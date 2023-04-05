再加压治疗是指在高压（至少 1.9 个大气压）密闭舱里给予数小时纯氧的治疗方法。

（另见潜水损伤概述。）

高压治疗通过以下四个方面对血液的作用来治疗潜水病：

增加氧气比例

降低氮气比例

降低一氧化碳比例

减小气泡体积

减轻炎症（抗炎作用）

在潜水者中，再加压治疗最常用于治疗减压病和动脉气体栓塞，但也可用于治疗一氧化碳中毒。

当主要为了给予高浓度氧，而非用于治疗减压病或动脉气体栓塞时，高压舱内进行的氧疗常被称为高压氧治疗。高压氧治疗也用于治疗和潜水无关的一些其他疾病。

高压氧治疗的疾病

对于减压病，再加压治疗越早开始，效果越好。但即便浮出水面后数天才开始再加压也有帮助。有供多人使用的氧舱和单人使用的氧舱。通常每天给予 1 或 2 次最长 300 分钟的治疗。最常用的是 2.5～3 个大气压的纯氧。

在妊娠期间，针对急性病（例如减压病或一氧化碳中毒）进行单次再加压治疗通常被认为是安全的。但通常在妊娠期间避免多次高压氧治疗，因为高浓度氧可能对胎儿产生有害影响。再加压治疗可能会导致类似于气压伤的问题。还可能会引起短暂近视、血糖低（低血糖症），或极少情况下出现肺的毒性作用和癫痫。

肺萎陷（气胸）者在再加压治疗前可能需要一根胸管（胸廓造口术）。

大多数潜水员应该知道最近的加压舱的位置，到达它最快速的工具以及可以电话咨询的最合适的资源。还可通过潜水员警报网络(919-684-9111) 或杜克潜水医疗(919-684-8111) 随时获取这些信息。