降低风险
老年人及其照顾者可以做很多事来提高服药的收益，同时降低风险。任何与药物有关的问题都要咨询医生或药师。按指导服药并与医生沟通是预防风险，保持健康的关键。
了解疾病及其治疗药物：
留存所有医学问题和药物过敏列表。
给所有正在服用的药物列一个清单，包括非处方药和保健药（包括维生素，微量元素和草药）。
了解服用每种药物的原因以及它们应有的益处。
了解每种药物的副作用，以及发生副作用后如何处理。
了解如何服用每种药物，包括一天服药的时间、是否可以随餐服用或者是否可以与其他药物同时服用，以及何时停用。
了解漏服后如何处理。
通过询问医生、护士、药剂师把服药方法记录下来（因为这些信息容易被遗忘）。
正确用药：
按指导服药。
记忆辅助工具（如药物管理者）帮助按指导服药。
停药前有任何问题请咨询医生，例如，出现副作用、药物似乎不起作用或药物的高价格难以承担。
对于以前的药方中不用的药要坚决丢弃，除非医生、护士或药剂师另有指示。
丢弃药物时，按照标签上的处理指示，审查在美国食品和药物管理局的网站的信息，带药物到授权处置中心（可能在药房或地方执法网站）。用猫砂或咖啡渣混合药物,用塑料或类似材料紧紧包裹，置于一个可密封或防水容器或袋中，并扔进垃圾桶。
不要服用他人药物，即使患有相似的疾病。
了解药物的有效期，不用过期药。
与医生或药师常联系：
所有的药物都从一家药房获得，最好是一家提供综合服务（包括检验可能存在的药物相互作用）且对每一个患者都有完整用药记录的药房。
如有要求，约见医生时带上所有药物。
定期和医生、护士或药剂师讨论药物清单和疾病清单，确定用药是否正确以及是否持续用药。例如，患者可用如下方法进行自我测试：告诉医疗保健专业人员如何服用全部药物，并询问他们自己的陈述是否正确。
当药物有所变化时要和医生、护士或药师重新讨论药物清单（医生和药师可以检查药物之间是否有相互作用）。
所有非处方药和保健药都要让医生或药师知道，包括维生素，微量元素和中药。
加用新药前要咨询医生。
出现可能与服药有关的症状（例如新症状或意外症状）时要告知医生或药剂师。
如果服药方案过于复杂，向医生或药师询问如何简化方案。
如果在不止一个医生处就医，要确保每一个提供诊疗的医生都知道你正在服用的所有药物。
要求药师用大号字体打印药物标签，确保可以认读。
要求药师把药物放在方便打开和关闭的容器内。
记住按医嘱服药
为了利用药物的益处，必须记住不光是要吃药，还要在正确的时间以正确的方法吃药。如果同时服用多种药物，服药时间表就会相对复杂。比如，为了避免药物的相互作用，不同药物服用时间不同。一些药物需要随餐服用。而有些药物却要空腹服用。服药安排时间越复杂，人们就越有可能出错。比如，二膦酸盐（例如阿仑膦酸、利塞膦酸和伊班膦酸）有助于增加骨密度，要求空腹服用，同时仅用水送服（至少一整杯）。如果同时进食其他液体或食物，药物吸收会受到影响，效果也会下降。
如果老年人有记忆问题，执行复杂的时间表会更加困难，所以，他们常常需要家人的帮助。此类老年人常常需要家属的帮助。可以要求医生简化时间表。医生有义务简化服药时间表，一方面改善时间表使服药变得更方便，另一方面要尽可能减少每日服药的总量。而且，随着时间的推移，可能无需再服用某些药物，因而可以停药。
以下工具可以帮助老年人记住按医嘱服药：
记忆辅助工具
药盒
智能手机应用程序
记忆辅助工具
辅助记忆可以帮助老年人记住服药。例如，把服药和某种日常活动（比如进餐）联系起来。
药盒
药师可以提供有助于患者按医嘱服药的药盒。一周或两周之内的每日药量被分别放置在有日期或时间标记的塑料格子内，这样患者可通过注意到空格子而按顺序取服。有些药房提供药物泡罩包装服务，每日需要服用的药物被封在一个个小泡内，方便取用，但费用较高。但是，此类包装可能会增加一点费用。此外，许多药店可以调整续药时间表，以便患者在每月的某天之内获取所有常规药物。这样可以减少思维混乱，有助于减少患者前往药房的次数，并最大限度地减少续药时的失误。
Robert S. Porter医学博士提供的照片
更加精致的容器还有计算机提醒系统。这些容器在服药时间会发生哔哔声、闪烁或讲话。
智能手机（移动电话）应用程序
可在多个智能手机和平板电脑上下载帮助患者服药的应用。这些应用可以帮助老年人或其家属记住按时服药。很多应用包括可发送到设备的提示功能。有些应用是收费的。
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