肾脏是豆形器官，是尿路的主要组成部分。每个长约 4-5 英寸（12 厘米），重约三分之一磅（150 克）。位于腹膜后脊柱的两侧，腹膜后还有消化器官。

每侧肾脏都接受发自主动脉的肾动脉供血。肾动脉的血逐渐流入次级动脉，最小的为小动脉。血液经小动脉流入肾小球，形成微血管丛，称为毛细血管球。血液同样经小动脉流出肾小球，进入小静脉。若干小静脉汇合为一个大的肾静脉，血液经由它流出肾脏。

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肾单位是滤过血液和产生尿液的微观单位。每个肾脏包含大约100万个肾单位。每个肾单位包含一个肾小球，后者被壁薄、碗状结构（鲍曼囊）所包绕。另外，每个肾单位还包括从鲍曼囊腔（鲍曼腔）引流液体（不久变为尿液）的细小管道（肾小管）。每个肾小管有三个相互连接的部分：即近曲小管、亨利袢以及远曲小管。肾单位的第三部分是集合管，液体从肾小管流入集合管。液体离开集合管后，被视为尿液。

肾脏由外层的皮质和内层的髓质组成。所有的肾小球都位于皮质，而肾小管则分布于皮质和髓质。尿液从成千上万个肾单位的集合管引流入一个杯状结构，称为（肾盏）。每个肾脏包含若干个肾盏，它们将尿液引流入一个中心腔称为肾盂。尿液从肾盂流入输尿管。