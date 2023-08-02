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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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肝脏血液检测

作者：Yedidya Saiman, MD, PhD, Lewis Katz School of Medicine, Temple University
已审核/已修订 8月 2023
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    肝脏检测是一种血液检查，是以一种非侵入性方式来筛查一些肝脏疾病（例如，输血性病毒性肝炎），并衡量肝脏疾病的严重程度和进展情况，以及对治疗的反应。

    实验室检查通常可有效检测以下项目：

    • 检测肝脏炎症、损害或功能障碍

    • 评估肝损伤的严重程度

    • 监测肝病病程和患者对治疗的反应

    • 重新界定诊断

    肝脏检测是用血液样本测定肝脏所产生的酶和其他物质的水平。这些物质包括：

    • 丙氨酸氨基转移酶 (ALT)

    • 白蛋白

    • 碱性磷酸酶 (ALP)

    • 甲胎蛋白（AFP）

    • 天冬氨酸氨基转移酶 (AST)

    • 胆红素

    • γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)

    • 乳酸脱氢酶 (LDH)

    • 5’-核苷酸酶

    在这些物质中，其中一些物质的水平可以反映肝脏炎症的存在和程度（例如 ALT、AST）。其他物质的水平反应了肝脏执行其正常蛋白制造和胆汁分泌（例如白蛋白、胆红素）功能的情况。很多这些测试的正常值范围，可参见表血液检测。然而，在患有其他非肝脏相关性疾病的患者中，这些值中的一些值也会高于正常范围。

    肝脏检查
    肝功检查
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    部分凝血活酶时间 (PTT) 检测
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    凝血酶原时间检测和 INR (PT/INR)
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    肝功检查
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    部分凝血活酶时间 (PTT) 检测
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    凝血酶原时间检测和 INR (PT/INR)
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    另一种肝功能检测是凝血酶原时间(PT)的测定，它被用来计算国际标准化比值(INR)。PT和INR都用于测定血液凝成块所需的时间（肝脏会合成血液凝结所需的某些蛋白质，称为凝血因子）。PT 或 INR 结果异常，则为急性或慢性肝病。而在急性和慢性肝病中，PT 或 INR 值升高通常表明已进展至肝衰竭

    为确定任何肝脏检查异常的可能原因，医生还将采集病史，并可能进行影像学检查和/或进行肝活检

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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