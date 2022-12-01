盆腔器官脱垂 (POP)

盆腔器官脱垂包括骨盆韧带、结缔组织和肌肉松弛或力量减弱，导致膀胱、尿道、小肠、直肠或子宫脱出于阴道内。
女性可能会有压迫感，感觉好像有什么东西从阴道里凸出来，或者感觉坐在球上，或可能盆腔有充盈感，或者排尿或排便有问题。
盆底脏器脱垂的相关检查需在患者屏气使脏器脱垂达到最严重时进行。
盆底肌肉锻炼，子宫托及手术治疗均可用于治疗该类疾病。
盆腔器官脱垂只发生在女性身上，并且随着女性年龄的增长而变得更加普遍。在她们的一生中，大约每 11 名女性中有 1 名接受盆腔器官脱垂手术。
盆底是由肌肉、韧带和组织组成的网络，就像吊床一样支撑着盆腔的器官：子宫、阴道、膀胱、尿道和直肠。如果肌肉变弱、或者韧带或组织被拉伸或损坏，盆腔器官或小肠可能会下垂（脱垂）并突入阴道。如果更加重，这些脏器会脱出于阴道口或体外。
盆腔器官脱垂通常是多种因素综合作用的结果。
以下因素通常会导致盆腔器官脱垂的发生：
生孩子，尤其是如果胎儿经阴道分娩
肥胖
有损伤，如子宫切除术（切除子宫）或其他外科手术过程中可能发生的损伤
衰老
经常做会增加腹部压力的事情，如用力排便或提重物
怀孕，阴道分娩均可导致盆底支撑结构的薄弱及过度伸展。盆腔器官脱垂在多次阴道分娩的女性中更为常见，并且每次分娩都会使风险增加。怀孕或分娩可损伤神经，从而导致肌肉力量减弱。剖腹产比阴道分娩发生盆腔器官脱垂的风险更小。
随着女性的年龄增长，盆腔内的支撑结构可能力量变弱，即使女性从未怀孕。因此，盆腔器官脱垂更容易发生。
子宫切除术也可能削弱骨盆结构，增加盆腔器官脱垂的风险。
盆底压力长时间增加，通常持续很多年，也可能导致盆腔器官脱垂。经常压迫盆腔区域（例如，由于便秘）、慢性咳嗽或经常举重物会增加这种压力。
导致盆腔器官脱垂的较不常见因素包括增加腹部压力的疾病，从而增加盆腔器官压力，如腹腔积液（腹水）和腹部肿瘤。盆底神经疾病和结缔组织疾病也可能是原因之一。（结缔组织是几乎每个器官都存在的提供支撑和弹性的坚韧组织，通常是纤维组织，包括肌肉。） 罕见情况下，有些女性因先天缺陷导致该部位组织异常或先天盆底支撑组织薄弱。
分类及症状
盆腔器官脱垂本质上是疝（组织的开口或薄弱部分），由于支撑组织变弱，器官通过疝异常突出。
盆腔器官脱垂的不同类型根据受影响的器官来命名。
阴道后壁：直肠脱垂（直肠膨出）或小肠脱垂（小肠疝）
阴道前壁：膀胱脱垂（膀胱膨出）或尿道脱垂（尿道膨出）
阴道顶部：阴道（顶端）脱垂
子宫：子宫脱垂
通常一个患者发生多个脏器脱垂。在所有类型中，最常见的症状是阴道区域有坠胀感、充盈感或有压迫感。女性可能会觉得自己坐在球上，或者子宫、膀胱或直肠凸出或从阴道中掉出。
当底部下坠: 骨盆脱垂
症状常于站立或坐直、增加腹压或咳嗽时加重，在平躺、放松时减轻。对于部分女性，性交时疼痛。
轻症患者可能只有在变老时才会出现症状。
直肠脱垂（脱肛）、小肠脱垂（小肠疝）、膀胱脱垂（膀胱膨出）和尿道脱垂（尿道膨出）尤其可能一同发生。尿道膨出和膀胱膨出几乎总是一同发生。
骨盆底的损伤可能会影响泌尿道。因此，患有盆腔器官脱垂的女性可能在控制排尿方面有问题，导致尿液不由自主地漏出（尿失禁）或膀胱无法完全排空（尿潴留）。
膀胱膨出及膀胱尿道膨出
膀胱膨出见于膀胱下移并突向阴道前壁。常由支撑膀胱的结缔组织或支撑组织薄弱导致。当尿道膨出和膀胱膨出一同出现时，称为膀胱尿道膨出。
患有上述任何一种疾病的女性都可能有尿失禁。
脱肛
脱肛见于直肠下移并突向阴道后壁。其发生多由于直肠肌层和直肠周围的结缔组织薄弱引起。
脱肛可能导致排便困难，甚至便秘。女性可能无法完全排空肠道。一些女性需要将手指放入阴道，压在直肠上排便。
肠疝
小肠疝发生于小肠及盆底腹膜突向阴道及直肠间。最常见于手术切除子宫（子宫切除术）后。小肠疝的发生多由于结缔组织及支撑子宫或阴道的韧带薄弱引起。
小肠疝常常无症状。但有部分女性感到盆腔胀痛或胀满感。有部分疼痛表现为下腰部酸痛。
子宫脱垂
子宫脱垂是指子宫下移脱入阴道。它常由支持子宫的结缔组织及韧带的薄弱引起。子宫可能以下列方式膨胀：
仅下移到阴道上段
下移到阴道外口
部分脱出于阴道外口
全部脱出于阴道外口，形成子宫完全脱垂
子宫下降程度决定了症状的严重程度。
起初，子宫脱垂可能会导致轻度症状或无症状。当脱垂恶化时，大多数女性主诉的第一个症状是阴道开口处感觉鼓胀。她们也可能存在下背部疼痛或尾骨疼痛、排便困难、性交时疼痛，以及坠胀感或压迫感——盆腔器官脱出的感觉。
子宫完全脱垂可导致行走时疼痛。突出的子宫颈（子宫下部）可能会出现疼痛，并导致出血、分泌物和感染。
女性可能出现控制排尿方面的问题，导致尿液不由自主地漏出（尿失禁）。或者女性可能无法完全排空膀胱或排尿（尿潴留）。
可能会发生便秘。
阴道脱垂
阴道脱垂是指上段阴道下移到了下段阴道，从而导致阴道上段脱出。阴道上段可能部分或全部脱出于阴道外口。通常伴有膀胱膨出或脱肛。
阴道完全脱垂可能导致行走或坐立时疼痛。脱出的阴道可能会出现疼痛并导致出血和分泌物。像子宫脱垂一样，阴道脱垂也会引起排尿问题。同时也可导致排便困难。
盆腔器官脱垂的诊断
盆腔检查
医生通常可通过窥镜（一种将阴道壁分开的仪器）进行盆腔检查来诊断盆腔器官脱垂。医生可以将1个手指放入阴道另1手指放入直肠来判断直肠膨出或小肠疝的严重程度。
可能会要求患者屏气用力（像是排便时）或咳嗽。可能会让患者单脚站立在凳子上，进行检查。盆腔因屏气用力、咳嗽和／或站立而承受的压力可能会使盆腔器官脱垂更加明显。
同时还需评估膀胱及直肠壁的功能。如医生常需检查膀胱容量，残余尿量及排尿速度。如果患者有尿道异常或尿失禁，医生需行膀胱颈检查或尿道镜检查。这些检查利于医生判断是需进行手术还是药物治疗。如果发现患者膀胱功能障碍，则需手术治疗。
罕见情况下，如果阴道或子宫颈有溃疡，医生可能需要取样检查，以帮助他们确定需要什么治疗，以及是否存在癌症。
盆腔器官脱垂的治疗
观察
盆底锻炼
子宫托
手术
盆腔器官脱垂的治疗是基于患者症状。治疗目的是改善生活质量。
医生首先密切监控患者及其症状。
如果症状令人烦恼，治疗可能包括盆底锻炼，放置子宫托，如果症状严重，则进行手术。如果女性没有症状或症状轻微，则不需要治疗。但是，需要随访来监测脱垂的进展。
锻炼
盆底肌肉练习，如Kegel运动，可减轻令人困扰的症状，包括压力性尿失禁，但不会影响脱垂本身。如果是轻度脱垂，往往最有帮助。
这些练习通过加强盆底肌肉的张力从而产生作用。Kegel运动的靶点在于阴道、尿道、直肠周围的肌群。缩紧肌肉持续1～2秒，然后放松10秒。渐渐的收缩运动持续到10秒。该运动连续重复大约10次。每天推荐行多次Kegel运动。并且在坐立或躺着的时候均可做该运动。
有些女性收缩正确的肌肉有困难。为了确定她们是否收缩了正确的肌肉，女性可以在排尿时收缩盆底肌肉两或三次。如果收缩了正确的肌肉，尿液会在中途停止流动。如果需要额外的帮助，可能会推荐骨盆底物理治疗。
盆底治疗包括使学习锻炼更容易的技术，例如：
角样的植入器放入阴道从而辅助患者注意锻炼正确的盆底肌肉
生物反馈设备，可以使用特殊的传感器，在电脑屏幕上显示骨盆底肌肉收缩
电刺激（保健卫生人员将一个探头放入阴道，并于局部对靶肌肉行电刺激从而促使正确的肌肉运动）
子宫托
如果脱垂引起症状，可在阴道内插入一个名为子宫托的器械，以支撑盆腔器官。子宫托特别适用于等待手术或不想要或不能接受手术治疗的患者。子宫托可以减轻症状，但不能治愈。
子宫托通常由硅胶制成。子宫托的形状可能似阴道隔膜、立方形或甜甜圈样。一些子宫托可充气。医生需反复尝试各种直径的子宫托直到找到适合该患者的子宫托。在一些国家和地区，子宫托可以在药店购买。
子宫托必须定期取下，用肥皂和清水进行清洗。指导患者如何插入和取下子宫托进行清洗。如果患者愿意或者如果自己不能清洗和更换子宫托，可以定期前往诊所清洗子宫托。有些子宫托应在性交时取下。此外，女性可以选择在性交时取下它们。女性也应该按照医生的建议，定期将子宫托取出过夜。
子宫托有时会刺激阴道组织，产生难闻的分泌物。有时可以通过定期清洗子宫托、改变子宫托的类型或使用阴道胶冻来控制分泌物。有些医生建议使用雌激素霜来控制分泌物。
使用子宫托的女性应该按照医生的建议定期就诊。
手术
若通过盆底肌肉练习和子宫托治疗后症状持续，则需手术治疗。对于不希望使用子宫托的女性来说，手术也是一种选择。手术通常只适用于无生育要求的患者。
使用下列其中一类手术：
阴道手术： 通过阴道，而非腹部，进行手术。在此情况下，不需要外部切口。
腹部手术： 在腹部做一个或多个切口。
腹部手术包括：
剖腹手术： 在腹部开一个几英寸大的切口。
腹腔镜手术： 内视镜（腹腔镜）和手术器械通过腹部下部的几个小切口插入。
定位薄弱的部位，重建薄弱部位周围的组织，防止器官通过薄弱部位脱垂。
对于直肠膨出、小肠疝、膀胱膨出、膀胱尿道膨出，手术可包括以下步骤：
修复通常支撑阴道的组织（阴道缝合术）。
修复阴道开口和肛门之间的组织（会阴缝合术）。
在这两项手术中，手术均通过阴道完成。这些手术不需要在腹部做切口。
对于严重的子宫或阴道脱垂，治疗可包括
如果仍然脱垂，切除子宫（子宫切除术）
修复支持子宫和阴道的组织（阴道缝合术）
修复阴道开口和肛门之间的组织（会阴缝合术）
（用缝线）将阴道上部连接到附近稳定的结构，例如骨或骨盆中的强韧带（骶棘韧带固定）
切除子宫后或子宫就位后阴道闭合（阴道闭合术）（称为 Le Fort 手术）
手术推迟，直到突出的阴道上的任何溃疡痊愈。
阴道闭合（阴道闭合术）是患有严重阴道脱垂且不打算有活跃性生活的女性的一种选择。在该手术中，切除一部分阴道内膜，并将阴道缝住闭合。由于该手术可快速完成且几乎不会引起并发症，因此对于做手术有风险的患者（如患有心脏疾病），这可能是一个不错的选择。此外，闭合后脱垂不太可能复发。然而，不可能再进行阴道性交。
手术矫正盆腔器官脱垂后，可将导管插入膀胱，直到膀胱开始正常工作。理想情况下，导管应在 24 小时内取出。
恢复时间取决于手术类型。根据手术的不同，大多数患者可以在几周内逐渐恢复正常的体力活动。抬举重物（超过 10 磅）可能会妨碍愈合，手术后至少 6 周内应避免，以纠正盆腔器官脱垂。