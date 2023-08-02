艾滋病导致的胆管狭窄

内镜逆行胰胆管造影 (ERCP) 或超声检查

可行 ERCP，取出受感染组织样本在显微镜下检查，以做出确诊。之后，医生可查明引发感染的生物体。ERCP 手术中，医生还可拓宽（扩张）狭窄的胆管，从而缓解症状。

ERCP 手术是通过一根带手术附件的柔性可视导管（内镜），经口插入，向下经食管、胃进入小肠（参见图了解内镜逆行胰胆管造影）。一根细导管穿过内镜进入胆总管和胰管与小肠之间的一块环形肌肉（奥狄氏括约肌），向上进入胆总管。然后通过导管将 X 光下可见的不透射线的造影剂注入胆管，在 X 光下成像，以探查异常病灶。

此外，超声检查可以帮助明确诊断，它的侵入性更低，且非常准确。

通常还可行血液检查，以评估肝功能是否正常、有无炎症（肝脏检测）。检查结果将有助于诊断。