间质性膀胱炎是一种非感染性膀胱炎症。
间质性膀胱炎可引起膀胱、盆腔内或下腹部疼痛，以及频繁和迫切地需要排尿，有时会出现尿失禁。
医生使用一个柔软的可视管道（膀胱镜）来检查膀胱内部，有时进行膀胱活检。
目前无法治愈该病，但可以通过饮食和排尿习惯的改变来缓解症状，药物可减轻疼痛，并可使用戊聚糖。
（也请参阅控制排尿。）
一度被认为间质性膀胱炎比较少见。然而，医生目前认为可能是比原先认为的更普遍，并且可能是引发其他问题的原因，如慢性盆腔痛。虽然男性和儿童也可能会受到影响，但约90％的间质性膀胱炎病例都为女性。
病因不明。但医生认为是膀胱内膜细胞损害导致尿中物质会刺激膀胱。参与过敏反应的细胞（肥大细胞）可能也参与膀胱的改变，但其确切作用尚不清楚。
间质性膀胱炎的症状
最初间质性膀胱炎患者可无任何症状。症状通常逐渐出现，并随着膀胱壁受损而恶化。患者膀胱上部、盆腔内或下腹部有疼痛或压迫感。患者还会感觉需要频繁而急迫地排尿，每小时数次。膀胱充盈时症状会加重，排尿后减轻。非常严重的病例，患者可坐在马桶上长达数小时，不断排出尿液。
在排卵或月经期、季节性过敏、身体或情绪紧张、性交时，症状会加重。含钾量高的食物（例如柑橘类水果、巧克力、含咖啡因的饮料和西红柿）、辛辣食物、烟草和酒精可能会导致症状加重。
间质性膀胱炎的诊断
间质性膀胱炎的治疗
饮食改变
压力缓解以及盆腔肌肉锻炼
膀胱训练
药物
若其他治疗无效，有时需要进行手术
医生能够帮助到多达90％的间质性膀胱炎患者，但很少可以彻底根除症状。医生鼓励患者注意任何可能引发间质性膀胱炎症状的事情。
饮食改变治疗的第一步。为避免进一步刺激膀胱，应避免辛辣食物和高钾食物。还应避免烟和酒。
减轻压力和盆腔肌肉锻炼（例如 Kegel 练习）与生物反馈可能会有帮助。
人们还应学会改变排尿习惯。膀胱训练是一项使人在清醒时遵循固定时间表排尿的技术。医生与患者建立一个每2〜3小时排尿的时间表，并在其他时间抑制排尿的冲动（例如通过放松和深呼吸）。当患者变得能够更好地抑制排尿的冲动，间隔可逐渐延长。
通常需要药物治疗。患者可服用镇痛药来减轻疼痛。抗抑郁药也可以减轻疼痛，并帮助放松膀胱。抗组胺药可能也有助于减轻尿急。可口服戊聚糖来帮助恢复膀胱内膜。如果口服戊聚糖无效，医生可以使用导管将戊聚糖溶液直接注入膀胱。医生还可向膀胱内滴注二甲亚砜溶液。将溶液在膀胱内停留15分钟，然后通过排尿排出溶液。这些方案可在一段时间内缓解疼痛和急迫感，但通常这些治疗需要重复进行。
医生有时会尝试通过刺激脊髓发出的控制膀胱的神经（称为神经根），以减轻疼痛和紧迫感。另一种可能的选择是使用液体或气体拉伸膀胱。该治疗称为膀胱水扩张，可缓解症状。
医生往往需要联合使用几种治疗，以更好缓解症状。如果联合治疗均无效，可尝试手术治疗。
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