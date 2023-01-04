肝衰竭的患者通常具有黄疸、腹水，肝性脑病及全身状况恶化。黄疸会使人眼白和皮肤发黄。腹水可导致腹部膨胀。肝性脑病可引起精神错乱或者昏睡。大多数患者还会出现疲乏、虚弱、恶心、食欲不振等一般症状。

患者呼出的气体有发霉的甜味，

且容易出现瘀伤或出血。在其他人身上轻微的出血（如很小的一个伤口或者鼻出血），在患者身上会出血不止，而且医生也很难止血。失血可导致低血压（血压过低）和休克。

急性肝衰竭患者可能会在几天之内从健康濒临死亡。急性肝衰竭是一种医疗急症，如果可能的话，应在肝移植中心对患者进行评估。慢性肝衰竭患者，健康的恶化可能非常缓慢，直到发生一些突发性的医疗事件，如呕血或便血。呕吐物或粪便中的血液通常是由食道和胃静脉曲张出血而引起的。

如出现肾衰竭，体内产生和排出的尿液量会减少，导致毒物质在血液中累积。

最终，患者会变得呼吸困难。

如果不治疗或肝脏病症进行性加重，最终肝衰竭是致命的。即使治疗后，肝衰竭也可能是不可逆的。有些人会死于肾衰竭；有些人罹患肝癌。