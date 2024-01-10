尿路感染 (UTI) 概述

浏览专业版
健康人膀胱中的尿是无菌的——没有细菌或其他感染微生物存在。尿道负责将膀胱内的尿液输送到体外，其中没有细菌或细菌含量极低不至于引起感染。但是，尿路的任何部位都可受到感染。尿路任何部位的感染都称为尿路感染 (UTI)。
泌尿道器官
尿路包括肾脏、输尿管（将尿液从肾脏输送到膀胱的管道）、膀胱和尿道（将尿液排出体外的管道）。这些器官可能会因钝力（如在机动车交通事故或跌倒时）或穿刺力（如枪伤或刺伤所致）受损。手术期间也可能会意外发生损伤。
根据在尿路中的发病部位，尿路感染一般可分为上尿路感染或下尿路感染，不过有时医生也难以或者无法做出确定：
一些医生还认为尿道感染（尿道炎）和前列腺感染（前列腺炎）属于下尿路感染。在成对的器官（如肾脏），感染可累及单侧或双侧器官。儿童和成人均可发生尿路感染。
尿路感染的病因
引起感染的病原微生物通常经两个途径侵入尿路。最常见的途径为经下尿路末端——男性尿道在阴茎的开口或女性尿道在外阴的开口。感染延尿道向上扩散至膀胱，有时会累及一侧或双侧肾脏。另一可能的途径是经血液直接感染肾脏。
尿路感染 (UTI) 绝大多数由细菌引起，但一些病毒、真菌和寄生虫也可引起尿路感染。85% 以上的尿路感染由来自肠道或阴道的细菌引起。然而，一般情况下，进入尿路的细菌在膀胱排空时被尿液冲刷出体外。
细菌
病毒
单纯疱疹病毒可引起尿道感染，患者出现尿痛和膀胱排空困难。除非患者的免疫系统受到损害（例如因为癌症、人类免疫缺陷病毒 [HIV]/艾滋病 [AIDS] 或使用抑制免疫系统的药物而导致），否则其他病毒性尿路感染（如膀胱和肾脏感染）一般不会发生。