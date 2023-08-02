肝脏及胆囊影像学检查

超声扫描利用声波提供肝脏、胆囊和胆道的影像。经腹超声检查对仅影响肝脏局部部位的异常结构（如肿瘤）的检测效果，优于对肝硬化（严重的肝脏瘢痕形成）或脂肪肝（肝内脂肪过多）等均质性地影响整个肝脏的异常病变的检测效果。它是最经济、最安全的胆囊和胆管成像技术。

利用超声扫描技术，医生可以迅速发现胆囊中的结石。腹部超声检查能鉴别黄疸（皮肤和眼白黄染）是由胆管梗阻引起，还是由肝细胞功能异常引起。如果超声显示胆管扩张（增宽），原因通常是胆管梗阻。超声还能引导医生插入探针以获得肝活检组织样本。

有一种类型的超声称为多普勒超声，可显示肝血管内血液的流动情况。多普勒血管超声仪可以检测到肝动静脉的堵塞情况，特别是用于将血液从小肠运输到肝脏的门静脉。多普勒超声还可估测门静脉内高血压（一种称为门静脉高压的疾病）的影响。超声内镜检查是利用一个安装在内镜前端的微型超声探头，它可以从口腔进入胃然后进入十二指肠（小肠的第一段），从而近距离的观察肝和周围的器官。