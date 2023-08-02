艾滋病导致的胆管狭窄

艾滋病患者由于免疫系统变弱而易发异常感染。这类在免疫系统功能低下时乘虚而入的感染，称为“机会性感染”，它们可导致胆管变窄（称为“艾滋病胆道疾病”）。通常情况下，胆管最终会受炎症侵害并瘢痕化。
胆汁是由肝脏产生并帮助消化的一种液体。胆汁通过较小的管道（胆管）运输，胆管经肝脏运送胆汁，并将其从肝脏运送到胆囊以及小肠。（另见胆囊和胆管疾病概述以及图肝脏和胆囊的视图。）
在治疗艾滋病病毒感染的药物（抗逆转录病毒治疗）被广泛应用前，约四分之一的艾滋病患者患有艾滋病胆道疾病。
此病症会导致右上腹部和上中腹部疼痛。如果感染波及小肠，患者会出现腹泻。少数人还会出现发热和黄疸（皮肤和眼白黄染）。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
诊断
内镜逆行胰胆管造影 (ERCP) 或超声检查
可行 ERCP，取出受感染组织样本在显微镜下检查，以做出确诊。之后，医生可查明引发感染的生物体。ERCP 手术中，医生还可拓宽（扩张）狭窄的胆管，从而缓解症状。
ERCP 手术是通过一根带手术附件的柔性可视导管（内镜），经口插入，向下经食管、胃进入小肠（参见图了解内镜逆行胰胆管造影）。一根细导管穿过内镜进入胆总管和胰管与小肠之间的一块环形肌肉（奥狄氏括约肌），向上进入胆总管。然后通过导管将 X 光下可见的不透射线的造影剂注入胆管，在 X 光下成像，以探查异常病灶。
此外，超声检查可以帮助明确诊断，它的侵入性更低，且非常准确。
通常还可行血液检查，以评估肝功能是否正常、有无炎症（肝脏检测）。检查结果将有助于诊断。
治疗
手术
抗微生物药物
在内镜逆行胰胆管造影 (ERCP) 过程中，用一种外科手术器械经内镜切开奥狄氏括约肌——该手术称为内镜下括约肌切开术。从而让胆汁流入小肠。此手术有助于缓解疼痛、黄疸和炎症。如果仅有部分胆管变窄，可经内镜将一根导管置入变窄部位进行拓宽。
给予抗微生物药物治疗感染。
抗逆转录病毒药物治疗艾滋病可以预防未来机会性感染。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
国际胃肠病基金会 (IFFGD)： 可帮助胃肠疾病患者管理自己健康的可靠资源。
美国国家糖尿病、消化系统和肾脏疾病研究所 (NIDDK)：有关消化系统如何运作的综合信息，以及链接至相关主题，例如研究和治疗方案。