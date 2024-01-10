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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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尿路感染 (UTI) 概述

作者：Talha H. Imam, MD, University of Riverside School of Medicine
已审核/已修订 1月 2024
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健康人膀胱中的尿是无菌的——没有细菌或其他感染微生物存在。尿道负责将膀胱内的尿液输送到体外，其中没有细菌或细菌含量极低不至于引起感染。但是，尿路的任何部位都可受到感染。尿路任何部位的感染都称为尿路感染 (UTI)。

泌尿道器官

尿路包括肾脏、输尿管（将尿液从肾脏输送到膀胱的管道）、膀胱和尿道（将尿液排出体外的管道）。这些器官可能会因钝力（如在机动车交通事故或跌倒时）或穿刺力（如枪伤或刺伤所致）受损。手术期间也可能会意外发生损伤。

根据在尿路中的发病部位，尿路感染一般可分为上尿路感染或下尿路感染，不过有时医生也难以或者无法做出确定：

一些医生还认为尿道感染（尿道炎）和前列腺感染（前列腺炎）属于下尿路感染。在成对的器官（如肾脏），感染可累及单侧或双侧器官。儿童和成人均可发生尿路感染

尿路感染的病因

引起感染的病原微生物通常经两个途径侵入尿路。最常见的途径为经下尿路末端——男性尿道在阴茎的开口或女性尿道在外阴的开口。感染延尿道向上扩散至膀胱，有时会累及一侧或双侧肾脏。另一可能的途径是经血液直接感染肾脏。

尿路感染 (UTI) 绝大多数由细菌引起，但一些病毒、真菌和寄生虫也可引起尿路感染。85% 以上的尿路感染由来自肠道或阴道的细菌引起。然而，一般情况下，进入尿路的细菌在膀胱排空时被尿液冲刷出体外。

细菌

下尿路细菌感染（通常是膀胱感染）十分常见，尤其见于年轻、性活跃的女性。年轻女性还经常出现细菌性肾脏感染，不过没有膀胱感染频繁。大肠杆菌是导致尿路感染的最常见细菌。20-50 岁的人中，尿路感染在女性的发病率约为男性的 50 倍。男性的尿道较长，细菌难以逆行较长距离而引起感染。在约 20 到 50 岁的男性中，最常见的尿路感染是尿道炎前列腺炎。在50岁以上的人，UTIs在男性和女性均较常见，性别差异不大。

泌尿道细菌感染的促发因素

感染始于尿路

  • 尿路任何部位的梗阻（如结石或男性前列腺肿瘤尿道狭窄

  • 膀胱功能异常导致不能正常排空，如神经性疾病（例如，脊髓损伤

  • 结构异常，如尿道憩室

  • 输尿管和膀胱之间的反流，机制如同瓣膜关闭不全，允许尿液和细菌从膀胱逆流至输尿管，甚至到达肾脏（更常见于尿路感染患儿）

  • 医源性插入导尿管或器械

  • 性交

  • 使用带有杀精剂的阴道隔膜

  • 阴道和膀胱或肠道和膀胱之间存在瘘管

  • 男性前列腺增大前列腺感染

感染从血液传到尿路（少见）

UTI = 尿路感染。

病毒

单纯疱疹病毒可引起尿道感染，患者出现尿痛和膀胱排空困难。除非患者的免疫系统受到损害（例如因为癌症、人类免疫缺陷病毒 [HIV]/艾滋病 [AIDS] 或使用抑制免疫系统的药物而导致），否则其他病毒性尿路感染（如膀胱和肾脏感染）一般不会发生。

真菌

某些真菌或酵母菌可引起尿路感染。此类感染常称为酵母菌感染（酵母菌也可引起阴道发炎 [阴道炎]）。真菌念珠菌是最常引起尿路酵母菌感染（念珠菌病）的微生物。念珠菌感染好发于免疫功能低下或膀胱留置尿管的患者。真菌和细菌可同时感染肾脏。

寄生虫

包括蠕虫在内的一些寄生虫可引起尿路感染。

滴虫病，由一种微小的寄生虫感染引起，是一种性传播感染，可导致女性阴道中产生大量黄绿色泡沫样白带。偶然可引起膀胱或尿道感染。滴虫病可导致男性尿道感染。在男性中，其通常无症状。

血吸虫病，由一种称为吸虫的蠕虫感染所致，可累及肾脏、输尿管和膀胱。它是非洲、南美洲和亚洲严重肾衰竭患者的最常见原因。持续性膀胱血吸虫病可引起血尿或输尿管阻塞，最终可导致膀胱癌。

丝虫病是一种线虫感染，可阻塞淋巴管，使淋巴液进入尿液（乳糜尿）。本病可引起组织极度肿胀（象皮肿），在男性可波及阴囊。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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