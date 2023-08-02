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肝脏检测是一种血液检查，是以一种非侵入性方式来筛查一些肝脏疾病（例如，输血性病毒性肝炎），并衡量肝脏疾病的严重程度和进展情况，以及对治疗的反应。
实验室检查通常可有效检测以下项目：
检测肝脏炎症、损害或功能障碍
评估肝损伤的严重程度
监测肝病病程和患者对治疗的反应
重新界定诊断
肝脏检测是用血液样本测定肝脏所产生的酶和其他物质的水平。这些物质包括：
丙氨酸氨基转移酶 (ALT)
白蛋白
碱性磷酸酶 (ALP)
甲胎蛋白（AFP）
天冬氨酸氨基转移酶 (AST)
胆红素
γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)
乳酸脱氢酶 (LDH)
5’-核苷酸酶
在这些物质中，其中一些物质的水平可以反映肝脏炎症的存在和程度（例如 ALT、AST）。其他物质的水平反应了肝脏执行其正常蛋白制造和胆汁分泌（例如白蛋白、胆红素）功能的情况。很多这些测试的正常值范围，可参见表血液检测。然而，在患有其他非肝脏相关性疾病的患者中，这些值中的一些值也会高于正常范围。
肝脏检查
肝功检查
部分凝血活酶时间 (PTT) 检测
凝血酶原时间检测和 INR (PT/INR)
肝功检查
部分凝血活酶时间 (PTT) 检测
凝血酶原时间检测和 INR (PT/INR)
另一种肝功能检测是凝血酶原时间(PT)的测定，它被用来计算国际标准化比值(INR)。PT和INR都用于测定血液凝成块所需的时间（肝脏会合成血液凝结所需的某些蛋白质，称为凝血因子）。PT 或 INR 结果异常，则为急性或慢性肝病。而在急性和慢性肝病中，PT 或 INR 值升高通常表明已进展至肝衰竭。