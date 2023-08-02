有时，没有胆囊结石或胆囊结石小到无法被超声检测到的患者，也会有与胆囊结石所引发的疼痛类似的疼痛，这被称为“非结石性胆道疼痛”。

胆囊是一个体积较小的、梨形的囊性器官，它位于肝的下方。它贮存胆汁，胆汁是由肝脏产生的可帮助消化的一种液体。当需要胆汁时，通常是当人们进食时，胆囊收缩挤压胆汁使其经胆管流入小肠。（另见胆囊和胆管疾病概述以及图肝脏和胆囊的视图。）

非结石性胆道疼痛是年轻女性中最常见。

这种疾病是由于胆汁（由胆囊生产）未按正常情况通过管道就进入小肠。胆汁排流减缓或受阻的原因是：

存在小到无法被超声检测到的胆囊结石。

胆囊不明原因地无法正常排空。

胆道或小肠过于敏感。

胆总管与胰管和小肠之间的环形肌肉（奥狄氏括约肌）机能失常。

胆囊结石可能阻塞胆道，然后在被检测出前通过胆道。

如果患者诉称胆道疼痛但超声显示并无结石，医生会考虑是否为非结石性胆道疼痛。

确诊的最佳方法尚未不明确。通常情况下，会进行超声或超声内镜检查。有时也可进行内镜逆行胰胆管造影 (ERCP) 检查。有时候，在给患者使用一种引起胆囊收缩的药物后，会进行一种放射性核素显像，即胆管闪烁显像。如果胆囊不完全收缩，可切除胆囊可消除症状。

手术切除胆囊（胆囊切除术）有时用称为腹腔镜的一根柔性可视导管来进行，但这可能不会缓解症状。该方法是经腹壁的小切口，插入腹腔镜和外科手术器械，然后使用该器械切除胆囊。

对于因小到无法被超声检测到的胆囊结石引起的症状，胆囊切除术亦可消除症状。

药物治疗没有经证实的益处。