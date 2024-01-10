尿路感染 (UTI) 概述

健康人膀胱中的尿是无菌的——没有细菌或其他感染微生物存在。尿道负责将膀胱内的尿液输送到体外，其中没有细菌或细菌含量极低不至于引起感染。但是，尿路的任何部位都可受到感染。尿路任何部位的感染都称为尿路感染 (UTI)。

泌尿道器官

根据在尿路中的发病部位，尿路感染一般可分为上尿路感染或下尿路感染，不过有时医生也难以或者无法做出确定：

一些医生还认为尿道感染（尿道炎）和前列腺感染（前列腺炎）属于下尿路感染。在成对的器官（如肾脏），感染可累及单侧或双侧器官。儿童和成人均可发生尿路感染。