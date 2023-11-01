饮食改变

压力缓解以及盆腔肌肉锻炼

膀胱训练

药物

若其他治疗无效，有时需要进行手术

医生能够帮助到多达90％的间质性膀胱炎患者，但很少可以彻底根除症状。医生鼓励患者注意任何可能引发间质性膀胱炎症状的事情。

饮食改变治疗的第一步。为避免进一步刺激膀胱，应避免辛辣食物和高钾食物。还应避免烟和酒。

减轻压力和盆腔肌肉锻炼（例如 Kegel 练习）与生物反馈可能会有帮助。

人们还应学会改变排尿习惯。膀胱训练是一项使人在清醒时遵循固定时间表排尿的技术。医生与患者建立一个每2〜3小时排尿的时间表，并在其他时间抑制排尿的冲动（例如通过放松和深呼吸）。当患者变得能够更好地抑制排尿的冲动，间隔可逐渐延长。

通常需要药物治疗。患者可服用镇痛药来减轻疼痛。抗抑郁药也可以减轻疼痛，并帮助放松膀胱。抗组胺药可能也有助于减轻尿急。可口服戊聚糖来帮助恢复膀胱内膜。如果口服戊聚糖无效，医生可以使用导管将戊聚糖溶液直接注入膀胱。医生还可向膀胱内滴注二甲亚砜溶液。将溶液在膀胱内停留15分钟，然后通过排尿排出溶液。这些方案可在一段时间内缓解疼痛和急迫感，但通常这些治疗需要重复进行。

医生有时会尝试通过刺激脊髓发出的控制膀胱的神经（称为神经根），以减轻疼痛和紧迫感。另一种可能的选择是使用液体或气体拉伸膀胱。该治疗称为膀胱水扩张，可缓解症状。

医生往往需要联合使用几种治疗，以更好缓解症状。如果联合治疗均无效，可尝试手术治疗。