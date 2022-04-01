肾脏是豆形器官，是尿路的主要组成部分。每个长约 4-5 英寸（12 厘米），重约三分之一磅（150 克）。位于腹膜后脊柱的两侧，腹膜后还有消化器官。
每侧肾脏都接受发自主动脉的肾动脉供血。肾动脉的血逐渐流入次级动脉，最小的为小动脉。血液经小动脉流入肾小球，形成微血管丛，称为毛细血管球。血液同样经小动脉流出肾小球，进入小静脉。若干小静脉汇合为一个大的肾静脉，血液经由它流出肾脏。
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肾单位是滤过血液和产生尿液的微观单位。每个肾脏包含大约100万个肾单位。每个肾单位包含一个肾小球，后者被壁薄、碗状结构（鲍曼囊）所包绕。另外，每个肾单位还包括从鲍曼囊腔（鲍曼腔）引流液体（不久变为尿液）的细小管道（肾小管）。每个肾小管有三个相互连接的部分：即近曲小管、亨利袢以及远曲小管。肾单位的第三部分是集合管，液体从肾小管流入集合管。液体离开集合管后，被视为尿液。
肾脏由外层的皮质和内层的髓质组成。所有的肾小球都位于皮质，而肾小管则分布于皮质和髓质。尿液从成千上万个肾单位的集合管引流入一个杯状结构，称为（肾盏）。每个肾脏包含若干个肾盏，它们将尿液引流入一个中心腔称为肾盂。尿液从肾盂流入输尿管。
肾脏功能
正常情况下，两个肾脏的所有功能完全可以由一个健康肾脏完成。有些人天生只有一个肾脏，另有些人选择捐献一个肾脏，用于为患有肾衰竭的其他人做肾移植。一侧肾脏还可能由于疾病或外伤而严重毁损。
肾脏的主要功能是
保持机体中水和矿物质（包括电解质）的适当平衡
其他肾功能包括
滤过和排泄机体对食物、药物及有害物质（毒素）进行处理产生的的代谢废物
血压调节
分泌某些激素
水和电解质平衡
人体需要规律摄取水以维持生命。食物的代谢过程也可以产生一定量的水。如果机体摄入的水与排出的水不匹配，水平衡被打破，人会生病，甚至死亡。体内水过多会稀释电解质，而水过少又会使其浓缩。机体的电解质必须维持在一定的浓度范围。肾脏调节着并有助于维持水和电解质的恰当平衡。
血液以较高的压力进入肾小球。血液中的液体成分大多经肾小球的小孔滤过，留下血细胞和绝大部分大分子物质，如蛋白质。清亮的滤过液流经鲍曼囊，进入与鲍曼囊腔连接的近曲小管。在健康成人，每天约有180L液体滤出到肾小管。其中绝大部分水和电解质被肾脏重吸收。只有 1.5%～2% 生成尿液被排泄。为了进行重新吸收，肾单位的不同部分主动分泌并重新吸收不同的电解质，同时也可吸收水，而肾单位的其他部分会改变对水的渗透性，从而使较多或较少的水回到血液循环中。这一过程比较复杂。
在肾小管的第一部分（近曲小管），大部分钠、水、葡萄糖和其他滤过的物质被重吸收，最终重新进入血液。在肾小管的第二部分（亨利袢），钠、钾和氯化物被泵出（重吸收）。因此，剩余的液体会越来越稀释。稀释的液体通过肾小管的第三部分（远曲小管），其中钠进一步被泵出，作为交换，钾和酸被泵入。
来自若干肾单位的小管液进入集合管。在集合管中，液体可以继续被稀释，或者水分也可以被重吸收入血，使得尿液浓缩。水的重吸收受抗利尿激素（垂体产生）和其他激素的调节。这些激素有助于调节肾脏功能、控制尿液成分，从而保持机体的水、电解质平衡。
泌尿系统视图
滤过和排泄
在机体代谢食物时，产生一定的废物，需要被清除到体外。蛋白质代谢的废物主要以尿素氮的形式排泄。尿素氮可以自由通过肾小球进入小管液，而且它不被重吸收，因此可以直接进入尿液。
机体不需要的其他物质，包括代谢产物如酸、毒素及药物，被肾小管细胞主动分泌到尿液中（尿液因此而有其特殊的气味）。
血压调节
肾脏的另一个功能是通过排泄过量的钠来调节人体血压。如果排泄的钠过少，血压就会上升。肾脏也通过产生一种叫肾素的酶来调节血压。当血压低于正常水平时，肾脏会分泌肾素进入血流，肾素激活肾素-血管紧张素-醛固酮系统，从而使血压升高。肾脏还制造促使血管收缩并帮助提高血压的尾加压素。肾衰竭的患者调节血压的能力降低，容易发生高血压。
分泌激素
通过分泌激素，肾脏还调节其他重要功能，比如红细胞的产生及骨骼的生长和维持。
肾脏产生的激素叫促红细胞生成素，可以刺激骨髓生成红细胞。随后，骨髓产生的红细胞被释放入血。
健康骨骼的生长和维持是一个复杂的过程，有赖于包括肾脏在内的多个器官系统。肾脏有助于调节钙和磷等矿物质的水平，后者对骨骼的健康至关重要。肾脏对钙磷水平的调节是通过将由皮肤产生、也存在于多种食物中的无活性的维生素 D转化为有活性的维生素 D（骨化三醇）来实现的。