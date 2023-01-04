肝衰竭是指肝脏功能严重恶化。
肝衰竭可由肝脏疾病或者肝损害所引起。
常见的症状包括黄疸（皮肤和眼睛变黄）、乏力及食欲减退。
其他的症状包括腹腔内液体积聚（腹水），皮肤易出现青紫及出血倾向。
医生通常可以根据症状、体格检查和血液检查的结果来诊断肝衰竭。
治疗通常包含控制蛋白的摄入、限盐饮食、彻底戒酒及病因治疗，但有时需要进行肝移植。
（也请参见肝病概述。）
并发症
由于肝功能异常，下列许多情况都可能出现：
肝脏不能再充分处理胆红素（衰老红细胞分解时形成的废物），因此，无法从体内排出的胆红素。胆红素会在血液中积聚并沉积在皮肤上，从而产生黄疸。
肝脏不能再合成足够的可以帮助凝血的蛋白质，从而导致皮肤易出现瘀伤及出血（凝血障碍）。
将血液从肠道运送到肝脏的静脉血压通常异常增高（称为门静脉高压症）。
腹腔内积水（腹水）。
脑功能可能受损，因为肝脏不能正常地清除有毒物质，使这些物质在血液中积聚。这种疾病被称为肝性脑病。
可能形成的新静脉（被称为侧支血管）可绕过肝脏。这些静脉常在食道和胃部形成，并扩张和变迂曲。这些静脉——称为食管（食管静脉曲张）或胃部静脉曲张（胃静脉曲张）——非常脆弱且容易出血。
半数的肝衰竭患者会出现肾功能障碍。导致肾衰竭的肝衰竭称为肝肾综合征。
当免疫系统失常时，感染风险会增加。
肝衰竭的病因
肝衰竭可起源于许多类型的肝病，包括病毒性肝炎（乙肝或丙肝最为常见）、肝硬化以及酒精或药物（如）引起的肝损害。
在肝衰竭出现前，大部分肝组织已经受到损害。肝衰竭可在数天或数周内迅速进展（急性肝衰竭）也可在数月或数年内逐渐发展（慢性肝衰竭）。
肝衰竭的症状
肝衰竭的患者通常具有黄疸、腹水，肝性脑病及全身状况恶化。黄疸会使人眼白和皮肤发黄。腹水可导致腹部膨胀。肝性脑病可引起精神错乱或者昏睡。大多数患者还会出现疲乏、虚弱、恶心、食欲不振等一般症状。
患者呼出的气体有发霉的甜味，
且容易出现瘀伤或出血。在其他人身上轻微的出血（如很小的一个伤口或者鼻出血），在患者身上会出血不止，而且医生也很难止血。失血可导致低血压（血压过低）和休克。
急性肝衰竭患者可能会在几天之内从健康濒临死亡。急性肝衰竭是一种医疗急症，如果可能的话，应在肝移植中心对患者进行评估。慢性肝衰竭患者，健康的恶化可能非常缓慢，直到发生一些突发性的医疗事件，如呕血或便血。呕吐物或粪便中的血液通常是由食道和胃静脉曲张出血而引起的。
如出现肾衰竭，体内产生和排出的尿液量会减少，导致毒物质在血液中累积。
最终，患者会变得呼吸困难。
如果不治疗或肝脏病症进行性加重，最终肝衰竭是致命的。即使治疗后，肝衰竭也可能是不可逆的。有些人会死于肾衰竭；有些人罹患肝癌。
肝衰竭的诊断
医师的评估
血液化验
医生通常可根据症状和体检结果诊断肝衰竭。血液检查用来评估肝功能，通常其会显示严重受损。
为了检查可能的病因，医生会询问患者已服用的所有物质，包括处方药和非处方药、草药及营养补充剂。还需要进行血液检测以确定可能的病因。
可通过其他检查（如尿液检查）和其他血液测试，以及通常的胸部 X 光来检查可能出现的问题，包括脑功能恶化、肾衰竭和感染。检查可视患者的症状频繁进行。
肝衰竭的治疗
病因治疗
急性肝衰竭应立即治疗
有时需进行肝移植
治疗通常取决于病因及特殊的症状。无论是急性或是慢性的肝衰竭，其治疗原则是相同的。
饮食限制
患者还应限制钠（在盐和许多食物中）的摄入量低于每天 2,000 mg，以防止腹腔内液体积聚。患者应彻底戒酒，因为酒精可加重肝损害。
急性肝衰竭
急性肝衰竭是一种医疗急症。如果可能，应在肝移植中心对患者进行评估，并在重症监护病房中进行管理。治疗可包括
针对低血压：静脉注射液体和药物，令低血压升高
针对肝性脑病：可行的治疗，如乳果糖（泻药）和抗生素
针对感染：抗生素或抗真菌药物
针对低血糖：静脉注射葡萄糖（一种糖）
针对出血：输注新鲜冷冻血浆（血液中包含促进血液凝块的蛋白质（称为凝血因子）的液体部分），必要时输注全血
需要时，应将一根塑料气管经口插入气管，有时需使用机械呼吸机辅助呼吸。
肝移植
如能及时进行肝移植，可以恢复肝功能，有时可以让患者一直健康地存活下去，就如同他们曾经没有患过肝脏疾病。但只有少数肝衰竭患者适宜做肝移植。