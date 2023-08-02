胆石症是胆囊内的固态物质（主要是胆固醇结晶）的沉积。

肝脏分泌过多的胆固醇，其与胆汁一同流入胆囊后，多余的胆固醇会形成固体颗粒并积聚。

胆囊结石有时可引起上腹部疼痛，并持续数小时。

超声检查对于胆囊结石的诊断非常准确。

如果胆囊结石引起反复的疼痛或者引发了其他的问题，那么应该切除胆囊。

胆囊是一个体积较小的、梨形的囊性器官，它位于肝的下方。它贮存胆汁，胆汁是由肝脏产生的可帮助消化的一种液体。当需要胆汁时，通常是当人们进食时，胆囊收缩挤压胆汁使其经胆管流入小肠。（另见胆囊和胆管疾病概述以及图肝脏和胆囊的视图。）

大部分胆囊和胆管的问题都源于胆囊结石。以下是胆囊结石形成的危险因素：

女性

老年人

美洲印第安人

肥胖

体重快速下降（极低热量饮食或减肥手术）

典型的西方饮食

胆囊结石家族史

在美国，超过 15% 的 60 至 75 岁人群患有胆结石。

胆囊内的胆石（也称为“胆石病”）有时会进入胆管内，或者胆管内会形成结石。（称为“胆总管结石病”）。这些石头有时可导致胆管的阻塞。

大部分胆囊结石不引起症状。但是如果症状或者其他问题出现，必须要进行治疗。每年有 50 万以上的人作胆囊切除手术。

什么是胆结石？

在西方国家，大多数胆石的主要成分是胆固醇，它是一种脂质，可溶于胆汁，但不溶于水。当肝脏分泌了过多的胆固醇时，在胆汁中它处于过饱和状态，多余的胆固醇就析出成为固体颗粒（胆固醇结晶）。这些微小晶体在胆囊中积聚成块，并形成胆囊结石。

其他类型胆囊结石的形成方式相同，但固体颗粒为钙化合物或胆红素（胆汁中的主要色素）。有些胆石由胆红素构成，称为胆色素胆石，它在胆囊中是黑色的，在胆管中可呈棕色。酒精性肝病和/或肝硬化、老年或者溶血性贫血（当人体过早破坏红细胞时出现）患者更易发生黑色色素结石。当胆囊或胆管发炎或感染或胆管狭窄时，可形成棕色色素结石。

这些石头可位于胆囊中或者进入胆管。石头可导致胆囊管、胆总管或者十二指肠乳头部位（胆总管和胰管汇合处）梗阻。大多数进入胆管的胆固醇结石都是来自于胆囊。

任何胆管的狭窄都可以诱发梗阻或者使胆汁的流速减缓，胆汁流速减缓或受阻可导致细菌感染。

有时胆固醇的微小颗粒、钙盐、胆红素和其他物质相聚集，但不形成石头，我们称之为“胆泥”。当胆汁在胆囊中停留时间过长时，可形成胆泥，如在孕期出现的胆泥；若胆泥自行分解，通常可消失，如当妊娠结束时。但胆泥可发展为胆囊结石或进入并阻塞胆道。

你知道吗……

胆结石的症状 大约 80% 胆石症患者可多年不出现任何症状，特别是当结石一直位于胆囊内时。 胆囊结石可引发疼痛。疼痛通常发生在结石由胆囊进入胆囊管，胆总管或者十二指肠壶腹，并且导致胆管阻塞时。然后胆囊出现肿大，引起的疼痛成为胆绞痛。疼痛可出现在上腹部，常常位于右侧肋缘下，有时很难精确定位，尤其是糖尿病患者或者老年人中。疼痛的程度在 15 分钟到 1 小时内逐渐加重，然后保持稳定达 12 小时。这种疼痛通常非常剧烈，直到送患者去急诊科去寻求缓解。一旦疼痛开始消退，通常会在 30 至 90 分钟内，转变为钝痛。患者一般会有恶心、呕吐的症状。 吃的过饱可能诱发胆绞痛，不管是否为高脂肪食物。胆囊结石不会产生打嗝或腹胀。 尽管大多数胆绞痛可以自行解决，但是仍有 20%~40% 的患者每年会出现疼痛的复发，或者出现其他的并发症。在没有发病时，患者通常感觉良好。 如果梗阻持续存在，胆囊会出现炎症（称为急性胆囊炎）。当胆囊出现炎症，细菌会繁殖，感染也会加重。这种炎症通常会引起发热。 胆总管或者乏特氏壶腹的梗阻相比胆囊管的阻塞更加严重。胆管梗阻可使胆管拓宽（扩张），也会引起发热、寒战和黄疸（皮肤和眼白黄染）。这些症状的合并出现也暗示了一种严重感染的发生，称为急性胆管炎。细菌可在血流中播散，从而导致机体其他部位的严重感染（脓毒症）。它也会导致肝脏形成脓包（脓肿）。 结石导致乏特氏壶腹梗阻，同样也可引起胰管的阻塞，导致胰腺的炎症（胰腺炎）和疼痛。 胆囊结石诱发的胆囊炎症可侵蚀胆囊壁，有时会导致穿孔。穿孔会使胆囊的内容物漏出到整个腹腔，引发严重的炎症（腹膜炎）。巨大的胆囊结石进入小肠后可导致肠梗阻，称为“胆石性肠梗阻”。虽然罕见，但这种并发症更容易出现在老年人中。 你知道吗……