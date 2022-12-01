盆腔器官脱垂 (POP)

盆腔器官脱垂包括骨盆韧带、结缔组织和肌肉松弛或力量减弱，导致膀胱、尿道、小肠、直肠或子宫脱出于阴道内。

女性可能会有压迫感，感觉好像有什么东西从阴道里凸出来，或者感觉坐在球上，或可能盆腔有充盈感，或者排尿或排便有问题。

盆底脏器脱垂的相关检查需在患者屏气使脏器脱垂达到最严重时进行。

盆底肌肉锻炼，子宫托及手术治疗均可用于治疗该类疾病。

盆腔器官脱垂只发生在女性身上，并且随着女性年龄的增长而变得更加普遍。在她们的一生中，大约每 11 名女性中有 1 名接受盆腔器官脱垂手术。

盆底是由肌肉、韧带和组织组成的网络，就像吊床一样支撑着盆腔的器官：子宫、阴道、膀胱、尿道和直肠。如果肌肉变弱、或者韧带或组织被拉伸或损坏，盆腔器官或小肠可能会下垂（脱垂）并突入阴道。如果更加重，这些脏器会脱出于阴道口或体外。

女性盆腔肌肉（底部视图） 图片

女性盆腔肌肉（侧视图） 图片

盆腔器官脱垂通常是多种因素综合作用的结果。

以下因素通常会导致盆腔器官脱垂的发生：

生孩子，尤其是如果胎儿经阴道分娩

肥胖

有损伤，如子宫切除术（切除子宫）或其他外科手术过程中可能发生的损伤

衰老

经常做会增加腹部压力的事情，如用力排便或提重物

怀孕，阴道分娩均可导致盆底支撑结构的薄弱及过度伸展。盆腔器官脱垂在多次阴道分娩的女性中更为常见，并且每次分娩都会使风险增加。怀孕或分娩可损伤神经，从而导致肌肉力量减弱。剖腹产比阴道分娩发生盆腔器官脱垂的风险更小。

随着女性的年龄增长，盆腔内的支撑结构可能力量变弱，即使女性从未怀孕。因此，盆腔器官脱垂更容易发生。

子宫切除术也可能削弱骨盆结构，增加盆腔器官脱垂的风险。

盆底压力长时间增加，通常持续很多年，也可能导致盆腔器官脱垂。经常压迫盆腔区域（例如，由于便秘）、慢性咳嗽或经常举重物会增加这种压力。

导致盆腔器官脱垂的较不常见因素包括增加腹部压力的疾病，从而增加盆腔器官压力，如腹腔积液（腹水）和腹部肿瘤。盆底神经疾病和结缔组织疾病也可能是原因之一。（结缔组织是几乎每个器官都存在的提供支撑和弹性的坚韧组织，通常是纤维组织，包括肌肉。） 罕见情况下，有些女性因先天缺陷导致该部位组织异常或先天盆底支撑组织薄弱。

分类及症状 盆腔器官脱垂本质上是疝（组织的开口或薄弱部分），由于支撑组织变弱，器官通过疝异常突出。 盆腔器官脱垂的不同类型根据受影响的器官来命名。 阴道后壁：直肠脱垂（直肠膨出）或小肠脱垂（小肠疝）

阴道前壁：膀胱脱垂（膀胱膨出）或尿道脱垂（尿道膨出）

阴道顶部：阴道（顶端）脱垂

子宫：子宫脱垂 通常一个患者发生多个脏器脱垂。在所有类型中，最常见的症状是阴道区域有坠胀感、充盈感或有压迫感。女性可能会觉得自己坐在球上，或者子宫、膀胱或直肠凸出或从阴道中掉出。 当底部下坠: 骨盆脱垂 症状常于站立或坐直、增加腹压或咳嗽时加重，在平躺、放松时减轻。对于部分女性，性交时疼痛。 轻症患者可能只有在变老时才会出现症状。 直肠脱垂（脱肛）、小肠脱垂（小肠疝）、膀胱脱垂（膀胱膨出）和尿道脱垂（尿道膨出）尤其可能一同发生。尿道膨出和膀胱膨出几乎总是一同发生。 骨盆底的损伤可能会影响泌尿道。因此，患有盆腔器官脱垂的女性可能在控制排尿方面有问题，导致尿液不由自主地漏出（尿失禁）或膀胱无法完全排空（尿潴留）。 膀胱膨出及膀胱尿道膨出 膀胱膨出见于膀胱下移并突向阴道前壁。常由支撑膀胱的结缔组织或支撑组织薄弱导致。当尿道膨出和膀胱膨出一同出现时，称为膀胱尿道膨出。 患有上述任何一种疾病的女性都可能有尿失禁。 脱肛 脱肛见于直肠下移并突向阴道后壁。其发生多由于直肠肌层和直肠周围的结缔组织薄弱引起。 脱肛可能导致排便困难，甚至便秘。女性可能无法完全排空肠道。一些女性需要将手指放入阴道，压在直肠上排便。 肠疝 小肠疝发生于小肠及盆底腹膜突向阴道及直肠间。最常见于手术切除子宫（子宫切除术）后。小肠疝的发生多由于结缔组织及支撑子宫或阴道的韧带薄弱引起。 小肠疝常常无症状。但有部分女性感到盆腔胀痛或胀满感。有部分疼痛表现为下腰部酸痛。 子宫脱垂 子宫脱垂是指子宫下移脱入阴道。它常由支持子宫的结缔组织及韧带的薄弱引起。子宫可能以下列方式膨胀： 仅下移到阴道上段

下移到阴道外口

部分脱出于阴道外口

全部脱出于阴道外口，形成子宫完全脱垂 子宫下降程度决定了症状的严重程度。 起初，子宫脱垂可能会导致轻度症状或无症状。当脱垂恶化时，大多数女性主诉的第一个症状是阴道开口处感觉鼓胀。她们也可能存在下背部疼痛或尾骨疼痛、排便困难、性交时疼痛，以及坠胀感或压迫感——盆腔器官脱出的感觉。 子宫完全脱垂可导致行走时疼痛。突出的子宫颈（子宫下部）可能会出现疼痛，并导致出血、分泌物和感染。 女性可能出现控制排尿方面的问题，导致尿液不由自主地漏出（尿失禁）。或者女性可能无法完全排空膀胱或排尿（尿潴留）。 可能会发生便秘。 阴道脱垂 阴道脱垂是指上段阴道下移到了下段阴道，从而导致阴道上段脱出。阴道上段可能部分或全部脱出于阴道外口。通常伴有膀胱膨出或脱肛。 阴道完全脱垂可能导致行走或坐立时疼痛。脱出的阴道可能会出现疼痛并导致出血和分泌物。像子宫脱垂一样，阴道脱垂也会引起排尿问题。同时也可导致排便困难。

盆腔器官脱垂的诊断 盆腔检查 医生通常可通过窥镜（一种将阴道壁分开的仪器）进行盆腔检查来诊断盆腔器官脱垂。医生可以将1个手指放入阴道另1手指放入直肠来判断直肠膨出或小肠疝的严重程度。 可能会要求患者屏气用力（像是排便时）或咳嗽。可能会让患者单脚站立在凳子上，进行检查。盆腔因屏气用力、咳嗽和／或站立而承受的压力可能会使盆腔器官脱垂更加明显。 同时还需评估膀胱及直肠壁的功能。如医生常需检查膀胱容量，残余尿量及排尿速度。如果患者有尿道异常或尿失禁，医生需行膀胱颈检查或尿道镜检查。这些检查利于医生判断是需进行手术还是药物治疗。如果发现患者膀胱功能障碍，则需手术治疗。 罕见情况下，如果阴道或子宫颈有溃疡，医生可能需要取样检查，以帮助他们确定需要什么治疗，以及是否存在癌症。